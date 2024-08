Alphyn présentera un poster sur les résultats cliniques de l'hydrogel de zabalafine au congrès 2024 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie

ANNAPOLIS, Maryland, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics, Inc, une société de dermatologie en phase clinique qui développe les Multi-Target Therapeutics®, annonce ce jour que les données de son essai clinique humain de phase 2a sur l'hydrogel de zabalafine (AB-101a) dans la dermatite atopique (DA) seront présentées lors du prochain congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV) 2024 à Amsterdam, du 25 au 28 septembre 2024. L'hydrogel de zabalafine est développé comme le premier traitement de la DA pour traiter directement les démangeaisons et les bactéries qui sont de plus en plus considérées comme responsables de l'inflammation et des poussées de la DA. Il traite également directement la peau infectée par la DA et l'inflammation de la DA.

L'étude de phase 2a, la première chez l'humain, a été conçue pour évaluer les aspects les plus importants du traitement de la DA, à savoir le prurit et l'amélioration de la qualité de vie, ainsi que la sécurité et l'efficacité de l'hydrogel de zabalafine. La dermatite atopique est une maladie chronique et le type d'eczéma le plus courant. Selon le Global Atopic Dermatitis Atlas (GADA), il s'agit du problème dermatologique le plus important au monde. Les excellents résultats cliniques de l'hydrogel de zabalafine indiquent qu'il pourrait devenir le « médicament de choix » pour traiter la DA.

Le poster, intitulé « Itch Reduction and Quality of Life Improvement in AD for First Human Use of Zabalafin », est rédigé par Lynda Spelman, MD1, Stephen Shumack, MD2, Michael Benson, MD3, Bevin Bhoyrul, MD4, Jessie Lee, MD5, Ebrahim AK Abdulla, MD6, Neal Koller7, et Gary Pekoe, PhD7

L'hydrogel de zabalafine est un nouveau médicament botanique complexe de source unique, le premier de sa catégorie, qui contient plusieurs composés bioactifs offrant de multiples mécanismes d'action, notamment une activité antiprurigineuse, antibactérienne et anti-inflammatoire. Le produit topique est dérivé de la plateforme de zabalafin de l'entreprise .

1 Veracity Clinical Research, Woolloongabba, QLD, AU, 2 St. George Dermatology, Kogarah NSW, 3 Captain Stirling Medical Centre, Nedlands WA, AU, AU, 4 Sinclair Dermatology, East Melbourne VIC, AU, 5 Holdsworth House Medical Practice, Darlinghurst NSW, AU, 6 The Skin Hospital, Westmead NSW, AU, 7 Alphyn Biologics, Cincinnati, OH, USA

À PROPOS D'ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics, Inc. est une société de dermatologie au stade clinique qui développe les Multi-Target Therapeutics® pour les maladies cutanées sévères et répandues, sur la base de sa plateforme Zabalafin. Son principal produit candidat, l'hydrogel de zabalafine, est en cours de développement en tant que traitement topique de la dermatite atopique (DA), la forme la plus courante d'eczéma.

L'hydrogel de zabalafine a démontré son efficacité lors d'essais cliniques de phase 2a, et la société pense qu'il s'agira du premier traitement de la DA à traiter directement les démangeaisons et les bactéries qui sont de plus en plus considérées comme responsables de l'inflammation et des poussées de la DA. Il traite également directement la peau infectée de la DA et l'inflammation de la DA. Les résultats des essais cliniques de l'hydrogel de zabalafine suggèrent qu'il pourrait être le premier traitement contre la DA à pouvoir être utilisé de manière continue et à long terme.

La plateforme Zabalafin d'Alphyn possède de multiples composés bioactifs et, par conséquent, de multiples mécanismes d'action pour soutenir un solide portefeuilles de produits thérapeutiques dermatologiques qui présentent des avantages potentiels en termes d'innocuité, d'effets secondaires, de tolérabilité pour les patients, d'efficacité et d'autorisation réglementaire de mise sur le marché. Alphyn est basée à Annapolis (Maryland) et à Cincinnati (Ohio) et possède des filiales en exclusivité en Australie et en Autriche. L'entreprise est devenue opérationnelle en 2020 et a levé environ 16 millions de dollars.

