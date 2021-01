Alta Fox Capital ja muut Enlabs-yhtiön osakkaat, jotka edustavat yli 10 prosenttia osakekannasta, hylkäävät Entain-yhtiön tarjouksen

TUKHOLMA, tammikuun 19, 2021 /PRNewswire/ --

Arvoisat Enlabs AB -osakkaat,

Alta Fox Capital Management, LLC ("Alta Fox") on eräs suurimmista Enlabs AB-yhtiön (NLAB.ST) osakkaista, ja tällä hetkellä sen omistuksessa on 2 332 625 osaketta, mikä vastaa 3,34 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Alta Fox -yhtiöllä ei ole aikomusta myydä osakkeita Entain-yhtiön (LSE: ENT.L) nyt tarjoamalla hinnalla, eli 40 SEK jokaista Enlabs-osaketta kohti.

Tämä tarjous alittaa yhtiön arvon ja vastaa mitättömän pientä 1,1 prosentin korotusta suhteessa tarjousta edeltävään markkinahintaan, lisäksi siihen liittyy epätavallisia seikkoja, jotka antavat meille aihetta epäillä, miksi Enlabs-yhtiön johtaja Niklas Braathen hyväksyi näin epätyydyttävän tarjouksen. Se, että Entain palkitsee johtaja Braathenin kaupan jälkeen yhtiön ylempään johtoon kuuluvalla nimityksellä ja Entainin toimitusjohtaja on ilmoittanut lähdöstään yhtiöstä, on erittäin epätavallista. Tämä viittaa mielestämme siihen johtopäätökseen, että tämä on hyvä kauppa Entainille, mutta huono kauppa NLAB -yhtiön vähemmistöosakkaille. Alta Fox on käyttänyt juridista neuvontaa suojellakseen etujamme tässä asiassa, olemme myös keskustelleet muiden merkittävien osakkeenomistajien kanssa, joista osa on allekirjoittanut tämän asiakirjan. Tämä ryhmä edustaa yli 10 prosenttia yhtiön koko osakekannasta.

Jos Entain haluaa ostaa erittäin kasvukykyisen ja strategisen NLAB-yhtiön, Entainin täytyy kompensoida NLAB-osakkaille yhtiön erinomaiset kasvunäkymät itsenäisenä yksikkönä. Alta Fox katsoo, että osakkeiden kannalta kohtuullinen minimisumma olisi 55 SEK jokaista Enlabs-osaketta kohti. Jos tarjous alittaa tämän hinnan, mielestämme on parempi, että NLAB pysyy erillisenä yksikkönä. Alta Fox luottaa siihen, että meillä on kannatusta estää pienosakkaiden etujen polkiminen ja juridinen neuvonantaja, joka varmistaa pienosakkaiden reilun kohtelun Ruotsin lakien mukaan (Alta Fox on käyttänyt apuja Roschier Advokatbyrå -asianajotoimistoa), olemme päättäneet varmistaa, että saamme kunnollisen hinnan, joka heijastaa Enlabs-yhtiön kasvunäkymiä itsenäisen yhtiönä.

Lisätietoja on saatavissa sivuillamme osoitteessa www.altafoxcapital.com/nlab asianosallisena olevat osapuolet voivat saada meihin sähköpostilla osoitteeseen [email protected] .

Ystävällisin terveisin,

/s/ Connor Haley

Managing Partner

Alta Fox Capital Management LLC

Nykyistä kauppahintaa vastustavien osakkeenomistajien allekirjoitukset

Nimi Organisaatio Omistuksessa olevat osakkeet % yhtiöstä







Connor Haley Alta Fox Capital 2 332 625 3,34 % Hans Isoz Yksityissijoittaja 1 802 000 2,58 % Collin McBirney Topline Capital 1 709 300 2,44 % Jimmy Jonsson Yksityissijoittaja 1 197 113 1,71 % Ludwig Pettersson Yksityissijoittaja 439 472 0,63 %











Yhteensä 10,70 %

/s/ Hans Isoz, Yksityissijoittaja

/s/ Collin McBirney, Topline Capital

/s/ Jimmy Jonsson, Yksityissijoittaja

/s/ Ludwig Pettersson, Yksityissijoittaja

Vastuuvapauslauseke

Alta Fox Capital Management, LLC ("Alta Fox") toimii sijoitusneuvojana rahastoille, jotka ostavat ja myyvät arvopapereita tai muita rahoitusinstrumentteja. Nämä tiedot annetaan vain tiedoksi eivätkä ne ole sijoitusneuvoja tai tarjouksia tai kehotuksia ostaa tai myydä osuuksia yksityisrahastossa tai mitään muitakaan arvopapereita Tarjous tai kehotus sijoittaa yksityisrahastoon annetaan vain hyväksytyille sijoittajille sijoitusmuistion ja asiaan liittyvien asiakirjojen mukaan.

Alta Fox voi muuttaa käsitystään ja positioitaan kaikkien tässä asiakirjassa mainittujen arvopaperien osalta mistä syystä tahansa tai ilman syytä. Alta Fox voi ostaa, myydä tai muuttaa muulla tavalla minkä tahansa sijoituksensa muotoa tai sisältöä. Alta Fox ei ole velvollinen ilmoittamaan tällaisista muutoksista markkinoille.

Alta Fox on ollut yhteydessä muiden tämän asiakirjan allekirjoittaneiden osakkaiden kanssa, jotka tukevat sen näkemystä. Osakkeiden omistaminen on kuitenkin ilmoitettava itse, eikä Alta Fox tarkasta sitä. Lisäksi nämä osakkaat voivat muuttaa mieltään koska tahansa, eikä tämä viesti ole sitova sopimus eri osapuolten välillä.

