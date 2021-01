Alta Fox Capital og andre Enlabs-aksjonærer som representerer mer enn 10% utestående aksjer avviser bud fra Entain

STOCKHOLM, 19. januar 2021 /PRNewswire/ --

Medaksjonærer i Enlabs AB,

Alta Fox Capital Management, LLC ("Alta Fox") er én av de største aksjonærene i Enlabs AB (NLAB.ST) og eier for tiden 2 332 625 aksjer, noe som representerer 3,34% av totalt utestående aksjer. Alta Fox planlegger ikke å tilby noen aksjer til Entains (LSE: ENT.L) gjeldende tilbudspris på 40 SEK for hver Enlabs aksje.

Dette tilbudet undervurderer selskapet vesentlig, representerer en ubetydelig premie på 1,1% til handelskursen før tilbudet, og på grunn av uvanlige omstendigheter får det oss til å stille spørsmål ved hvorfor Enlabs styreleder, Niklas Braathen, aksepterte et slikt utilstrekkelig tilbud. Det faktum at Entain vil kompensere Braathen som toppsjef og at administrerende direktør i Entain nettopp kunngjorde sin avgang, er svært uvanlig. Det får oss til å konkludere med at dette er en god avtale for Entain, men det er en dårlig avtale for NLABs minoritetsaksjonærer. Alta Fox har benyttet juridisk rådgiver for å beskytte våre interesser i denne saken og har snakket med andre store aksjonærer, hvorav en del har signert til støtte for dette brevet og representerer over 10% av totalt utestående aksjer.

Hvis Entain ønsker å erverve NLAB, en svært vekstkraftig og strategisk eiendel, må Entain kompensere NLAB-aksjonærer for sine gode vekstutsikter som en frittstående enhet. Alta Fox mener at den riktige minimumsprisen som vil kompensere aksjonærene er 55 SEK for hver Enlabs-aksje. For tilbud som er lavere enn denne prisen, foretrekker vi at NLAB forblir en frittstående enhet. Alta Fox mener bestemt at vi har støtte til å blokkere en tvangsutløsning av minoritetsaksjonærer, juridisk rådgiver for å sikre rettferdige behandling i henhold til svensk lov (Alta Fox har beholdt Roschier Advokatbyrå), og viljen til å oppnå en rettferdig pris som reflekterer Enlabs' enestående vekstutsikter.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos www.altafoxcapital.com/nlab og interesserte kan nå oss på [email protected] .

Vennlig hilsen

/s/ Connor Haley

Administrerende partner

Alta Fox Capital Administrasjon LLC

Underskrifter fra aksjonærer som motsetter seg gjeldende avtalepris

Navn Organisasjon Aksjer som er fordelaktig eid % av firma







Connor Haley Alta Fox Capital 2 332 625 3,34 % Hans Isoz Privat investor 1 802 000 2,58 % Collin McBirney Topline Capital 1 709 300 2,44 % Jimmy Jonsson Privat investor 1 197 113 1,71 % Ludwig Pettersson Privat investor 439 472 0,63 %











Totalt 10,70 %

/s/ Hans Isoz, Privat investor

/s/ Collin McBirney, Topline Capital

/s/ Jimmy Jonsson, Privat investor

/s/ Ludwig Pettersson, Privat investor

Ansvarsfraskrivelse

Alta Fox Capital Management, LLC ("Alta Fox") er en investeringsrådgiver for fond som driver med kjøp og salg av verdipapirer og andre finansielle instrumenter. Denne informasjonen gis kun for informasjonsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning eller et tilbud eller anmodning om å kjøpe eller selge en eierandel i et privat fond eller andre verdipapirer. Et tilbud eller en anmodning om en investering i et privat fond vil kun gis til akkrediterte investorer i henhold til et noteringsnotat og tilhørende dokumenter.

Alta Fox kan når som helst endre synspunkter på eller sine investeringsposisjoner i noen av verdipapirene som er nevnt i dette dokumentet, uansett grunn eller uten grunn. Alta Fox kan kjøpe, selge eller på annen måte endre form eller substans for sine investeringer. Alta Fox fraskriver seg enhver forpliktelse til å varsle markedet om slike endringer.

Alta Fox har samarbeidet med de andre firmaene som er oppført og har signert til støtte for dette synet. Imidlertid blir deres eierandel selvrapportert og ikke verifisert uavhengig av Alta Fox. Videre kan disse personene når som helst endre synspunkter, og dette representerer ingen bindende avtale mellom partene.

