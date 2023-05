Alviere et Hawk AI mettent l'intelligence artificielle au service de la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent

Les solutions contre le blanchiment d'argent (AML) de Hawk AI améliorent la technologie de lutte contre le blanchiment d'argent dans la plateforme financière intégrée Alviere

DENVER, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Alviere, le principal fournisseur de plateformes financières intégrées, a annoncé aujourd'hui qu'il avait choisi Hawk AI, un fournisseur mondial de premier plan de technologies de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de prévention de la fraude pour les banques et les sociétés de paiement, en tant que fournisseur de suites de surveillance alimentées par l'IA pour aider à permettre l'expansion sur de nouveaux marchés.

Alviere offre aux entreprises internationales la plateforme la plus complète et la plus sécurisée pour fournir une suite de produits et de services financiers aux clients, aux collaborateurs et aux partenaires par le biais d'une intégration unique. La plateforme HIVE combine la technologie propriétaire d'Alviere ainsi que la technologie intégrée de partenaires experts clés, qui inclut maintenant Hawk AI. En tant qu'institution financière agréée et réglementée, Alviere a fait de la conformité et de la gestion des risques un élément central de son offre. Grâce au partenariat avec Hawk AI, Alviere continuera à maintenir des normes et des processus stricts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent afin de protéger ses clients dans le monde entier.

La suite de surveillance de la fraude et de la lutte contre le blanchiment d'argent de Hawk AI aide les institutions financières à détecter et à prévenir les délits financiers que les autres systèmes ne détectent pas, tout en favorisant une investigation efficace des comportements suspects sur les comptes. Les solutions de surveillance de la fraude et de la lutte contre le blanchiment d'argent, de filtrage des clients et d'évaluation du risque client d'Alviere renforceront la sécurité de la lutte contre le blanchiment d'argent, la meilleure de sa catégorie, pour les entreprises clientes.

« Alors qu'Alviere se développe à l'international, il était essentiel pour nous de trouver une solution de surveillance des transactions AML et d'évaluation des risques basée sur l'IA qui puisse suivre notre croissance », a déclaré Luis Trujillo, directeur général des normes de conformité d'Alviere. « Nous sommes ravis de nous associer à Hawk AI en l'intégrant à la plateforme Alviere HIVE. Notre objectif est de maintenir un programme de conformité aux crimes financiers qui soit le meilleur de sa catégorie et le plus performant du secteur, tout en offrant un parcours client sûr et sans friction ».

Tobias Schweiger, PDG et cofondateur de Hawk AI, explique le rôle de l'IA dans la surveillance de la fraude et du blanchiment d'argent : « En intégrant la conformité dès le départ, les problèmes potentiels se transforment en innovation. Alviere dispose déjà d'une équipe et d'une infrastructure de conformité de classe mondiale, et nous sommes ravis que la technologie de surveillance de Hawk AI les aide à combattre les menaces évolutives de la fraude et du blanchiment d'argent avec une IA explicable ».

À propos d'Alviere

La plateforme technologique financière de bout en bout d'Alviere permet à toute organisation d'intégrer de manière transparente des produits et services financiers dans ses offres existantes et nouvelles. La plateforme d'Alviere offre une gamme étendue de produits et services financiers configurables et de marque, y compris les comptes courants, l'épargne, l'émission de cartes, le plus large éventail d'options de paiement, les transferts d'argent mondiaux et les services web3. En tant que première institution financière entièrement réglementée dans le secteur de la finance embarquée, Alviere donne la priorité à la conformité réglementaire, à la sécurité et à la prévention de la fraude. Pour découvrir comment Alviere peut permettre à votre entreprise de répondre aux besoins financiers et aux aspirations de vos clients, consultez le site alviere.com.

À propos de Hawk AI

Hawk AI aide les banques, les sociétés de paiement et les Fintech à lutter contre la criminalité financière grâce à l'AML et à la surveillance des fraudes. Alimenté par l'IA explicable (en attente de brevet) et la technologie cloud avec un accent principal sur le partage d'informations, Hawk AI améliore l'efficacité et l'efficience des équipes de lutte contre la criminalité financière. Entièrement modulaire, native dans le cloud et améliorée par l'apprentissage automatique, Hawk AI rend la surveillance des clients et des transactions plus efficace et garantit la conformité aux réglementations. En utilisant des règles traditionnelles combinées à l'intelligence artificielle pour détecter les comportements suspects en temps réel, les spécialistes de la criminalité financière peuvent enquêter sur les véritables cas d'activité suspecte. La solution réduit drastiquement les taux de faux positifs de plus de 70 % par rapport aux solutions traditionnelles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Fondée en 2018 par des vétérans expérimentés de la Fintech, la société s'est développée à l'échelle mondiale, traitant des milliards de transactions dans 60 pays. Hawk AI travaille avec des institutions financières de premier plan et des partenaires tels que North American Bancard, Moss, Banco do Brasil Americas, Mambu, Visa et Lexis Nexis. Pour plus d'informations, consultez le site hawk.ai.

SOURCE Alviere