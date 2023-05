Alviere und Hawk AI bringen künstliche Intelligenz in den globalen Kampf gegen Geldwäsche

Die AML-Lösungen von Hawk AI verbessern die Anti-Geldwäsche-Technologie in der Alviere Embedded Finance Platform

DENVER, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Alviere, der führende Anbieter einer eingebetteten Finanzplattform, gab heute bekannt, dass er Hawk AI, einen weltweit führenden Anbieter von Technologien zur Geldwäsche- und Betrugsprävention für Banken und Zahlungsdienstleister, als Anbieter einer KI-gestützten Überwachungssuite ausgewählt hat, um die Expansion in neue Märkte zu fördern.

Alviere bietet globalen Unternehmen die umfassendste und sicherste Plattform, um Kunden, Mitarbeitern und Partnern über eine einzige Integration eine ganze Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen anzubieten. Die HIVE-Plattform kombiniert die proprietäre Technologie von Alviere sowie integrierte Technologien von wichtigen Expertenpartnern, zu denen jetzt auch Hawk AI gehört. Als voll lizenziertes, reguliertes Finanzinstitut hat Alviere Compliance und Risikomanagement zu einem zentralen Bereich in seinem Angebot gemacht. Durch die Partnerschaft mit Hawk AI wird Alviere weiterhin strenge AML-Standards und -Prozesse einhalten, um seine Unternehmenskunden weltweit zu schützen.

Die führende Fraud and AML Surveillance Suite von Hawk AI hilft Finanzinstituten, Finanzkriminalität zu erkennen und zu verhindern, die von anderen Systemen übersehen wird, und unterstützt gleichzeitig die effiziente Untersuchung von verdächtigem Kontoverhalten. Die Lösungen des Unternehmens zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, zum Kunden-Screening und zur Kunden-Risiko-Bewertung werden die erstklassige AML-Sicherheit von Alviere für Unternehmenskunden weiter stärken.

„Da Alviere international expandiert, war es für uns entscheidend, eine KI-gesteuerte Lösung für die Überwachung von Geldwäschetransaktionen und die Risikobewertung zu finden, die mit unserem Wachstum Schritt halten kann", sagte Luis Trujillo, Chief Compliance Officer von Alviere. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hawk AI, die wir innerhalb der Alviere HIVE Plattform umsetzen. Unser Ziel ist es, ein erstklassiges und branchenführendes Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität anzubieten und gleichzeitig eine sichere und reibungslose Customer Journey zu gewährleisten."

Tobias Schweiger, CEO und Mitbegründer von Hawk AI, erklärt die Rolle der KI bei der Geldwäsche- und Betrugsprävention: „Wenn Sie die Compliance von Anfang an einbeziehen, verwandeln sich potenzielle Engpässe in Innovationen. Alviere verfügt bereits über ein erstklassiges Compliance-Team und eine erstklassige Infrastruktur. Wir freuen uns, dass die Überwachungstechnologie von Hawk AI dem Unternehmen dabei helfen wird, die sich entwickelnden Bedrohungen durch Betrug und Geldwäsche mit Explainable Artificial Intelligence zu bekämpfen."

Informationen zu Alviere

Die End-to-End-Fintech-Plattform von Alviere ermöglicht es jedem Unternehmen, Finanzprodukte und -dienstleistungen nahtlos in bestehende und neue Angebote einzubinden. Die Plattform von Alviere bietet ein umfangreiches Angebot an konfigurierbaren Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter Girokonten, Sparkonten, die Ausgabe von Karten, eine breite Palette an Zahlungsoptionen, weltweite Geldtransfers und Web3-Dienste. Als erstes vollständig reguliertes Finanzinstitut in der Embedded-Finance-Branche legt Alviere größten Wert auf Compliance, Sicherheit und Betrugsprävention. Um herauszufinden, wie Alviere Ihr Unternehmen befähigen kann, die finanziellen Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Kunden zu erfüllen, besuchen Sie alviere.com.

Informationen zu Hawk AI

Hawk AI unterstützt Banken, Zahlungsdienstleistern und Fintechs bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität durch Geldwäsche- und Betrugsprävention. Hawk AI basiert auf Explainable Artificial Intelligence (zum Patent angemeldet) und Cloud-Technologie mit Schwerpunkt auf dem Informationsaustausch und verbessert die Effizienz und Effektivität von Teams zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Vollständig modular, Cloud-nativ und durch maschinelles Lernen erweitert, macht Hawk AI die Kunden- und Transaktionsüberwachung effizienter und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Durch die Verwendung traditioneller Regeln in Kombination mit künstlicher Intelligenz, um verdächtiges Verhalten in Echtzeit zu erkennen, können Spezialisten für Finanzkriminalität echte Fälle verdächtiger Aktivitäten untersuchen. Die Lösung reduziert die Falsch-Positiv-Raten drastisch um über 70 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen AML/CFT-Lösungen. Das im Jahr 2018 von erfahrenen Fintech-Veteranen gegründete Unternehmen hat weltweit skaliert und verarbeitet Milliarden von Transaktionen in 60 Ländern. Hawk AI kooperiert mit führenden Finanzinstituten und Partnern wie North American Bancard, Moss, Banco do Brasil Americas, Mambu, Visa und Lexis Nexis. Weitere Informationen finden Sie auf hawk.ai.

SOURCE Alviere