AM General met l'accent sur les capacités d'avenir à l'Eurosatory 2026

PARIS, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- AM General, leader dans la fabrication de véhicules militaires et les capacités de défense mobiles, présentera à l'Eurosatory des véhicules de nouvelle génération tels que le véhicule terrestre sans pilote (UGV) et le JLTV A2, tous deux équipés de systèmes avancés de lutte contre les drones. Le salon se tiendra au Parc des Expositions de Villepinte, à Paris, en France, du 15 au 19 juin 2026, dans le hall 5, stand n° B189 – Pavillon américain.

The AM General UGV is a next-generation autonomous ground vehicle engineered for adaptability, survivability, and operational dominance. The JLTV A2 is meets mission demands across the full range of military operations and is a substantially improved platform over the A1.

« L'Eurosatory offre aux responsables du secteur privé et aux militaires l'occasion de discuter de l'évolution du champ de bataille et des moyens d'assurer la réussite des missions grâce à l'utilisation de technologies de pointe telles que l'UGV d'AM General », déclare John Chadbourne, président et CEO d'AM General. « Grâce à cette plateforme, nous avons pu démontrer que la technologie des véhicules mobiles autonomes peut être mise à profit pour de multiples usages, notamment le soutien logistique, l'évacuation des blessés, les missions de combat, ainsi que les opérations défensives, comme nous le montrons ici avec une station d'armes télécommandée Hornet C-UAS. »

L'UGV d'AM General montre comment des plateformes de véhicules tactiques peuvent être transformées en systèmes sans pilote modulaires et prêts à l'emploi. Développée en collaboration avec Textron Systems Corporation et Carnegie Robotics, cette plateforme associe un châssis robuste AM General à des capacités d'autonomie avancées, à la technologie « drive-by-wire » et à des charges utiles évolutives adaptées aux missions. Doté d'un moteur amélioré de 250 chevaux et d'une capacité de charge utile pouvant atteindre 2 722 kg, cet UGV est conçu pour mener à bien diverses missions, notamment dans les domaines de la logistique, de la reconnaissance, de l'évacuation des blessés et de la couverture armée. Lors du salon, le véhicule sera équipé de la station d'armes télécommandée Hornet, dotée de capacités de lutte contre les drones. Cette configuration met en évidence la modularité de la plateforme et sa capacité à intégrer des systèmes opérationnels adaptés au combat, qui étendent le rayon d'action, renforcent la protection des soldats et offrent aux commandants des options flexibles sur le champ de bataille moderne.

La société présentera également le JLTV A2 en version quatre places, équipé du Hornet Lite, un système de contrôle de tir à distance (RWS) léger offrant des capacités étendues de détection, de reconnaissance et d'identification pour la reconnaissance. Outre sa capacité à intégrer des équipements de défense, le JLTV A2 présente des améliorations notables par rapport à la version A1, avec plus de 1 000 modifications et améliorations apportées à l'ensemble de données techniques. Ce qui était à l'origine une plateforme JLTVA1 s'est transformé en un véhicule de nouvelle génération présentant des améliorations notables, notamment une fabrication plus efficace, une fiabilité accrue, une meilleure maintenabilité et durabilité, ainsi que des capacités opérationnelles renforcées, ce qui confirme le JLTV A2 comme le véhicule tactique léger le plus performant jamais produit. Le JLTV A2 est actuellement livré au gouvernement américain à des fins d'essais et d'évaluation.

À propos d'AM General

AM General conçoit, fabrique et assure le service après-vente de véhicules spécialisés destinés à une clientèle militaire et commerciale. Grâce à sa présence mondiale et à sa gamme variée de produits dans plus de 70 pays, AM General occupe une position unique pour renforcer l'interopérabilité entre les alliés et tirer parti de ses partenariats de longue date dans les secteurs de la défense et de l'automobile. L'esprit d'innovation d'AM General donne naissance à des solutions de mobilité de pointe, robustes, résilientes et fiables qui vous feront avancer. Grâce à une gamme de produits complète comprenant les véhicules emblématiques HUMVEE, le Joint Light Tactical Vehicle A2 (JLTV A2) et la technologie révolutionnaire de réduction du recul pour les plateformes mobiles, AM General s'efforce d'offrir des solutions en constante amélioration, disponibles dès aujourd'hui. AM General possède une vaste expérience dans la satisfaction des besoins en constante évolution des secteurs de la défense et de l'automobile, grâce au soutien de ses employés répartis sur ses principaux sites de l'Indiana, du Michigan et de l'Ohio, ainsi qu'à un solide réseau de fournisseurs couvrant 46 États. Pour plus d'informations sur AM General, rendez-vous sur www.amgeneral.com.

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