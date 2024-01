AM Green s'associe à Envision Energy pour les éoliennes et les projets mondiaux d'hydrogène vert

AM Green et Envision Energy formeront un partenariat pour fabriquer des éoliennes en Inde pour les projets d'énergie verte d'AM Green et de ses clients.

AM Green et Envision collaboreront sur des parcs industriels carboneutres et des projets d'hydrogène vert en Inde et dans le monde.

HYDERABAD, Inde, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Envision Energy International et AM Green, une entreprise spécialisée dans l'hydrogène et l'ammoniac vert détenue et contrôlée en totalité par les fondateurs de Greenko Group, ont signé un protocole d'entente afin de s'associer à la fabrication d'éoliennes pour les projets d'énergie propre d'AM Green en Inde et collaborer à des projets d'hydrogène vert. Le protocole d'entente a été signé lors du sommet annuel du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Mr Mahesh Kolli, President - AM Green and Mr Lei Zang - CEO, Envision Energy

AM Green et Envision exploiteront des capacités complémentaires pour fabriquer, fournir et entretenir des éoliennes en Inde spécifiques aux exigences d'AM Green en matière d'éoliennes dans le pays. AM Green, par le biais de ses clients, cherchera à s'engager à prendre au moins 2 GW de capacité par an au cours des trois prochaines années. Les éoliennes fourniront de l'énergie pour produire des molécules vertes renouvelables.

Mahesh Kolli, président d'AM Green, a déclaré : « Ce partenariat rassemble deux spécialistes de l'industrie pour exploiter leurs forces de fabrication afin de créer des entreprises commerciales durables à long terme. Nous sommes enthousiasmés par l'opportunité qui s'offre à nous dans la décarbonation mondiale. »

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes d'AM Green pour faire progresser le développement d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée pour des éoliennes de haute qualité et rentables en Inde. Grâce à ces partenariats, AM Green vise à atteindre l'alimentation électrique la plus économique 24 h/24 et 7 j/7 pour ses usines de molécules vertes dans toute l'Inde.

AM Green et Envision travailleront également conjointement à l'élaboration de projets d'hydrogène vert et à la création de parcs industriels à consommation énergétique nette zéro. En outre, les deux entreprises s'appuieront sur leur expertise technique pour élaborer conjointement un ensemble de normes industrielles applicables en matière d'hydrogène vert.

M. Kane Xu, vice-président mondial et président national – Inde, chez Envision, a déclaré : « Envision est très heureux de s'associer à AM Green, qui fait partie du groupe Greenko, l'un des principaux conglomérats d'énergie renouvelable en Inde. Envision et AM Green partagent une vision similaire pour la décarbonation mondiale. Ce partenariat passionnant permettra également de proposer des solutions de pointe pour avoir un impact positif sur les objectifs ambitieux de l'Inde en matière d'énergie verte et de carboneutralité. »

À propos d'AM Green

AM Green a été constituée par Anil Chalamalasetty et Mahesh Kolli, les fondateurs du groupe Greenko, basé à Hyderabad. Grâce à leurs atouts dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage en tant que modèle de service, ainsi qu'à leur expérience en matière d'entrepreneuriat énergétique, AM Green entend devenir l'un des producteurs d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et d'autres molécules vertes en offrant ces produits aux coûts les plus bas au monde.

En Inde, AM Green développe des capacités de production de molécules vertes (hydrogène vert, ammoniac vert, biocarburants, soude caustique verte, e-méthanol) pour la décarbonation des industries pour lesquelles il est difficile de réduire les émissions. L'entreprise mettra également sur pied une activité internationale dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage, ainsi qu'une entreprise commune pour la fabrication d'électrolyseurs avec l'entreprise belge John Cockerill, partenaire de Greenko Group.

À propos d'Envision

Envision Group est un leader mondial des technologies vertes. Envision, qui s'est donné pour mission de « surmonter les défis pour un avenir durable », conçoit, vend et exploite des éoliennes intelligentes et un système de stockage d'énergie intelligent via Envision Energy, des batteries AIoT via AESC et le plus grand système d'exploitation AIoT au monde via Univers. Envision gère également le fonds neutre en carbone Envision-Sequoia Capital de dix milliards de RMB et possède l'équipe Envision Virgin Racing Formula E.

Pour AM Green India Pvt Ltd :

Relations avec les médias M. Suheil Md. Imtiaz

Directeur principal, Affaires publiques et communications stratégiques

E-mail : [email protected]