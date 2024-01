AM Green schließt sich mit Envision Energy für Windturbinen und globale grüne Wasserstoffprojekte zusammen

AM Green und Envision Energy werden eine Partnerschaft zur Herstellung von Windturbinen in Indien für grüne Energieprojekte von AM Green und seinen Kunden eingehen.

AM Green und Envision werden bei Netto-Null-Industrieparks und grünen Wasserstoffprojekten in Indien und weltweit zusammenarbeiten.

HYDERABAD, Indien, 24. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Envision Energy International und AM Green, ein Wasserstoff- und grünes Ammoniakunternehmen, das sich vollständig im Besitz und unter der Kontrolle der Gründer der Greenko Group befindet, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um bei der Herstellung von Windturbinen für die sauberen Energieprojekte von AM Green in Indien zusammenzuarbeiten und grüne Wasserstoffprojekte zu realisieren. Die Absichtserklärung wurde während des Jahresgipfels des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, unterzeichnet.

Mr Mahesh Kolli, President - AM Green and Mr Lei Zang - CEO, Envision Energy

AM Green und Envision werden sich ergänzende Fähigkeiten zunutze machen, um in Indien Windturbinen herzustellen, zu liefern und zu warten, die speziell auf die Anforderungen von AM Green in diesem Land zugeschnitten sind. AM Green will sich über seine Kunden zur Abnahme von mindestens 2 GW Kapazität pro Jahr in den nächsten drei Jahren verpflichten. Die Windturbinen werden Energie für die Produktion erneuerbarer grüner Moleküle liefern.

Mahesh Kolli, Präsident von AM Green, sagte: „Diese Partnerschaft bringt zwei Branchenspezialisten zusammen, die ihre Stärken in der Produktion nutzen, um langfristig nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen. Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Chancen bei der globalen Entkarbonisierung."

Die Partnerschaft ist Teil der umfassenderen Bemühungen von AM Green, die Entwicklung einer sicheren Lieferkette für hochwertige, kostengünstige Windturbinen in Indien voranzutreiben. Durch solche Partnerschaften will AM Green die wirtschaftlichste 24x7-Stromversorgung für seine grünen Molekülanlagen in ganz Indien erreichen.

AM Green und Envision werden auch bei der Entwicklung von grünen Wasserstoffprojekten zusammenarbeiten und Netto-Null-Industrieparks entwickeln. Darüber hinaus werden beide Unternehmen ihr technisches Fachwissen nutzen, um gemeinsam eine Reihe von anwendbaren Industrienormen für grünen Wasserstoff zu entwickeln.

Herr Kane Xu, Globaler VP und Landespräsident - Indien, bei Envision sagte: „Envision ist sehr erfreut über die Partnerschaft mit AM Green, das zur Greenko Group gehört, einem der führenden indischen Konzerne im Bereich der erneuerbaren Energien. Sowohl Envision als auch AM Green teilen eine ähnliche Vision für die globale Entkarbonisierung. Diese spannende Partnerschaft wird auch innovative Lösungen bieten, die sich positiv auf Indiens ehrgeizige Netto-Null- und grüne Energieziele auswirken werden."

Informationen zu AM Green

AM Green wurde von den Gründern der in Hyderabad ansässigen Greenko Group - Anil Chalamalasetty und Mahesh Kolli - gegründet. Mit seinen Stärken in den Bereichen erneuerbare Energien und Speicherung als Dienstleistung sowie ihrer Erfolgsbilanz im Bereich des Energieunternehmertums will AM Green einer der kostengünstigsten Hersteller von grünem Wasserstoff, grünem Ammoniak und anderen grünen Molekülen weltweit werden.

In Indien entwickelt AM Green Produktionskapazitäten für grüne Moleküle (grüner Wasserstoff, grünes Ammoniak, Biokraftstoffe, grüne Natronlauge, E-Methanol) zur Entkarbonisierung in schwer abbaubaren Branchen. Das Unternehmen wird außerdem ein internationales Geschäft mit erneuerbaren Energien und Speichertechnologien aufbauen und ein Joint Venture für die Herstellung von Elektrolyseuren mit John Cockerill aus Belgien, einem bestehenden Partner der Greenko Group, gründen.

Informationen zu Envision

Die Envision Group ist ein weltweit führendes Unternehmen für grüne Technologien. Mit der Mission, „die Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft zu lösen", entwickelt, verkauft und betreibt Envision intelligente Windturbinen und intelligente Energiespeichersysteme durch Envision Energy, AIoT-betriebene Batterien durch AESC und das weltweit größte AIoT-Betriebssystem durch Univers. Envision verwaltet außerdem den zehn Milliarden RMB schweren Envision-Sequoia Capital Carbon-Neutral Fonds und ist Eigentümer des Envision Virgin Racing Formel-E-Teams.

