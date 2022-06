AMAZFIT APRESENTA AMAZFIT BIP 3 E BIP 3 PRO, ADIÇÕES ESSENCIAIS E DE MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO EM SMARTWATCHES

Telas coloridas super grandes

Tanto o Amazfit Bip 3 quanto o Bip 3 Pro trazem uma tela colorida incrivelmente grande de 1,69 polegada. Feita de vidro temperado 2.5D e coberta por um revestimento anti-impressão digital, a tela super grande permite que os usuários visualizem todas as notificações, como chamadas recebidas, mensagens, lembretes e dados de saúde e condicionamento físico com nitidez cristalina.

Personalize o mostrador do relógio

A série Amazfit Bip 3 apresenta uma ampla gama de mais de 50 mostradores de relógio, alguns dos quais personalizáveis com widgets editáveis, todos disponíveis para download no aplicativo Zepp. Os usuários podem até mesmo desfrutar da opção de tornar seu mostrador exclusivo, ao carregar suas próprias fotos, a fim de expressar livremente suas personalidades.

COMPANHEIRO PRÁTICO PARA ESPORTES

Vida útil da bateria de 14 dias

A série Amazfit Bip 3 foi projetada para máxima praticidade. Os smartwatches vem com uma bateria potente, com capacidade de valor nominal de 280 mAh, em sua caixa ultrafina e leve, o que permite que eles funcionem por 14 dias consecutivos de uso normal sem precisar recarregar.

Posicionamento de alta precisão

O Amazfit Bip 3 Pro vem com GPS integrado e suporta um total de quatro sistemas de posicionamento por satélite para ajudar os usuários a monitorar seus movimentos com alta precisão, enquanto o Amazfit Bip 3 suporta conexão com o GPS do celular.

Resistência à água de 5 ATM

Com uma taxa de resistência de 5 ATM, a série Amazfit Bip 3 pode resistir à pressão equivalente a uma profundidade de até 50 metros, para que os usuários possam desfrutar de um pouco de diversão na água. O Bip 3 Pro ainda conta com um modo esportivo de natação em águas abertas, habilitado por GPS integrado, que permite que os usuários rastreiem seus dados de natação.

Mais de 60 modos esportivos

O Amazfit Bip 3 apresenta 60 modos esportivos que permitem que os usuários monitorem dados para todos os diferentes tipos de esportes, incluindo caminhada em ambientes internos e externos, corrida e ciclismo, bem como treinamento de força, ioga e outros tipos de treinamento livre. Embora ambos os smartwatches tenham uma função Target Pace[1] que permite que os usuários definam metas de ritmo, o Bip 3 Pro é equipado com um modo esportivo adicional de natação em águas abertas para o rastreamento extra de atividades.

ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE COMPLETO

Medição de saturação de oxigênio no sangue

Para ajudar os usuários a entender facilmente sua condição física, tanto o Amazfit Bip 3 quanto o Bip 3 Pro estão equipados com um recurso de medição de saturação de oxigênio no sangue que pode fornecer um resultado em até 25 segundos. Os usuários podem monitorar seu nível de oxigênio no sangue sempre que se sentirem desconfortáveis ou sem ar, para uma verificação de saúde em tempo real.

Durma melhor, estresse menos

A série Amazfit Bip 3 monitora os dados essenciais de saúde, como frequência cardíaca, nível de estresse, qualidade do sono (incluindo estágios de sono e cochilos diurnos) e ciclos menstruais. E, ao detectar um alto nível de estresse, esses smartwatches podem até mesmo lembrar o usuário de fazer o exercício de respiração integrado para ajudar a se acalmar.

Avaliação de Saúde PAI

Esta série de smartwatch de melhor relação custo-benefício também traz o sistema de avaliação de saúde PAI, que usa algoritmos inteligentes para obter dados convencionais de saúde e condicionamento físico, como frequência cardíaca e contagem de passos, bem como dados coletados das atividades diárias do usuário, como brincar com seu animal de estimação, e converte tudo uma classificação única e intuitiva que é exclusiva para cada usuário.

[1] A função Target Pace é compatível apenas com os modos esportivos de corrida ao ar livre e esteira.

PREÇO E DISPONIBILIDADE

O Amazfit Bip 3 tem atualmente um preço de US$ 59,99 / € 59,90, e o Amazfit Bip 3 Pro tem um preço de US$ 69,99 / € 69,90. A série Amazfit Bip 3 estará disponível mundialmente a partir de 15 de junho de 2022.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, uma marca líder global de dispositivos vestíveis inteligentes voltada para a saúde e o condicionamento físico, faz parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia de saúde. Oferecendo uma ampla seleção de smartwatches e smartbands, a essência da marca Amazfit é "Up Your Game" ("suba ao próximo nível"), incentivando os usuários a viver suas paixões e expressar seus espíritos ativos livremente. A Amazfit é impulsionada pela plataforma de gestão de saúde de propriedade da Zepp Health, que oferece dados acionáveis e orientações baseados em nuvem 24 horas por dia, sete dias por semana, para ajudar os usuários a atingir suas metas de bem-estar. Com excelente habilidade técnica, os smartwatches da Amazfit ganharam muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award.

Lançada em 2015, a Amazfit é hoje adotada por milhões de usuários. Seus produtos estão disponíveis em mais de 90 países nas Américas e nas regiões da EMEA e APAC. Para mais informações sobre a Amazfit, acesse www.amazfit.com. Para mais informações sobre a Zepp Health, acesse www.zepphealth.com.

