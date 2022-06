AMAZFIT LANZA LAS INCORPORACIONES DE RELOJES INTELIGENTES ESENCIALES CON MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, LOS AMAZFIT BIP 3 Y BIP 3 PRO

Pantalla supergrande a color

Los Amazfit Bip 3 y Bip 3 Pro cuentan con una pantalla increíblemente grande de 4,29 cm. Fabricada con vidrio templado 2.5D y cubierta por un revestimiento antihuellas dactilares, la pantalla supergrande permite a los usuarios ver todas sus notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes, recordatorios y datos de salud y acondicionamiento físico con gran claridad.

Personalización de la esfera del reloj

La serie Amazfit Bip 3 cuenta con una enorme gama de más de 50 esferas de reloj, algunas de ellas se pueden personalizar con widgets editables, todos disponibles para descarga en la Zepp App. Los usuarios incluso pueden disfrutar de la opción de hacer que su pantalla sea única al cargar sus propias fotos, para expresar libremente sus personalidades.

UN PRÁCTICO COMPAÑERO DE DEPORTE

Batería de 14 días de duración

La serie Amazfit Bip 3 está diseñada para la máxima practicidad. Estos relojes inteligentes albergan una poderosa batería con un valor nominal de capacidad de 280 mAh dentro de su carcasa superdelgada y liviana, lo que les permite funcionar durante 14 días consecutivos con una sola carga con el uso típico.

Posicionamiento de alta precisión

El Amazfit Bip 3 Pro tiene GPS integrado y admite un total de 4 sistemas de posicionamiento satelital para ayudar a los usuarios a rastrear sus movimientos con alta precisión, mientras que el Amazfit Bip 3 admite la conexión con el GPS del teléfono móvil.

Resistencia al agua de 5 atm

Con un grado de 5 atm, la serie Amazfit Bip 3 puede resistir una presión de agua equivalente a una profundidad de hasta 50 metros, de manera que los usuarios pueden disfrutar una divertida zambullida en el agua. El Bip 3 Pro incluso tiene un modo deportivo de Natación en Aguas Abiertas habilitado por el GPS integrado, que les permite a los usuarios monitorear sus datos de natación.

Más de 60 modos de deportes

El Amazfit Bip 3 cuenta con 60 modos de deportes que les permiten a los usuarios rastrear datos para todo tipo de deportes, entre ellos caminata en interiores y exteriores, correr y ciclismo, así como entrenamiento de fuerza, yoga y otros ejercicios en forma libre. Si bien ambos relojes inteligentes cuentan con la función Ritmo objetivo[1] que les permite a los usuarios establecer objetivos de ritmo, el Bip 3 Pro está equipado con un modo adicional de Natación en Aguas Abiertas para monitorear actividades adicionales.

GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD

Medición de saturación de oxígeno en la sangre

Para ayudar a los usuarios a comprender fácilmente su condición física, tanto el Amazfit Bip 3 como el Bip 3 Pro están equipados con una función de medición de saturación de oxígeno en la sangre que puede proporcionar un resultado en tan solo 25 segundos. Los usuarios pueden monitorear nivel de oxígeno en la sangre cada vez que se sientan incómodos o sin aire, para tener un chequeo de salud en tiempo real.

Dormir mejor, estresarse menos

La serie Amazfit Bip 3 monitorea datos esenciales de salud como la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés, la calidad del sueño (incluidas las etapas del sueño y las siestas diurnas) y los ciclos menstruales femeninos. Y cuando detectan un alto nivel de estrés, estos relojes inteligentes incluso pueden recordarle al usuario que realice el ejercicio de respiración incorporado para ayudarle a calmarse.

Evaluación de la salud PAI

Esta serie de relojes inteligentes de mejor relación calidad-precio también cuenta con el sistema de evaluación de salud PAI, que utiliza algoritmos inteligentes para tomar datos convencionales de salud y acondicionamiento físico como la frecuencia cardíaca y el conteo de pasos, así como datos recopilados de las actividades cotidianas del usuario como jugar con su mascota, y lo convierte en un puntaje único e intuitivo que es exclusivo de cada usuario.

[1] El Ritmo objetivo es compatible únicamente con los modos deportivos para correr al aire libre y caminadora.

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD

El Amazfit Bip 3 actualmente tiene un precio de USD 59,99/EUR 59,90, y el Amazfit Bip 3 Pro tiene un precio de USD 69,99/EUR 69,90. La serie Amazfit Bip 3 estará disponible a nivel mundial a partir del 15 de junio de 2022.

Acerca de Amazfit

Amazfit, una marca líder a nivel mundial en dispositivos portátiles inteligentes que se enfoca en la salud y el acondicionamiento físico, es parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP), una empresa de tecnología de la salud. Al ofrecer una amplia selección de relojes y bandas inteligentes, la esencia de la marca Amazfit es "Up Your Game" ("Potencia tu juego"), para alentar a los usuarios a vivir sus pasiones y expresar sus espíritus activos con libertad. Amazfit es impulsada por la plataforma patentada de gestión de la salud de Zepp Health, que ofrece conocimientos y guías prácticas con base en la nube las 24 horas del día para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar. Con un diseño y una elaboración sobresalientes, los relojes inteligentes Amazfit han ganado diferentes premios de diseño como el iF Design Award y el Red Dot Design Award.

Amazfit, lanzado en 2015, es utilizado hoy por millones de usuarios. Sus productos están disponibles en más de 90 países de las Américas, y en las regiones de EMEA y APAC. Para obtener más información sobre Amazfit, visite www.amazfit.com. Para obtener más información acerca de Zepp Health, visite www.zepphealth.com.

