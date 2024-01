Amazing Thailand Countdown 2024 : le feu d'artifice sans égal d'ICONSIAM et un spectacle de drones 3D illuminent le ciel au-dessus du fleuve Chao Phraya

Avec plus de 11 millions de téléspectateurs du monde entier, cet événement de 8,5 millions de dollars a mis en vedette des idoles de la K-Pop et des artistes thaïlandais de renommée mondiale, un incroyable spectacle de drones 3D et un feu d'artifice à couper le souffle tiré le long du pittoresque fleuve Chao Phraya.

BANGKOK, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- ICONSIAM, en collaboration avec l'Autorité du tourisme de Thaïlande, des organismes gouvernementaux, des entreprises du secteur privé, des hôtels et des communautés le long du fleuve Chao Phraya, a accueilli l'événement Amazing Thailand Countdown 2024 en grand style. L'événement a été marqué par la diversité culturelle, les divertissements et les feux d'artifice respectueux de l'environnement, renforçant ainsi la réputation du fleuve Chao Phraya et de la Thaïlande comme l'une des plus grandes destinations du monde. Supoj Chaiwatsirikul, directeur général d'ICONSIAM Company Limited, a déclaré : « ICONSIAM est une destination spéciale en Thaïlande, reconnue dans le monde entier. Grâce à une large collaboration qui englobe plusieurs organisations du secteur privé ainsi que des agences gouvernementales, l'événement The Amazing Thailand Countdown 2024 vise à stimuler le tourisme en Thaïlande et à faire du fleuve Chao Phraya l'un des meilleurs endroits au monde à voir et à visiter. ICONSIAM est très fier de faire partie de cet effort national. »

Parmi les organisations qui ont participé à l'organisation de cet événement, citons l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT), l'Administration métropolitaine de Bangkok (BMA), ICONSIAM Company Limited, Charoen Pokphand Group Public Company Limited, CP All Public Company Limited, CP Extra Public Company Limited, Lotus Company Limited, The ICONSIAM Superlux Residence Corporation Company Limited, Magnolia Quality Development Corporation Company Limited, True Corporation Public Company Limited, Coca-Cola (Thaïlande) Company Limited, Dentiste Thailand Company Limited, CardX, Thailand Privilege Card Company Limited, Toyota Motor Thailand Company Limited, Diageo Moët Hennessy (Thaïlande) Company Limited, ainsi que des partenaires du secteur privé, des hôtels et des communautés le long du fleuve Chao Phraya.

Un spectacle phénoménal

Le River Park d'ICONSIAM est devenu l'épicentre d'un spectacle de trois jours du 29 au 31 décembre 2023, attirant des millions de visiteurs fascinés. L'événement a mis en vedette de talentueux artistes thaïlandais et internationaux sur la scène emblématique à 360 degrés d'ICONSIAM. Treize artistes thaïlandais connus ont fait leur début historique sur la scène d'un compte à rebours en Thaïlande, il s'agit de GOT7, des idoles de la KPOP : BamBam-Kunpimook Bhuwakul, YUGYEOM et Mark Tuan.

Le spectacle se poursuit avec « l'Art du Muay Thai », qui incarne la résilience. Son point d'orgue, « La fusion de la danse thaïlandaise et de la musique chorale », met en scène des artistes thaïlandais, rejoints par le célèbre groupe Chong Kben et plus de 60 acteurs.

Le spectaculaire feu d'artifice écologique et le spectacle de drones en 3D

À l'approche du compte à rebours tant attendu, les visiteurs ont été enchantés par un spectacle de drones en 3D envoûtant qui a mis en scène un ensemble de plus de 2 000 drones synchronisés dont la chorégraphie a suivi une musique captivante. Ce spectacle impressionnant a transmis des espoirs de prospérité collective et de progrès durable pour l'année à venir.

Pour annoncer l'arrivée de 2024, ICONSIAM a illuminé le ciel avec un feu d'artifice respectueux de l'environnement. Cette année, un nombre record de 50 000 feux d'artifice écologiques ont été lancés sur 1 400 mètres le long des rives les plus pittoresques du fleuve Chao Phraya. Le spectacle de feux d'artifice a été conçu grâce à la collaboration entre des artisans thaïlandais qualifiés et Okujyo Yoshimasa, le célèbre directeur pyrotechnique du Japon et gagnant du concours de feux d'artifice 2023 au Festival de feux d'artifice de Shinmei, et a été d'une ampleur et d'une magnificence jamais vues auparavant en Thaïlande.

Cet événement extraordinaire a attiré l'attention du monde entier par le biais de chaînes influentes telles que CNN, BBC, AP, Reuters et ABC. ICONSIAM a présenté cet événement pour promouvoir la culture thaïlandaise à l'échelle mondiale, contribuant à étendre le pouvoir d'attraction du pays.

Pour plus de détails sur les événements et les promotions d'ICONSIAM, veuillez consulter : www.iconsiam.com/en

