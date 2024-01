Amazing Thailand Countdown 2024: Fogos de artifício recordes e show de drones 3D do ICONSIAM iluminam o céu sobre o rio Chao Phraya

Com mais de 11 milhões de espectadores de todos os cantos do mundo, o evento de US$ 8,5 milhões contou com ídolos de K-Pop e artistas tailandeses conhecidos mundialmente, um espetacular show de drones em 3D e uma exibição recorde de fogos de artifício hipnotizantes ao longo do pitoresco rio Chao Phraya.

BANGKOK, 9 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- O ICONSIAM, em colaboração com a Autoridade de Turismo da Tailândia, agências governamentais, organizações do setor privado, hotéis e comunidades ao longo do rio Chao Phraya, organizou a Amazing Thailand Countdown 2024 (Incrível Contagem Regressiva da Tailândia para 2024) em grande estilo. O evento foi repleto de diversidade cultural, entretenimento e fogos de artifício ecológicos, reforçando o rio Chao Phraya e a Tailândia como um dos maiores destinos de contagem regressiva do mundo. Supoj Chaiwatsirikul, diretor administrativo da ICONSIAM Company Limited, disse: "O ICONSIAM é um destino especial na Tailândia com reconhecimento mundial. Por meio de uma ampla colaboração que abrange várias organizações do setor privado, como também agências governamentais, o evento Amazing Thailand Countdown 2024 tem como objetivo impulsionar o turismo na Tailândia e estabelecer o rio Chao Phraya como um dos melhores lugares do mundo para se ver e visitar. O ICONSIAM tem muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa esforço nacional."

As organizações envolvidas na realização deste evento incluíram a Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT), a Administração Metropolitana de Bangkok (BMA), a ICONSIAM Company Limited, a Charoen Pokphand Group Public Company Limited, a CP All Public Company Limited, a CP Extra Public Company Limited, a Lotus Company Limited, a The ICONSIAM Superlux Residence Corporation Company Limited, a Magnolia Quality Development Corporation Company Limited, a True Corporation Public Company Limited, a Coca-Cola (Thailand) Company Limited, a Dentiste Thailand Company Limited, a CardX, a Thailand Privilege Card Company Limited, a Toyota Motor Thailand Company Limited, a Diageo Moët Hennessy (Thailand) Company Limited, juntamente com parceiros do setor privado, hotéis e comunidades ao longo do Rio Chao Phraya.

Um Espetáculo de Entretenimento Fenomenal

O River Park do ICONSIAM tornou-se o epicentro de um espetáculo de três dias de 29 a 31 de dezembro de 2023, atraindo milhões de visitantes fascinados. O evento contou com artistas tailandeses e internacionais talentosos no icônico palco de 360 graus do ICONSIAM. Apresentando treze artistas tailandeses renomados e fazendo sua estreia histórica em um palco de evento de contagem regressiva na Tailândia, estavam os ídolos de KPOP do GOT7: BamBam-Kunpimook Bhuwakul, YUGYEOM e Mark Tuan.

O show continuou com a "Arte do Muay Thai", incorporando resiliência. Seu grandioso final, "A Fusão da Dança Tailandesa e Coral", apresenta artistas tailandeses, acompanhados pela aclamada banda Chong Kben e mais de 60 atores coadjuvantes.

A espetacular queima de fogos de artifício ecológicos e drones 3D

À medida que a noite se aproximava da tão esperada contagem regressiva, os visitantes foram encantados por um show de drones 3D fascinante, com um conjunto de mais de 2.000 drones sincronizados, coreografados com uma música cativante. Esse espetáculo inspirador transmitiu esperanças de prosperidade coletiva e progresso sustentável no próximo ano.

Para anunciar a chegada de 2024, o ICONSIAM iluminou os céus com uma exibição de fogos de artifício ecologicamente correta. Este ano, testemunhamos um recorde de 50.000 fogos de artifício ecológicos que se estenderam por 1.400 metros ao longo de uma das curvas mais pitorescas do rio Chao Phraya. A queima de fogos de artifício foi elaborado por um esforço colaborativo entre habilidosos artesãos tailandeses e Okujyo Yoshimasa, o aclamado diretor de pirotecnia do Japão e vencedor do Concurso de Fogos de Artifício de 2023 no Festival de Fogos de Artifício de Shinmei, no Japão, e foi de uma escala e magnificência nunca antes vistas na Tailândia.

Esse evento extraordinário atraiu a atenção global por meio de canais influentes como CNN, BBC, AP, Reuters e ABC. O ICONSIAM apresentou esse evento para promover a cultura tailandesa globalmente, ajudando a ampliar o poder de influência do país.

