Amazon anuncia Esquenta da Black Friday 2021 com novas ofertas todos os dias para os clientes aproveitarem para economizar nas compras de Fim de Ano

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br inicia o Esquenta da Black Friday no Brasil. A partir desta semana, os consumidores podem aproveitar uma seleção de milhares de novas ofertas todos os dias até a Black Friday em Amazon.com.br/blackfriday. Os descontos terão tempo limitado em diversas categorias, além de cupons do dia com ofertas exclusivas no aplicativo da Amazon. Clientes que são membros Amazon Prime têm frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra, além de acesso a ofertas exclusivas todos os dias.

"Trabalhamos para oferecer a melhor experiência para nossos clientes e vendedores parceiros. Para já esquentar a Black Friday deste ano, teremos grandes ofertas o mês inteiro", afirma Marcelo Giugliano, Líder de Varejo na Amazon Brasil. "Teremos descontos de até 60% em eBooks; até 50% em Livros; até 30% em Papelaria, Jardim e Piscina, Ferramentas e Construção, Eletrônicos, Cozinha; até 25% em Pet Shop, produtos da rotina, DVD e Blu-ray de Heróis, CD e Vinil de Rock, Pop e Música Brasileira, Beleza, Alimentos e Bebidas; até 20% na Loja de Bebê, DVD e Blu-ray de Romance, Casa, Cervejas, Vinhos e Destilados e Informática; e até 15% em Brinquedos", completa Marcelo.

"Estamos empolgados em oferecer aos clientes ofertas para a temporada de Fim de Ano", afirma Dave Clark, CEO global de Consumo. "Os clientes podem antecipar suas compras e aproveitar ofertas incríveis, sobrando tempo para aproveitarem as festas de Fim de Ano com tranquilidade. E quero agradecer a nossa incrível equipe ao redor do mundo por tudo que eles fazem todos os dias para apoiar uns aos outros e aos nossos clientes – é motivo de muito orgulho trabalhar com todos vocês."

Guia de Presentes

Para os clientes que quiserem aproveitar as ofertas para antecipar compras de presentes, a Amazon também lançou o Guia de Presentes (Amazon.com.br/guiadepresentes). A página é dedicada a dicas de presentes por categoria: Moda, Eletrônicos, Beleza e Cuidados Pessoais, Casa e Cozinha, Livros, Entretenimento, Pet Shop, Bebidas Alcoólicas e Esportes. Além disso, também traz ideias de decoração e embalagens para presente, seleção de produtos para preparar a ceia e para a celebração de Ano Novo.

Apoie Empreendedores Negros

Novembro é o mês de ofertas de Black Friday, mas no Brasil é também o mês da Consciência Negra, e a Amazon Brasil terá iniciativas para reconhecer e valorizar talentos pretos. Na página "Apoie Empreendedores Negros" (amazon.com.br/empreendedoresnegros), os clientes terão a oportunidade de encontrar uma seleção de produtos de diversas categorias, como Moda e Decoração, de pequenos e médios empreendedores negros. Já na página "Mês da Consciência Negra" (amazon.com.br/consciencianegra), os clientes poderão aproveitar uma curadoria feita pela comunidade negra da Amazon, que inclui itens de Beleza, Brinquedos, Esportes, Música, além de Livros e eBooks do Vozes Negras, um projeto que dá visibilidade para autoras e autores negros. Membros do Amazon Prime terão acesso a conteúdos que celebram a negritude nos benefícios Prime de entretenimento. Todas as vendas dessa página terão 15% do valor destinado para os projetos Preta Comprando Preta, uma rede de apoio a empreendedoras negras; e BhUB, que oferece suporte para desenvolvimento de negócios periféricos.

Dicas para aproveitar a Black Friday:

Frete grátis e rápido: Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 700 cidades contam com entregas em até dois dias e um dia para mais de 50 cidades. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 700 cidades contam com entregas em até dois dias e um dia para mais de 50 cidades. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de em livros e acima de nos produtos enviados pela Amazon. Parcelamento: Pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para dispositivos Amazon.

Pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para dispositivos Amazon. Amazon App: Com o aplicativo da Amazon Shopping, os clientes podem ativar as notificações e economizar de onde estiver. Durante o Esquenta Black Friday, clientes poderão aproveitar cupons de desconto exclusivos no App. Cada dia será revelado um cupom novo.

Com o aplicativo da Amazon Shopping, os clientes podem ativar as notificações e economizar de onde estiver. Durante o Esquenta Black Friday, clientes poderão aproveitar cupons de desconto exclusivos no App. Cada dia será revelado um cupom novo. Só para Prime: Promoções exclusivas para membros Prime (Amazon.com.br/soparaprime).

Promoções exclusivas para membros Prime (Amazon.com.br/soparaprime). Pergunte à Alexa: Clientes também podem saber mais sobre a Black Friday perguntando à Alexa. Basta dizer: "Alexa, quando é a Black Friday?".

Clientes também podem saber mais sobre a Black Friday perguntando à Alexa. Basta dizer: "Alexa, quando é a Black Friday?". Ofertas: Todas as ofertas terão tempo limitado ou até enquanto durarem os estoques.

Todas as ofertas terão tempo limitado ou até enquanto durarem os estoques. "Oferta do Dia": Produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 24 horas.



"Oferta Relâmpago": São produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 24 horas. O consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item.



"Cupom do Dia": Válidos apenas no app Amazon Shopping, duram até 24 horas.



"Oferta em destaque": Pode durar o período todo do Esquenta Black Friday.

Período prolongado para devolução de produtos e presentes: Na temporada de festas de Fim de Ano de 2021, produtos comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro que são vendidos pela Amazon ou que tenham o selo Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2022. Além disso, a Amazon.com.br permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente. Veja aqui mais informação sobre a Política de Devoluções e também como devolver um presente.

Confira uma prévia das ofertas em destaque divididas por categoria de produto:

Eletrônicos: Até 30% de desconto em marcas como Go Pro , Fujifilm, Sony, Philips, Intelbras.

Até 30% de desconto em marcas como , Fujifilm, Sony, Philips, Intelbras. Cuidados Pessoais e Limpeza: Economize até 25% em marcas como Neve, Lysoform, Clear e Downy.

Economize até 25% em marcas como Neve, Lysoform, Clear e Downy. Casa: Até 20% de desconto em itens para casa de marcas como Wap, Duoflex e Flash Limp.

Até 20% de desconto em itens para casa de marcas como Wap, Duoflex e Flash Limp. Cozinha: Até 30% de desconto em artigos para cozinha da Oster, Philco, Euro e Brinox.

Até 30% de desconto em artigos para cozinha da Oster, Philco, Euro e Brinox. Brinquedos e jogos: Até 20% de desconto em brinquedos de bebês de marcas como Fisher Price, Mattel, além de descontos em jogos de tabuleiros modernos.

Até 20% de desconto em brinquedos de bebês de marcas como Fisher Price, Mattel, além de descontos em jogos de tabuleiros modernos. Alimentos e Bebidas: Até 25% de desconto em marcas como Barilla, 3 Corações, Café Santa Monica e Piracanjuba.

Até 25% de desconto em marcas como Barilla, 3 Corações, Café Santa Monica e Piracanjuba. Bebidas Alcoólicas: Produtos de marcas como Cerveja Colorado, Absolut, Ballantines com até 20% de desconto.

Produtos de marcas como Cerveja Colorado, Absolut, Ballantines com até 20% de desconto. Livros: Até 60% de desconto em eBooks e até 50% em Livros.

Até 60% de desconto em eBooks e até 50% em Livros. Moda: Ofertas cheias de estilo em marcas como Lupo, Havaianas, Colcci, Ferracini e Reserva.

Ofertas cheias de estilo em marcas como Lupo, Havaianas, Colcci, Ferracini e Reserva. Bebês: NUK, Lillo, Pampers e Buba, entre outras marcas de bebês terão até 20% de desconto.

NUK, Lillo, Pampers e Buba, entre outras marcas de bebês terão até 20% de desconto. Casa Inteligente: Até 30% de desconto em itens para deixar a sua casa inteligente de marcas como Intelbras, Geonav e Steck.

Até 30% de desconto em itens para deixar a sua casa inteligente de marcas como Intelbras, Geonav e Steck. Jardim e Piscina: Até 30% de desconto em produtos de grandes marcas como WAP, Mor e Vasart.

Até 30% de desconto em produtos de grandes marcas como WAP, Mor e Vasart. Beleza: Produtos com desconto de até 25%, incluindo Inoar, Nivea, Maybelline e Hugo Boss .

Produtos com desconto de até 25%, incluindo Inoar, Nivea, Maybelline e . Ferramentas e Construção: Até 30% de desconto em itens de marcas como Bosch, Vonder e Docol.

Até 30% de desconto em itens de marcas como Bosch, Vonder e Docol. Papelaria: Até 30% em Papelaria em marcas como Faber-Castell, Canson, CIS, Staedtler e Tilibra.

Até 30% em Papelaria em marcas como Faber-Castell, Canson, CIS, Staedtler e Tilibra. Informática: Até 20% em Informática em produtos de marcas como Toshiba, Positivo, TP-Link e ThunderX3.

Até 20% em Informática em produtos de marcas como Toshiba, Positivo, TP-Link e ThunderX3. Pet Shop: Até 25% de desconto em brinquedos, alimentação e higiene para pet, incluindo as marcas Nexgard, Hills, Cafuné e Fábrica Pet.

Até 25% de desconto em brinquedos, alimentação e higiene para pet, incluindo as marcas Nexgard, Hills, Cafuné e Fábrica Pet. DVDs e Blu-ray: Até 20% de desconto em diversos títulos em DVD e Blu-ray de Romance e Animação.

Até 20% de desconto em diversos títulos em DVD e Blu-ray de Romance e Animação. CD e Vinil: Até 25% de desconto em CD e Vinil Rock , Música Brasileira e Pop.

Até 25% de desconto em CD e , Música Brasileira e Pop. Instrumentos Musicais: Até 30% em instrumentos e acessórios de marcas como Audio-Technica.

Até 30% em instrumentos e acessórios de marcas como Audio-Technica. Esporte e Aventura: Artigos de esportes e lazer de grandes marcas como Nautika, Dream Fitness, Arena e Caloi.

Artigos de esportes e lazer de grandes marcas como Nautika, Dream Fitness, Arena e Caloi. Amazon Music: Os clientes que ainda não experimentaram Amazon Music podem obter três meses grátis com acesso ilimitado a mais de 75 milhões de músicas e milhões de episódios de podcast sem anúncios.

Apoiando e celebrando funcionários

Os mais de 1,3 milhão de funcionários da Amazon em todo o mundo são o coração e a alma da empresa - todos os dias e durante a temporada de Fim de Ano. A Amazon continua criando empregos diretos e indiretos em diversos países e também no Brasil, onde atualmente está recrutando para milhares de vagas temporárias, em atendimento ao cliente e logística no período de pico de vendas em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e Ceará. De forma a contribuir para promover o crescimento econômico e o bem-estar social das famílias brasileiras, a Amazon trabalha para que seus associados tenham acesso a programas de capacitação que estimulem seu desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, a Amazon tem iniciativas que promovem a diversidade, a equidade, a inclusão e as oportunidades de crescimento desde o primeiro dia. Durante o período de Fim de Ano, a empresa celebrará os associados com eventos de agradecimento, incentivos, surpresas divertidas e muito mais.

*O preço e a seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Novos clientes podem experimentar gratuitamente por 30 dias em www.amazon.com.br/prime (http://www.amazon.com.br/prime).

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

FONTE Amazon

Related Links

http://www.amazon.com.br/prime



SOURCE Amazon