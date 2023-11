Com descontos de até 70%, em produtos nas mais diversas categorias, Amazon.com.br apresenta suas ofertas da Semana Black Friday

A temporada de ofertas segue e, a partir do dia 17, terão oportunidades de Black Friday em categorias como Livros, Beleza, Dispositivos Amazon, Celulares e Smartphones, Brinquedos e Jogos, Alimentos e Bebidas;

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A partir de 17 de novembro, começa a Semana Black Friday da Amazon Brasil. Serão milhares de ofertas em diversas categorias, que incluem produtos eletrônicos, para a casa, dispositivos Amazon, brinquedos, moda, livros, entre outras. Logo nos primeiros dias, são esperados descontos de até 70%. E nos dias 24 e 25 de novembro, na Black Friday, os consumidores poderão encontrar ofertas chegando a até 80% em descontos. A temporada de ofertas se estende até o dia 27 deste mês, dia em que os consumidores poderão contar com as oportunidades do já conhecido "Última Chance".

"Estamos nos preparando há meses para oferecer a melhor Black Friday aos nossos clientes. Além de excelentes ofertas, com descontos maiores do que no ano passado, também apostamos na variedade de produtos, das mais diversas categorias e gostos, na conveniência e facilidades para auxiliar a experiência de compra dos brasileiros.", afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil. "Seja em sua primeira compra, ou ainda aproveitando benefícios Prime, estamos certos de que o consumidor brasileiro encontrará na Amazon.com.br sua Black Friday com ofertas personalizadas, cupons e descontos únicos e diversas opções de pagamento.

Não perca as ofertas

Entre os dias 17 a 27 de Novembro, durante a semana Black Friday, a Amazon.com.br oferecerá, todos os dias, produtos com descontos na página de amazon.com.br/blackfriday em diversas categorias.

Até 80% off em Livros e e-Books: descontos em literatura, ficção, mangás, quadrinhos e livros infantis em marcas como Harper Collins , Companhia das Letras, Arqueiro e Planeta

, Companhia das Letras, Arqueiro e Planeta Até 50% off em Jardim e Piscina

Até 50% off em DVD e Blu-Ray

Até 42% off em Dispositivos Echo com Alexa

Fire TV a partir de R$ 199

20% off em Dispositivos Kindle

Até 40% off em Capas para Kindle

Até 40% off em Moda: produtos com descontos em marcas como Mash, Malisima e New Era

Até 40% off em Itens Game

Até 35% off em Casa Inteligente: descontos em fechaduras eletrônicas Intelbrás, Yale e Elsys

e Elsys Até 35% off em Bebidas Alcoólicas (beba com moderação): descontos em vodkas e gins Absolut, Tanqueray, Smirnoff e Beefeater

Até 30% off em Smartphones, Tablets e Acessórios: desconto em iPhones 12 e 14 Plus

Até 30% off em Esportes e Aventura

Até 30% off em Brinquedos e Jogos: descontos em Lego, e jogos de tabuleiro como Cara a Cara, Jogo da Vida e Banco imobiliário

Até 30% off em itens para Bebês: promoções de fraldas Huggies, Pampers e Personal

Até 30% off em Alimentos e Bebidas: ofertas em barrinhas de proteína +Mu

Até 30% off em Saúde e Bem-Estar

Até 30% off em Limpeza da Casa

Até 30% off em Beleza: promoções em blush, sombra, brilho labial, delineador, paleta de cores Mariana Saad e Oceáne

e Oceáne Até 30% off em Pet Shop: descontos em rações para cães e gatos Pedigree, Friskies, Dog Chow e Whiskas

Até 30% off em Papelaria

Até 30% off em Informática: seleção de notebooks Samsung, Asus e Lenovo, além de descontos em marcas como WAAV by Alok e JBL

Até 30% off em Instrumentos Musicais

Até 25% off em Automotivo

Até 25% off em Casa: promoções em aspiradores de pó tradicionais, verticias e robôs WAP, Multilaser e Vonder

Até 25% off em Ferramentas e Construção: promoções de furadeiras, serras, esmerilhadeiras e lixadeiras Bosch, Vonder e VAP

Até 25% off em Cozinha: AirFryers com desconto de marcas como Philco, Midea, Philips Walita e Electrolux, além de liquidificadores, batederias e multiprocessadores Britânia, Philco, Walita e Mondial

Até 20% off em Eletrônicos e TVs: monitores BenQ e Samsung, além de TVs LG e TCL com descontos

Ofertas em vinil, com marcas como Warner e UMG

Dicas para aproveitar a Black Friday

Encontre ofertas personalizadas: a Amazon.com.br facilita a busca por ofertas com recomendações personalizadas na página inicial do cliente. Durante o período da Black Friday, os clientes poderão ver uma lista de ofertas customizadas com base em itens salvos anteriormente e obter recomendações de ofertas com base no histórico de navegação.

a Amazon.com.br facilita a busca por ofertas com recomendações personalizadas na página inicial do cliente. Durante o período da Black Friday, os clientes poderão ver uma lista de ofertas customizadas com base em itens salvos anteriormente e obter recomendações de ofertas com base no histórico de navegação. Ofertas e cupons exclusivos pelo app : aproveite até 50% de desconto em produtos selecionados no app Amazon Shopping. Durante todo o período de Black Friday, consumidores poderão encontrar um cupom e ofertas exclusivas para o app todos os dias.

: aproveite até 50% de desconto em produtos selecionados no app Amazon Shopping. Durante todo o período de Black Friday, consumidores poderão encontrar um cupom e ofertas exclusivas para o app todos os dias. "Alexa, quais são as minhas ofertas?": Quer se preparar e não perder nenhuma oferta da Black Friday? Alexa pode te ajudar. Comece pedindo "Alexa, colocar lembrete para Black Friday" para não se esquecer de se conectar já no primeiro dia. Você pode também receber recomendações de ofertas perguntando "Alexa, quais são as minhas ofertas?" , neste caso, se tiver itens no carrinho ou na lista de desejos em oferta, eles serão priorizados na resposta de Alexa. E, depois de ter feito qualquer pedido, os clientes ainda podem acompanhar perguntando: "Alexa, onde está meu pedido?".

Quer se preparar e não perder nenhuma oferta da Black Friday? Alexa pode te ajudar. Comece pedindo para não se esquecer de se conectar já no primeiro dia. Você pode também receber recomendações de ofertas perguntando , neste caso, se tiver itens no carrinho ou na lista de desejos em oferta, eles serão priorizados na resposta de Alexa. E, depois de ter feito qualquer pedido, os clientes ainda podem acompanhar perguntando: Aproveite os benefícios do Amazon Prime : além de frete grátis e rápido em milhares de produtos elegíveis, membros Prime têm descontos antecipados na Loja Prime Video de 17 a 27 de novembro, com o aluguel de filmes populares por até R$ 9,90 . Já no Prime Video Channels, haverá desconto de até 70% para assinatura de canais selecionados, entre 24 a 27 de novembro. A assinatura Prime dá acesso ilimitado a filmes e séries premiadas com Prime Video, mais de 100 milhões de músicas com Amazon Music e 3 meses grátis em Amazon Music Unlimited, centenas de eBooks gratuitos com Prime Reading, jogos gratuitos e resgate de itens Madden 24 grátis no Prime Gaming.

: além de frete grátis e rápido em milhares de produtos elegíveis, membros Prime têm descontos antecipados na Loja Prime Video de 17 a 27 de novembro, com o aluguel de filmes populares por até . Já no Prime Video Channels, haverá desconto de até 70% para assinatura de canais selecionados, entre 24 a 27 de novembro. A assinatura Prime dá acesso ilimitado a filmes e séries premiadas com Prime Video, mais de 100 milhões de músicas com Amazon Music e 3 meses grátis em Amazon Music Unlimited, centenas de eBooks gratuitos com Prime Reading, jogos gratuitos e resgate de itens Madden 24 grátis no Prime Gaming. Clientes Mastercard possuem vantagens: Para compras realizadas durante os dois dias de Black Friday Amazon (23 e 24 de novembro), membros Prime que possuem cartões de crédito Mastercard ainda terão acesso a um cupom de R$ 50,00 de desconto em produtos selecionados, vendidos e enviados pela Amazon.com.br, para compras acima de R$ 200,00 .

mais uma vez, a Amazon.com.br destaca a seleção de produtos de pequenos e médios negócios. Os clientes podem aplicar o filtro 'Pequenos Negócios' na busca para encontrar produtos oferecidos por esses vendedores parceiros. Além disso, podem explorar a Loja Pequenos Negócios, aproveitar uma curadoria especial de itens, e conhecer histórias de vendedores parceiros que tiveram seus negócios impulsionados pela Amazon Brasil. Este ano, clientes que aproveitarem a seleção de produtos da Loja Pequenos Negócios durante a Black Friday poderão, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa social. Nesta edição, 15% das vendas da Loja Pequenos Negócios serão destinadas ao Instituto Escola do Povo G10 Favelas, que visa gerar impacto social e desenvolvimento econômico nas áreas urbanas. Além disso, durante todo o mês de novembro, também há a página Singularidades Negras, voltada para indicações de livros, produtos de beleza, moda e muito mais para conscientizar sobre o Mês da Consciência Negra.

Reforço nas operações

Para apoiar a temporada de compras de final de ano, 6.000 associados temporários foram contratados para as operações da Amazon Brasil, para aumentar a eficiência logística de entregas e, ao mesmo tempo, evitar a sobrecarga dos times e preservar a segurança e bem-estar de todos e todas. Hoje, a Amazon Brasil e seus parceiros de logística contam com uma estrutura com 72 unidades operacionais, sendo 10 Centros de Distribuição e 62 Estações de Entrega pelo país, com capacidade de enviar pedidos em 100% dos municípios brasileiros, sendo que em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil.

Compre com Segurança

Os clientes podem comprar com tranquilidade sabendo que a Amazon está por trás dos produtos vendidos em suas lojas. A empresa tem tolerância zero para fraudes de qualquer tipo e investe recursos significativos para proteger sua loja e clientes, educando, inovando e responsabilizando por ações enganosas, como golpes de falsificação de identidade – em que uma pessoa mal-intencionada finge ser uma empresa confiável para solicitar informações confidenciais.

