Amazon, BYTON et Honda entrent en jeu sur AutoMobility LA 2018

Ned Curic est vice-président de l'automobile pour Alexa chez Amazon, Inc. depuis juin 2017. M. Curic possède plus de 25 ans d'expérience dans les technologies de pointe. Avant d'exercer des fonctions chez Amazon, il a été directeur de la technologie et vice-président de groupe chez Toyota Motor North America, Inc. et a été cofondateur et vice-président exécutif de Toyota Connected, l'entreprise mondiale de l'automobile connectée de Toyota. Avant Toyota, il a exercé diverses fonctions chez Microsoft, New Century et TRW Space and Technology Group. Pendant AutoMobility LA, M. Curic discutera de l'importance croissante de la voix dans la mobilité et de la façon dont elle sera une composante essentielle d'un avenir placé sous le signe de l'autonomie.

Le Dr Carsten Breitfeld, expert de renommée mondiale dans le domaine des technologies automobiles avancées, a passé les 20 dernières années chez BMW à la tête d'une série de divisions d'ingénierie de très grande importance, notamment à la direction du programme des véhicules i8. Il est actuellement aux commandes chez BYTON alors que l'entreprise s'oriente vers la production d'une gamme de véhicules électriques intelligents destinés aux marchés mondiaux clés. L'accent particulier mis par le Dr Breitfeld sur la création d'un dispositif intelligent sur roues - notamment les dernières innovations en matière d'électrification, d'autonomie et de connectivité - s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'engagement d'AutoMobility LA en faveur de la technologie automobile de demain. La conférence du Dr Breitfeld traitera de la façon dont l'électrification, la connectivité, l'autonomie et même les véhicules partagés se combineront pour changer le mode d'interaction des personnes avec les voitures, et comment les progrès de l'intelligence artificielle constitueront la force motrice qui se profile derrière ces mouvements.

Après avoir commencé sa carrière chez Honda en 1990 en tant qu'ingénieur en développement, Ted Klaus est actuellement chargé de façonner la recherche stratégique chez Honda R&D Americas Ohio Center, la plus grande installation de R&D de l'entreprise ailleurs qu'au Japon. Klaus y assure l'encadrement des ingénieurs d'avant-garde qui créent la toute dernière génération de véhicules connectés et d'autoroutes connectées. Il supervise la participation de Honda aux programmes Smart City Columbus et 33 Smart Mobility Corridor dans l'Ohio, où Honda travaille avec des partenaires gouvernementaux, universitaires et commerciaux pour développer un écosystème de mobilité collaborative. La conférence de Klaus, intitulée « Safe Swarm Highways : Preparing Infrastructure for the Connected Autonomous Future » (Des autoroutes sûres en « essaimage » : préparer l'infrastructure pour l'avenir autonome connecté) mettra l'accent sur la séparation des mythes et des faits en termes de solutions de mobilité future. Il exposera en détail un important projet de mobilité intelligente et partagera les résultats d'essais réels qui aident Honda à avancer vers sa vision d'une société sans collision.

« Nous sommes ravis d'utiliser la plateforme qu'est AutoMobility LA pour relever les défis auxquels notre industrie est confrontée et pour partager ce que nous apprenons par le biais d'évaluations dans un environnement unique et réel », a déclaré Ted Klaus, vice-président et ingénieur dirigeant chez Honda R&D Americas. « Nous tenons à souligner certains des succès que nous avons connus avec nos partenaires, parce que les solutions essentielles à la mobilité de l'avenir s'articuleront autour de la collaboration, des partenariats et de l'établissement d'une relation de confiance mutuelle. »

« AutoMobility LA ne cesse d'évoluer pour offrir des éléments nouveaux et stimulants à nos participants, et nous ne saurions nous réjouir davantage d'accueillir Ned Curic, le Dr Carsten Breitfeld et Ted Klaus », a déclaré Lisa Katz, présidente-directrice générale du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « Nous sommes heureux d'offrir une plate-forme qui réunit les principaux acteurs de l'industrie autour de discussions sur les nouveautés en termes d'automobile et de technologie qui changeront un jour notre façon de nous déplacer. AutoMobility LA continue d'être l'endroit idéal pour annoncer les dernières nouvelles et tenir des débats essentiels sur les derniers sujets liés au monde de la technologie automobile. Nous avons donc hâte de découvrir tout ce qui nous attend cette année. »

Des informations supplémentaires et un calendrier des activités seront publiés au cours des prochains mois.

En 2017, AutoMobility LA a accueilli 70 lancements de véhicules ainsi que diverses sessions de conférences et de discours laminaires prononcés par des dirigeants d'AutoLiv, BMW Group, Intel et Panasonic. Le salon a également organisé le premier Hackathon d'AutoMobility LA, présenté par Honda Innovations avec le soutien de la ville de Los Angeles. Cet évènement s'est converti en toute première réunion de programmation informatique collaborative organisée par un salon de l'automobile et a attiré un groupe de près de 100 développeurs talentueux. En outre, la Top Ten Automotive Startups Competition 2017 (concours des dix meilleurs start-ups du secteur automobile) a bénéficié d'une reconnaissance internationale, d'une large couverture médiatique, de prix et d'espaces d'exposition sur le salon. Elle englobait une séance de conseil avec les membres du jury des principales entreprises automobiles et technologiques d'Audi, Elektrobit, Microsoft, NVIDIA et Porsche Consulting. Les précédentes éditions du salon ont vu la participation d'un grand éventail d'entreprises telles que DISNEY, Intel, le Département des transports de la ville de Los Angeles, Tesla (primo-exposant), Toyota Research Institute, Verizon, pour ne citer que celles-ci.

AutoMobility LA 2018 aura lieu du 26 au 29 novembre au Los Angeles Convention Center. Les inscriptions débuteront le 10 juillet.

Pour en savoir plus sur AutoMobility LA et sur le LA Auto Show, rendez-vous sur : http://www.automobilityla.com/ et http://laautoshow.com/. Pour écouter les panels de conférence, les interviews et les discussions au coin du feu, vous pouvez télécharger et écouter le podcast d'AutoMobility LA hébergé par Tim Stevens du CNET : https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2.

