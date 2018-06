Amazon, BYTON en Honda zullen het podium betreden tijdens de AutoMobility LA 2018

Ned Curic is sinds 2017 de Vice President van Automotive for Alexa bij Amazon, Inc. Curic heeft meer dan 25 jaar ervaring in geavanceerde technologie. Voorafgaand aan Amazon, diende hij als Chief Technology Officer en Group Vice President bij Toyota Motor North America, Inc. en was hij medeoprichter en EVP van Toyota Connected, het wereldwijde verbonden autobedrijf van Toyota. Voorafgaand aan Toyota, bekleedde hij verschillende functies bij Microsoft, New Century en TRW Space & Technology Group. Tijdens de AutoMobility LA, zal Curic het toenemende belang van spraak in mobiliteit bespreken en hoe het een essentieel onderdeel zal zijn van een autonome toekomst.

Dr. Carsten Breitfeld, een wereldberoemde expert op het gebied van geavanceerde autotechnologieën heeft de afgelopen 20 jaar doorgebracht bij BMW waar hij de leiding had over een reeks belangrijke technische afdelingen, waaronder het i8-voertuigprogramma. Hij heeft nu de leiding over BYTON dat zich concentreert op het samenstellen van een familie van intelligente elektrische voertuigen voor belangrijke wereldwijde markten. Breitfelds enkelvoudige focus voor het creëren van een slim apparaat op wielen – inclusief de nieuwste elektrificatie, autonomie en connectiviteit – is perfect afgestemd op de toewijding van AutoMobility LA voor de voertuigentechnologie van de toekomst. Breitfelds toespraak zal gericht zijn op de manier waarop elektrificatie, connectiviteit, en autonomie en zelfs gedeelde voertuigen van invloed zullen zijn op de manier waarop mensen omgaan met auto's, en hoe de vooruitgang in kunstmatige intelligentie de drijvende kracht zal zijn achter deze veranderingen.

In 1990 begon Ted Klaus zijn carrière bij Honda als een ontwikkelingsingenieur, en nu is hij verantwoordelijk voor de vormgeving van strategisch onderzoek in het Honda R&D Americas Ohio Center, het op één na grootste R&D-vestiging van het bedrijf (Japan is het grootste). Klaus heeft daar de leiding over progressieve ingenieurs die de volgende generatie verbonden voertuigen en snelwegen creëren. Hij overziet Honda's deelname aan de Smart City Columbus en de 33 Smart Mobility Corridor-programma's in Ohio, waar Honda samenwerkt met de overheid, en academische en zakelijke partners om een coöperatief mobiliteits-ecosysteem te ontwikkelen. Klaus' toespraak, met als titel Safe Swarm Highways: Preparing Infrastructure for the Connected Autonomous Future, zal zich richten op het scheiden van mythe van feit wat betreft toekomstige mobiliteitsoplossingen. Hij zal een groot project voor slimme mobiliteit uitwerken en echte proefresultaten delen waarmee Honda geholpen zal worden bij het realiseren van zijn visie van een botsingvrije maatschappij.

"We zijn verheugd om het platform van AutoMobility LA te kunnen gebruiken om de uitdagingen aan te gaan waarmee onze industrie wordt geconfronteerd en om te delen wat we leren als gevolg van de evaluaties in een unieke, echte omgeving," aldus Ted Klaus, Vice President en Executive Engineer bij Honda R&D Americas. "We willen enkele van de successen met onze partners benadrukken, omdat de belangrijkste toekomstige mobiliteitsoplossingen te maken zullen hebben met samenwerking, partnerschappen en het opbouwen van wederzijds vertrouwen."

"AutoMobility LA brengt altijd iets nieuws en is opwindend voor onze bezoekers, en we kunnen niet enthousiaster zijn om Ned Curic, Dr. Carsten Breitfeld en Ted Klaus te mogen verwelkomen," aldus Lisa Kaz, President en CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "We zijn er trots op dat we een platform bieden waar de belangrijkste spelers in de industrie samen kunnen komen om de meest recente ontwikkelingen binnen de automobiel- en technologie-branche te bespreken. Deze ontwikkelingen zullen op een gegeven moment de manier waarop we ons verplaatsen danig veranderen. AutoMobility LA blijft de plek waar nieuws veropenbaard wordt en belangrijke discussies gehouden worden over de auto-tech wereld en we kijken uit naar dat wat dit jaar in petto heeft."

Aanvullende informatie en een overzicht van de activiteiten zal in de komende maanden vrijgegeven worden.

Tijdens de AutoMobility LA 2017 werden 70 voertuigen geïntroduceerd en werden er verschillende conferentiesessies gehouden alsmede thematoespraken van kaderleden van AutoLiv, BMW Group, Intel, en Panasonic. De show toonde ook de inaugurele AutoMobility LA Hackathon, gepresenteerd door Honda Innovations met steun van de City of Los Angeles. Dit was de allereerste hack dat door een autoshow gehost werd, en dat een getalenteerde groep van bijna 100 ontwikkelaars aantrok. Daarnaast ontving de 2017 Top Ten Automotive Startups-competitie internationale erkenning, media-aandacht, prijzen, stands tijdens de show, en was er een adviserende sessie met juryleden van grote auto- en technologiebedrijven zoals Audi, Elektrobit, Microsoft, NVIDIA en Porsche Consulting. Eerdere shows toonden een divers aanbod van deelnemende bedrijven zoals DISNEY, Intel, Los Angeles Department of Transportation, Tesla (nieuwe exposant), Toyota Research Institute, Verizon, en veel meer.

AutoMobility LA 2018 zal op 26-29 november plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center. Registratie zal op 10 juli geopend worden.

Ga voor meer informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show naar: http://www.automobilityla.com/ en http://laautoshow.com/. Om te luisteren naar conferentiepanels, interviews en open haard-gesprekken, download de AutoMobility LA-podcast, gehost door CNET's Tim Stevens: https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2.

Over de Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is elk jaar de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LATM, de eerste vakbeurs binnen de branche waarbij de technologie- en autobranche samenkwamen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de meeste belangrijke kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal plaatsvinden in de Los Angeles Convention Center van 26-29 november, met de onthulling van nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten. De LA Auto Show 2018 zal van 30 nov. tot 9 dec. voor het grote publiek geopend worden. AutoMobility LA is waar de nieuwe autobranche zaken doet, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen maakt in de aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Om de meest actuele berichtgeving en informatie over de show te ontvangen, kunt u de LA Auto Show volgen op Twitter via twitter.com/LAAutoShow, op Facebook via facebook.com/LAAutoShow of op Instagram via https://www.instagram.com/laautoshow/ of u kunt zich aanmelden op http://www.laautoshow.com/ voor het ontvangen van nieuwsberichten. Luister naar eerdere panelgesprekken, interviews en thematoespraken op AutoMobility LA's nieuwe podcast via https://automobilityla.com/podcast/. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/.

