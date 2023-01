Amazon.com.br anuncia os vencedores do 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon

Escolhidas por votação popular, as empresas ganhadoras terão um gerenciamento de conta com executivos da Amazon o uso das ferramentas de crescimento da Amazon, além de créditos para anunciar com o Amazon Ads

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anunciou hoje os vencedores do 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon, que reconhece os destaques do ano entre vendedores parceiros. Centenas de pequenas e médias empresas competiram em oito categorias que foram avaliadas em critérios como crescimento de vendas e uso eficiente dos canais e serviços da Amazon, como o FBA - Logística da Amazon. A marca de confecção e venda de bolsas Lenna's foi a grande vencedora, levando três categorias: Destaque do Ano, Destaque do ano – Moda, e Vendedor Internacional.

A premiação tem por objetivo incentivar vendedores parceiros que proporcionam a melhor experiência de compra para os clientes, por adotarem os recursos que facilitam a gestão do dia a dia e que viabilizam o crescimento dos seus negócios, como os programas de logística e as ferramentas de ofertas e cupons.

Confira a lista completa de vencedores por categoria:

Destaque do Ano - Geral: Lenna's Empreendedora do Ano: Fit Store Moda Fitness Vendedor internacional: Lenna's Destaque do Ano - Casa, cozinha e garagem: PingooCasa Destaque do Ano - Consumíveis: Planeta do Bebê Destaque do Ano - Eletrônicos: WB WebBookers Destaque do Ano - Livros e mídias: Livraria Cristã Emmerick Destaque do Ano - Moda: Lenna's

"Com o 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon reconhecemos o sucesso e damos ainda mais visibilidade às pequenas e médias empresas que atuam como nossas parceiras", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil. "As empresas vencedoras e finalistas trazem histórias inspiradoras, que mostram como compartilham o nosso propósito de oferecer sempre a melhor experiência para os nossos clientes com produtos de qualidade, atendimento eficaz, preços baixos e uma seleção variada. O sucesso deles é o nosso sucesso".

Escolhidos por meio de votação pública, os vencedores receberão, cada um, créditos para utilizar em ferramentas de anúncios patrocinados por meio do Amazon Ads, serviço de publicidade online da Amazon, no equivalente a R$ 1.000, para as categorias Destaque do Ano, Empreendedora do Ano e Vendedor Internacional, e R$ 500, para as outras categorias, em. Os vencedores nas categorias Destaque do Ano, Empreendedora do Ano e Vendedor Internacional também receberão, como parte do prêmio, gerenciamento de conta prestada por executivos da Amazon ao longo do ano de 2023, para orientá-los em seus negócios, para o uso das principais ferramentas de crescimento dentro da Amazon.com.br.

Para a Lenna's, o Prêmio é a concretização do trabalho construído junto à Amazon nos últimos três anos.

"Estou sempre atenta a novas ferramentas, programas logísticos e participando das iniciativas da Amazon. Isso nos deu o destaque necessário para crescer nos últimos anos e passarmos por um pandemia, aumentando a nossa produção e conseguindo empregar mais pessoas", comenta Letícia Ramos, fundadora da Lenna's. "A Amazon tem nos dado todo apoio e o reconhecimento que todo empreendedor busca em seus negócios."

A transmissão da cerimônia de premiação está disponível no canal do Youtube Amazon Seller University Brasil e na página oficial no Facebook. A cerimônia contou a participação de executivas e executivos da Amazon.com.br e representantes de três importantes entidades de apoio ao empreendedorismo: Ivan Tonet, líder de iniciativas digitais do SEBRAE, Celia Kano, co-CEO da Rede Mulher Empreendedora, e Fernando Mansano, diretor da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

Foram elegíveis ao Prêmio empresas com mais de 6 meses de registro na Amazon, com uma média de avaliações acima de 4 estrelas, volume superior a 50 vendas mensais e com até 100 funcionários, exceto na categoria "Vendas Internacionais" que não contou com restrição de número de funcionários.

Incentivos às Pequenas e Médias Empresas

A Amazon tem um compromisso de longo prazo com o Brasil e isso se reflete no apoio à comunidade empreendedora nacional. Por isso, a Amazon Brasil promove treinamentos a empreendedores para expandir os seus negócios de forma estruturada por meio de plataforma gratuita de ensino à distância. Desde 2020, mais de 130 mil empreendedores foram treinados em webinars em conjunto com o Sebrae, Rede Mulher Empreendedora (RME) e também em eventos como Amazon Conecta e da Universidade do Vendedor.

Por meio do programa Vendas Internacionais, a Amazon auxilia os vendedores parceiros brasileiros, oferecendo a oportunidade de expansão de seus negócios para os Estados Unidos, alcançando milhões de novos clientes.

Em 2022, a Amazon lançou dois Programas de Aceleração dedicados a impulsionar pequenos negócios. O Decola Garota, realizado com a Rede Mulher Empreendedora (RME), e a Academia Amazon Sebrae, realizado com o Sebrae Nacional. Ambos os programas ajudam empreendedores a iniciar vendas online por meio de conteúdos e treinamentos gratuitos, como workshops e mentorias com especialistas.

