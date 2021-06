Amazon.com.br apoia pequenos e médios negócios no Prime Day e promove série de treinamentos gratuitos para vendas online

"Na loja Apoie Pequenos Negócios, é possível encontrar uma seleção especial de livros de autores independentes e pequenas editoras. São mais de US$ 100 milhões investidos globalmente para dar ainda mais visibilidade e impulsionar pequenos e médios negócios a terem sucesso no Prime Day", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros. A iniciativa terá grande visibilidade durante o período de descontos do Prime Day e ao longo do ano, incluindo ações em mídias sociais e influenciadores digitais.

Para apoiar quem está digitalizando seu negócio a dar os primeiros passos em vendas online e aproveitar a força de grandes eventos como o Prime Day, a Amazon.com.br está promovendo uma série especial de treinamentos gratuitos. "Eventos como o Prime Day são uma grande oportunidade para impulsionarem a vendas, alcançarem novos clientes e aumentarem a relevância de seus produtos. Promovemos continuamente diversos treinamentos e, só no último ano, treinamos mais de 30 mil pequenos e médios negócios brasileiros através de webinars", completa Garrido.

Todos treinamentos estão sendo disponibilizados em venda.amazon.com.br/prime-day . Confira os temas:

E, para inspirar e impulsionar quem está começando, além de reunir uma curadoria de produtos, a loja "Apoie Pequenos Negócios" também vai contar histórias de empreendedores. "Realizei o sonho de empreender criando a Hype Kids, uma marca de moda para bebês e crianças. Participar de eventos como o Prime Day é muito importante para impulsionar ainda mais o meu negócio e seguir oferecendo para os clientes produtos de qualidade e produzidos com muito carinho", afirma Thais Lacerda Franco, fundadora da Hype Kids. "Na Amazon, encontrei programas como o FBA - Logística da Amazon, voltada para o empreendedor e que ajuda a levar a marca para milhares de clientes, entregando nossos produtos de forma rápida e confiável", completa a empreendedora.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhares de produtos como selo Prime, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Novos clientes podem experimentar gratuitamente por 30 dias em https://www.amazon.com.br/prime



Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1534953/Ricardo_Garrido.jpg

FONTE Amazon

SOURCE Amazon