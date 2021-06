Amazon implementa programas de saúde & segurança para ajudar no bem-estar de seus colaboradores

A empresa trabalha junto com especialistas e cientistas, realizando milhares de inspeções de segurança todos os dias nos locais onde atua, fazendo diversas mudanças internas como resultado do feedback de colaboradores sobre potenciais melhorias. "Com essa mentalidade, na Amazon, estamos investindo mais de US$ 300 milhões em projetos de segurança em 2021 com o objetivo de reduzir as taxas de incidentes registradas globalmente em 50% até 2025", disse Ricardo Pagani , diretor geral de operações da Amazon Brasil.

Para cumprir o objetivo de melhorar a saúde, segurança e o bem-estar geral de nossos colaboradores, a Amazon lançou o programa global WorkingWell no Brasil e uma versão aprimorada do Programa de Assistência ao Funcionário (EAP). Além disso, desde os primeiros dias da pandemia, implementou medidas e protocolos para cuidar de seus colaboradores.

No caso do programa WorkingWell, ele apresenta uma série de componentes, que foram desenvolvidos em colaboração com trabalhadores de dentro das operações da Amazon. Atualmente no país, existem quatro componentes-chave que estarão disponíveis: Espaços ("Huddles") de Saúde e Segurança; Momentos da mente e do corpo; Quiosques para feedback e Aplicativo WorkingWell.

Já na aprimorada versão do Programa de Assistência ao Funcionário (EAP), os trabalhadores e seus familiares terão a oportunidade de receber apoio personalizado e gratuito, projetado para aumentar o acesso às opções de cuidados de saúde emocional e mental. Os benefícios incluem chat 24h por dia e suporte telefônico, sessão de aconselhamento gratuita individual e consultas jurídicas e financeiras.

"Estamos extremamente felizes em trazer esses programas para o Brasil, país que ficou em quarto lugar no ranking mundial de acidentes fatais ocorridos no ambiente de trabalho, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT)¹. Na Amazon, nós priorizamos a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores. É por isso que estamos trazendo os líderes e especialistas da organização certos para garantir que nossos locais de trabalho liderem investimentos de ponta em segurança, treinamento e educação e programas de segurança", finaliza Pagani.

Protocolos diante da pandemia

Desde os primeiros dias da pandemia COVID-19, a saúde e o bem-estar dos colaboradores da Amazon têm sido uma prioridade. Em todo o mundo, a empresa já implantou mais de 150 mudanças de processos para apoiar suas equipes, como distanciamento social, fornecimento de máscaras e luvas, além de revisão de procedimentos de limpeza e higienização. Desde o início da pandemia, a Amazon Brasil adquiriu 1,5 milhão de máscaras faciais, mais de 220.000 lenços higiênicos para as mãos e mais de 50.000 luvas para manter os colaboradores seguros. Todos os novos centros logisticos incluirão protocolos de segurança contra COVID-19, incluindo soluções permanentes de saúde e segurança. Além disso, recentemente doamos R$ 5.4 milhoes de Reais para a Comunitas, entidade que coordena uma campanha de arrecadação de fundos em conjunto com o Governo do Estado de São Paulo para viabilizar a expansão da fábrica de vacinas do Instituto Butantã.

