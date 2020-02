Amazon, Nestlé, Walmart e outras empresas compartilham suas Boas Práticas de Segurança dos Alimentos no Folheto de Estudo de Casos GFSI

A indústria alimentar compartilha histórias reais sobre ações adotadas pelas empresas para promover a segurança dos alimentos no novo Folheto de Estudo de Casos

PARIS, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Global Food Safety Initiative (GFSI) tem o prazer de anunciar seu novo e melhorado Folheto de Estudo de Casos, lançado pouco antes da Conferência GFSI de 2020 em Seattle, Washington.

O Folheto de Estudo de Casos mostra o trabalho da organização com as empresas para melhorar as práticas de segurança dos alimentos, não só internamente, mas também ao longo de sua cadeia de abastecimento. Cada estudo de caso explica porque as empresas decidiram adotar a GFSI como referência, como o fizeram e os resultados benéficos que observaram devido a esta colaboração. Ao participar, as empresas têm a oportunidade de compartilhar boas práticas no gerenciamento da segurança dos alimentos e mostrar que estão trabalhando para alcançar uma mudança positiva e criar confiança do consumidor na indústria.

Após o sucesso do Folheto de Estudo de Casos GFSI original, este relançamento contém argumentos novos e atualizados de algumas das maiores empresas da indústria alimentar.

Dentre as empresas que contribuíram estão:

AEON

Ahold Delhaize

Amazon

Cargill

Danone

Ecolab

Kroger

McDonald's

METRO Turkey

Mondelēz International

Nestlé

Walmart

Wegmans

Weifang Artisan Foods

«O relançamento do Folheto de Estudo de Casos GFSI celebra os últimos 20 anos da segurança dos alimentos, à medida que entramos em nossa terceira década de operação,» afirmou Erica Sheward, Diretora da GFSI. «Estas histórias de sucesso nos motivam para os futuros desafios. Nossa expectativa é que os exemplos fornecidos neste folheto inspirem outras empresas e organizações de toda a cadeia alimentar a colaborar com a GFSI enquanto continuamos defendendo nossa visão de alimentos seguros para os consumidores em todo o mundo.»

A Global Food Safety Initiative reúne os maiores especialistas do mundo para impulsionar a melhoria contínua dos sistemas de gestão de segurança dos alimentos globalmente. A comunidade GFSI trabalha voluntariamente e inclui especialistas de empresas de varejo, indústrias e serviços de alimentação, além de organizações internacionais, governos, instituições acadêmicas e prestadores de serviços. www.mygfsi.com

O Folheto de Estudo de Casos está disponível na versão digital a partir de hoje na Biblioteca online da GFSI, com cópias impressas disponíveis em Seattle, na Conferência GFSI , encontro anual da indústria para promover a segurança dos alimentos em nível global.

