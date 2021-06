Amazon Prime Day: 48 horas com mais de 2 milhões de ofertas para membros Prime

Evento começa meia noite do dia 21 de junho e tem 48 horas com 2 milhões de ofertas em 20 países

No Brasil, clientes que são membros Prime terão descontos exclusivos em dispositivos Amazon, como Kindle, e dispositivos com Alexa, como smart speakers Echo e Fire TV, além de livros e itens de grandes marcas como Nintendo, JBL, Mondial, Lego, Le Creuset, Grow, Trifil e Ciroc

SÃO PAULO, 17 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Amazon Prime Day, em sua segunda edição no Brasil, traz exclusivamente para membros Prime em 20 países o melhor em compras e entretenimento. A partir da meia noite do dia 21 de junho (horário de Brasília), até meia noite do dia 22, assinantes Prime terão acesso a mais de 2 milhões de ofertas em todo o mundo. O Prime Day oferece tudo que membros Prime buscam, com descontos espetaculares nas principais marcas em mais de 30 categorias como dispositivos Amazon, livros, informática, artigos para a casa, brinquedos, entre outras. Quem ainda não é membro Prime pode experimentar o programa gratuitamente por 30 dias em amazon.com.br/primeday e também se beneficiar das ofertas exclusivas.

Para celebrar o Prime Day e seus benefícios de compras e entretenimento, a Amazon realizará o Prime Day Show apresentando Billie Eilish, H.E.R e Kid Cudi. O show especial será lançado a partir de 17 de junho, em três partes, e estará disponível no Amazon Prime Video globalmente para todos clientes, com ou sem uma assinatura Prime.

Ao longo das 48 horas do Prime Day 2021 todos os membros Prime terão acesso a promoções exclusivas e frete gratuito sem valor mínimo por pedido. Entre as possibilidades estão ofertas relâmpago que surgem ao longo dos dois dias, frete grátis e rápido para todo país em todas as compras de produtos com o selo Prime, além de cupons promocionais, parcelamento de até 10x sem juros e até R$50 de desconto no app. Realizado desde 2015 em diversos países, a primeira edição brasileira do Prime Day aconteceu em 2020 e registrou, nas primeira 24 horas, uma quantidade superior de produtos comprados em comparação à edição da Black Friday na Amazon em 2019.

O Prime Day 2021 também é uma oportunidade para consumidores brasileiros conhecerem produtos e marcas de pequenas e médias empresas. A Amazon criou a loja especial "Apoie Pequenos Negócios" (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios), onde é possível encontrar milhares de produtos além de uma seleção especial de livros de autores independentes e pequenas editoras.

Ao longo das 48 horas do Prime Day 2021, os membros Prime no Brasil terão acesso a novas promoções de diferentes tipos e tempo limitado.

"Oferta Uau!": Produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 6 horas. O consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item.

Produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 6 horas. O consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item. "Oferta Relâmpago" : São produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. Como na "Oferta Uau!", o consumidor também consegue acompanhar a disponibilidade.

: São produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. Como na "Oferta Uau!", o consumidor também consegue acompanhar a disponibilidade. "Oferta Prime Day": Grandes descontos que duram 24 ou 48 horas enquanto durarem os estoques.

Confira a prévia de "Ofertas Prime Day" válidas para os dias 21 e 22 de junho:

Dispositivos Amazon com descontos antecipados para 20 de junho, iniciando ao meio-dia.

Livros

Livros internacionais: Leve 3, pague 2 em Livros Importados

Best-sellers: Até 60% de desconto em títulos mais vendidos

Informática , Eletrônicos e Papelaria

Computadores & Informática: Até 30% de desconto em marcas como Logitech, Sandisk, Dell e PC Yes.

Eletrônicos: Até 30% de desconto em JBL, Philips, ASUS, Intelbras e Multilaser.

Papelaria: Até 30% de desconto em marcas como Faber-Castell, Post-it, Stabilo e CIS.

Casa e Cozinha

Casa: Até 30% de desconto em itens para casa de marcas como Flash Limp, Santista, Singer e Buddemeyer.

Cozinha: Até 40% de desconto em artigos para cozinha da Oster, Britânia, Brinox e Mondial.

Casa Inteligente, Ferramentas e Jardim

Casa Inteligente: Até 30% de desconto em itens para deixar a sua casa inteligente de marcas como Positivo, I2go, Elgin e Elsys.

Ferramentas e Construção: Até 50% de desconto em itens de marcas como Black+Decker, Docol, Bosch e Tramontina.

Oficina Mecânica e Automotivo: Até 30% de desconto em artigos automotivos em marcas como Bosch, Pro Tork e 3M .

. Jardim e Piscina: Até 30% de desconto em WAP, Tramontina, Mor e Karcher.

Entretenimento: Video Games, Esportes, Brinquedos e Música

Brinquedos e Jogos: Lego, Mattel, Galápagos Jogos, Hasbro, além de outras marcas com até 30% de desconto.

Videogames: Até 20% de desconto em consoles, acessórios e jogos, de marcas como PlayStation, Xbox e Nintendo.

Esportes: Vollo Sports, CURTLO, Polimet, Victorinox e outras marcas com artigos de esportes e lazer estão com descontos de até 20%.

Música: CDs e Vinis de diferentes ritmos musicais com descontos de até 40%.

diferentes ritmos musicais com descontos de até 40%. DVDs e Blu-ray: Economize até 30% em diversos títulos em DVD e Blu-ray

Instrumentos Musicais: Economize até 30% em instrumentos e acessórios de marcas como Blue, Tonante e Audio-Technica.

Moda

Moda: Até 40% de desconto em roupas, calçados, mochilas, malas e acessórios de grandes marcas como Samsonite, Champion, Reserva, Zorba, Tip Top e Colcci.

Bens de consumo

Beleza: Produtos com desconto de até 30%, incluindo L'Óreal Paris , Lola, OralB e Cetaphil.

, Lola, OralB e Cetaphil. Cuidados pessoais e com a casa: Economize até 30% em marcas como Downy, Lysol, Pompom e Clear.

Alimentos e Bebidas: Até 35% de desconto em marcas como Tanqueray, Absolut, Nestlé e Baggio.

Bebês: Chicco, Safety 1st, Fisher Price, Bright Starts, entre outras marcas de bebês terão até 30% de desconto.

Pet Shop: até 35% de desconto em brinquedos, alimentação e higiene para pet, incluindo as marcas Hills, Pipicat, Furacão Pet e Blue Premium.

Entretenimento digital

Amazon Music Unlimited: Os membros Prime que ainda não experimentaram Amazon Music Unlimited podem obter quatro meses grátis com acesso ilimitado a mais de 70 milhões de músicas e milhões de episódios de podcast sem anúncios.

Prime Video: Descontos de até 70% em canais selecionados por tempo limitado.

Kindle Unlimited: Os membros Prime que ainda não experimentaram Kindle Unlimited podem ter dois meses grátis com acesso a mais de 1 milhão de eBooks para você ler onde e quando quiser.

Prime Reading: Acesso gratuito a títulos populares no Prime Reading no mês de junho. Entre eles: "Comunicação não violenta", por Mashall Rosenberg , "Eu Sou a Lenda", por Ricard Matheson , e "Nós", por Ievguêni Zamiátin.

Confira algumas dicas para o Prime Day: Cupons de desconto exclusivos Prime: Aproveite cupons para ter a partir de 20% de desconto exclusivos Prime. Basta clicar no cupom e o desconto será aplicado no checkout. Explore os cupons mais populares no site.

Amazon Assistant : Experimente o Amazon Assistant e garanta as melhores ofertas com o verificador de preços.

Amazon App: Baixe o app e aproveite as ofertas direto do seu celular. Ative as notificações no app e receba um aviso quando suas ofertas favoritas começarem.

Pergunte a Alexa: Clientes também podem ficar sabendo das novidades sobre o Prime Day perguntando à Alexa. Basta dizer: "Alexa, me atualize sobre o Prime Day".

O preço e a seleção de produtos podem variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques. Os benefícios de compras da assinatura Amazon Prime no Brasil (frete gratuito em produtos com o selo Prime e acesso a ofertas exclusivas) só podem ser usados na Amazon.com.br, não na Amazon.com ou em sites de outros países.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhares de produtos como selo Prime, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Novos clientes podem experimentar gratuitamente por 30 dias em www.amazon.com.br/prime

Sobre o Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon.

FONTE Amazon

SOURCE Amazon