Amazonia Finance Network accueille de nouveaux membres et finance des projets pilotes pour une croissance durable dans la région amazonienne

MANAUS, Brésil, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Pour la première fois, les membres du réseau Amazonia Finance Network (AFN) se sont réunis à Manaus à l'occasion de la Semaine de la durabilité d'IDB Invest , réunissant des dirigeants mondiaux du monde des affaires, du gouvernement et de la société civile pour partager les meilleures pratiques en matière d'activités durables. L'AFN intègrera 22 nouveaux membres pour un total de 46 institutions financières et financera des projets pilotes visant à promouvoir les investissements durables en Amazonie.

IDB Invest et la SFI ont lancé le réseau Amazonia Finance Network lors de la COP28 pour augmenter les flux d'investissement, mobiliser des capitaux et promouvoir l'inclusion financière dans l'ensemble de la région amazonienne.

Les membres d'AFN ont participé à une « Tambaqui Tanque » pour sélectionner des projets pilotes innovants. Trente propositions concernaient des solutions en matière d'inclusion financière, de PME, d'agro-industrie et de foresterie, avec un impact potentiel de 2,1 millions de bénéficiaires, 1,2 million d'hectares de terres reboisées et 6 millions de tonnes métriques de CO2 séquestrées d'ici 2030.

Les projets sélectionnés auront accès à l'expertise, aux ressources et au financement nécessaires pour les aider à se développer et à générer un impact significatif sur l'ensemble de la région amazonienne.

À propos d'IDB Invest

IDB Invest , membre du groupe IDB, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin d'obtenir des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental. Avec un portefeuille de 21 milliards de dollars en gestion d'actifs et 394 clients répartis dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des conseils qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

Membres d'Amazonia Finance Network Banco BTG Pactual S.A. Banco Cooperativo Sicredi Banco de Bogotá Banco de la Producción S.A. Produbanco Banco de las Microfinanzas – Bancamía S.A. Banco de Machala S.A. Banco Pichincha Banco Santander (Brasil) S.A. Banco Solidario S.A. (BancoSol) BBVA Microfinance Foundation BlueOrchard Finance Ltd. Bolivian Investment Management Ltd.-BIM Centro Cooperativo Sicoob (CCS) CMAC Huancayo S.A. COAC Jardin Azuayo Corporación de Crédito – Contactar Demerara Bank Limited Finabank N.V. Financiera Confianza Guyana Bank for Trade & Industry IDB Invest International Finance Corporation (IFC) Instituto Nordeste Cidadania (Inec) VINCI Partners Investimentos LTDA. Nouveaux membres annoncés (Semaine de la durabilité 2024) Aqua Capital Banco Fie Bemol Caja Los Andes Ceape Ciderural Citi COOPAC KORI Compartamos Cresol DAI Capital Finance in Motion Hakrinbank Impact Earth ABV KPTL Microvest Capital Management Mov Investimentos Omni Patria Investments StoneCo Visa Visionamos

