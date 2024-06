Amazonia Finance Network breidt lidmaatschap uit en financiert proefprojecten voor duurzame groei in het Amazonegebied

MANAUS, Brazilië, 14 juni 2024 /PRNewswire/ -- Voor de eerste keer kwamen de leden van het Amazonia Finance Network (AFN) samen in Manaus tijdens IDB Invest's Sustainability Week. Wereldleiders uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties deelden hier hun inzichten in best practices op het gebied van duurzaam ondernemen. AFN voegt 22 nieuwe leden voor een totaal van 46 financiële instellingen toe en gaat proefprojecten financieren die duurzame investeringen in het Amazonegebied bevorderen.

IDB President Ilan Goldfajn and IDB Invest CEO James Scriven participated in a press conference during IDB Invest's Sustainability Week in Manaus, Brazil. The flagship event convened hundreds of global leaders from business, government, and civil society to share best practices in sustainable business.

IDB Invest en IFC lanceerden het Amazonia Finance Network tijdens COP28 om investeringsstromen te vergroten, kapitaal te mobiliseren en financiële inclusie in het Amazonegebied te stimuleren.

AFN-leden namen deel aan een "Tambaqui Tanque" om innovatieve proefprojecten te selecteren. Dertig voorstellen hadden betrekking op oplossingen op het gebied van financiële inclusie, kmo's, agribusiness en bosbouw, met een groot bereik van 2,1 miljoen begunstigden, 1,2 miljoen hectare herbebost land en 6 miljoen ton CO2 vastgelegd tegen 2030.

Geselecteerde projecten krijgen toegang tot expertise, middelen en financiering om ze te helpen een significante impact te hebben in het hele Amazonegebied.

Over IDB Invest

IDB Invest, een lid van de IDB Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor de bevordering van de economische ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en economische, sociale en milieuontwikkeling te maximaliseren. Met een portefeuille van $ 21 miljard aan activa onder beheer en 394 klanten in 25 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en advies om tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten in een verscheidenheid van industrieën.

Leden van het Amazonia Finance Network Banco BTG Pactual S.A. Banco Cooperativo Sicredi Banco de Bogotá Banco de la Producción S.A. Produbanco Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A. Banco de Machala S.A. Banco Pichincha Banco Santander (Brazilië) S.A. Banco Solidario S.A. (BancoSol) BBVA Microfinance Foundation BlueOrchard Finance Ltd. Bolivian Investment Management Ltd.-BIM Centro Cooperativo Sicoob (CCS) CMAC Huancayo S.A. COAC Jardin Azuayo Corporación de Crédito – Contactar Demerara Bank Limited Finabank N.V. Financiera Confianza Guyana Bank for Trade & Industry IDB Invest International Finance Corporation (IFC) Instituto Nordeste Cidadania (Inec) VINCI Partners Investimentos LTDA. Aangekondigde nieuwe leden (2024 Duurzaamheidsweek) Aqua Capital Banco Fie Bemol Caja Los Andes Ceape Ciderural Citi COOPAC KORI Compartamos Kresol DAI Capital Finance in Motion Hakrinbank Impact Earth ABV KPTL Microvest Capital Management Mov Investimentos Omni Patria Investments StoneCo Visa Visionamos

