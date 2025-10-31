Ambetter Health inicia el periodo de inscripción abierta

Con 5.8 millones de afiliados en 29 estados, Ambetter Health continúa con su legado de ofrecer cobertura asequible y accesible a través de la red nacional de Centene Corporation.

ST. LOUIS, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con el inicio del periodo de inscripción abierta en el mercado, Ambetter Health, el producto de seguro médico ofrecido por las filiales de Centene Corporation (NYSE: CNC), una empresa líder en el sector de la salud comprometida con ayudar a las personas a llevar una vida más saludable, celebra con orgullo su decimotercer año en el mercado de seguros médicos. Con presencia en 29 estados y prestando servicio a 5.8 millones de afiliados en más de 1,700 condados, Ambetter Health sigue ofreciendo una cobertura asequible y de alta calidad, adaptada a las diversas necesidades de personas y familias de todo el país.

"El periodo de inscripción abierta es un momento crucial para que millones de estadounidenses elijan la cobertura que mejor se adapta a sus vidas", afirmó Kevin Counihan, director ejecutivo de Ambetter Health. "Con más de una década de experiencia en el mercado, Ambetter Health combina su alcance nacional con su experiencia local, lo que garantiza que nuestros afiliados tengan acceso a planes que satisfacen sus necesidades de atención médica y les brinden la cobertura de alta calidad que merecen".

Para facilitar el proceso de renovación y afiliación, Ambetter Health ha implementado un conjunto completo de herramientas y comunicaciones que ayudan a los afiliados a comprender sus opciones y renovar su cobertura con confianza. Las actualizaciones incluyen mejoras en la cuenta de afiliado en línea, ampliación de la orientación sobre la renovación y una campaña educativa para ayudar a los afiliados a comprender los posibles cambios en los costos y la importancia de actualizar sus ingresos para mantener el apoyo financiero. Ambetter Health también colaboró estrechamente con los corredores a través de sesiones virtuales y presenciales, al ofrecer recursos y orientación para ayudar a los consumidores a navegar el periodo de inscripción abierta con confianza.

Las ofertas de Ambetter Health para 2026 incluyen:

Cobertura asequible y confiable

Ambetter Health ofrece a sus afiliados cobertura para todos los beneficios de salud esenciales, incluyendo servicios preventivos y de bienestar, atención materna y neonatal, servicios pediátricos, servicios de salud mental, hospitalizaciones y cobertura de medicamentos recetados. Algunos planes también incluyen cobertura dental y oftalmológica.

Planes específicos para cada patología:

Diabetes : a partir de 2026, algunos planes de Ambetter Health Premier ofrecerán a los afiliados con diabetes opciones de atención médica adicionales y ahorros. Los afiliados a estos planes tendrán menores gastos de bolsillo para ciertos medicamentos, suministros y asistencia clínica. Los afiliados a estos planes pueden tener acceso a copagos de $0 para la insulina de elección y determinados medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto y la salud mental. Estos planes también incluyen copagos de $0 en ciertos suministros y análisis de laboratorio para diabéticos, como lancetas, tiras reactivas para glucosa, tiras reactivas para cetonas y orina, jeringas de insulina, agujas tipo pluma y análisis rutinarios de A1c.

: a partir de 2026, algunos planes de Ambetter Health Premier ofrecerán a los afiliados con diabetes opciones de atención médica adicionales y ahorros. Los afiliados a estos planes tendrán menores gastos de bolsillo para ciertos medicamentos, suministros y asistencia clínica. Los afiliados a estos planes pueden tener acceso a copagos de $0 para la insulina de elección y determinados medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto y la salud mental. Estos planes también incluyen copagos de $0 en ciertos suministros y análisis de laboratorio para diabéticos, como lancetas, tiras reactivas para glucosa, tiras reactivas para cetonas y orina, jeringas de insulina, agujas tipo pluma y análisis rutinarios de A1c. Asma/EPOC : A partir de 2026, algunos planes de Ambetter Health Premier ofrecerán a los afiliados que padecen asma o EPOC opciones adicionales de atención médica y ahorros. Los afiliados a estos planes tendrán menores gastos de bolsillo en determinados medicamentos, suministros y asistencia clínica. Los afiliados a estos planes pueden tener acceso a copagos de $0 para medicamentos de elección contra el asma o la EPOC, incluidos inhaladores de control y de rescate, y medicamentos para la salud mental. Estos planes también incluyen copagos de $0 por visitas al neumólogo, pruebas de alergia y terapia de rehabilitación pulmonar.

ICHRA (Acuerdo de reembolso de gastos médicos con cobertura individual)

Ambetter Health Solutions, la división de Centene Corporation dedicada a los mercados fuera de bolsa, ofrece planes de seguro médico individuales compatibles con los Acuerdos de reembolso de gastos médicos con cobertura individual (ICHRA). Aunque no es un ICHRA en sí mismo, Ambetter Health Solutions apoya a los empleadores que deciden adoptar este modelo de reembolso al proporcionar a los empleados opciones de cobertura asequibles, personalizables y confiables. Disponibles en determinados estados, entre ellos Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Misisipi, Misuri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Texas, estos planes permiten a las personas elegir la cobertura que mejor se adapta a sus necesidades, lo que ayuda a los empleadores a controlar los costos y, a la vez, ofrece más opciones y flexibilidad a sus empleados.

My Health Pays®

Los miembros elegibles de los estados participantes pueden beneficiarse del programa My Health Pays®, que recompensa los hábitos saludables, como comer bien, mantenerse activo y llevar un estilo de vida saludable. En 2026, los afiliados podrán ganar hasta $500 en recompensas (las cantidades varían según el estado) que podrán utilizar para gastos relacionados con la salud, como primas, copagos y deducibles, o, en algunos estados, para gastos básicos cotidianos, como servicios públicos, alquiler, transporte y otros. El programa también ofrece orientación por temporadas para ayudar a los afiliados a establecer y alcanzar sus objetivos de salud personales a su propio ritmo. La elegibilidad para recibir recompensas, su uso y los montos máximos varían según el estado y el plan.

Atención virtual las 24/7

La atención virtual las 24/7 ofrece a los afiliados un proveedor autorizado a través de telesalud para que puedan acceder a atención médica para enfermedades como gripe, afecciones cutáneas, infecciones de oído, fiebre e infecciones respiratorias, todo ello desde la comodidad de su hogar.

El periodo de inscripción abierta para el mercado de seguros médicos va del 1 de noviembre de 2025 hasta enero de 2026. Las fechas de finalización varían según el estado. Para más información sobre el periodo de inscripción de su estado y las opciones de cobertura de Ambetter Health, visite www.ambetterhealth.com.

Acerca de Ambetter Health

Ambetter Health es un seguro médico disponible en el mercado de seguros médicos, o intercambio, establecido por la Ley de Cuidados de Salud a Bajo Precio. Es uno de los programas de atención médica que ofrece Centene Corporation, una empresa líder en el sector de la salud comprometida con ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Ambetter Health está disponible a través de planes de salud locales y cubre una amplia variedad de servicios de atención médica, incluidos servicios preventivos y de bienestar, atención materna y neonatal, servicios pediátricos, servicios de salud mental y abuso de sustancias, cobertura de medicamentos con receta y más.

FUENTE Ambetter Health