Ambetter of Illinois ofrecerá seguros de salud en Illinois en 2026

Con la transición de Illinois a un nuevo mercado estatal, Ambetter of Illinois ofrecerá opciones de cobertura de salud asequibles en 25 condados durante el período de inscripción abierta que se inicia el 1 de noviembre.

CHICAGO, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ambetter of Illinois, un producto ofrecido por una filial de Centene Corporation (NYSE: CNC), una empresa líder en el sector de atención médica que ofrece seguros a segmentos de la población con seguro insuficiente o no asegurados a través de Get Covered Illinois, ofrecerá gran variedad de planes de seguro de salud asequibles a los residentes de Illinois en 25 condados para el año del plan 2026.

Como novedad para 2026, Illinois está cambiando desde el mercado federal (HealthCare.gov) a un mercado estatal, Get Covered Illinois. El período de inscripción abierta para Get Covered Illinois se extenderá desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026. Inscríbase antes del 15 de diciembre de 2025 para obtener cobertura desde el 1 de enero de 2026.

"El período de inscripción abierta es una instancia fundamental para que los residentes de Illinois obtengan cobertura de atención médica para el próximo año y Ambetter of Illinois es una opción muy atractiva", señaló Cristal Gary, presidenta y directora ejecutiva de Planes de Meridian. "Elaboramos nuestros planes para 2026 pensando en la conveniencia, en una red integral y en beneficios significativos, desde telesalud 24/7 hasta cobertura de servicios de salud esenciales. Nuestro compromiso es apoyar la salud integral (física, mental y emocional) de nuestros miembros. Al ofrecer cobertura integral y asequible, así como acceso fácil a la atención médica, ayudamos a las personas, familias y comunidades de todo Illinois a mejorar su salud.

Ambetter of Illinois ofrece acceso a atención de calidad y a servicios convenientes, junto con diversas herramientas y programas diseñados para facilitar la comprensión de la cobertura. Los beneficios y ofertas para 2026 incluyen:

Cobertura confiable y asequible:

Ambetter of Illinois ofrece cobertura para todos los beneficios de salud fundamentales, como servicios preventivos y de bienestar, atención materna y neonatal, servicios pediátricos, servicios de salud mental, hospitalizaciones y cobertura de medicamentos con receta. Ciertos planes además incluyen cobertura dental y oftalmológica.



Ambetter of Illinois ofrece servicios adicionales para apoyar su salud y bienestar financiero a través del programa Ventajas de Ambetter para miembros en Illinois. Este programa otorga a los miembros acceso a descuentos en diversos productos y servicios, como actividades de bienestar, herramientas financieras, membresías, costos de recetas solventados del propio bolsillo y artículos de salud de venta libre. Asimismo, incluye servicios que promueven un estilo de vida saludable y abordan los factores sociales que influyen en la salud. El programa Ventajas de Ambetter está disponible para todos los miembros.



En el sitio web de Ambetter of Illinois , las personas pueden explorar y comparar opciones de cobertura, averiguar si reúnen los requisitos para acceder a subsidios financieros e inscribirse directamente en una cobertura, todo en un solo lugar. Es posible acceder a la plataforma desde dispositivos móviles, de manera que las personas pueden inscribirse desde sus teléfonos inteligentes. Si una persona no puede completar su inscripción de una sola vez, el sistema guardará el progreso y le enviará recordatorios para que finalice la inscripción.



Los miembros pueden acceder al programa My Health Pays®, el que les permite acumular puntos por practicar hábitos de alimentación saludable, mantenerse activos y llevar un estilo de vida saludable. A través del programa, los miembros pueden realizar actividades y superar desafíos relacionados con la salud para ganar hasta $500 en recompensas durante 2026. Ellos pueden usar estas recompensas para cubrir gastos de salud, como primas, copagos y deducibles (no se incluyen los copagos de farmacia). My Health Pays además permite a los miembros fijarse metas y superarlas a su propio ritmo mediante la provisión de sugerencias estacionales de actividades y una guía para mantenerse bien encaminados.



Telesalud 24/7 ofrece a los miembros atención de un proveedor certificado a través de telesalud cuando padecen enfermedades como gripe, afecciones cutáneas, infecciones de oído, fiebre e infecciones respiratorias, todo desde la comodidad de sus hogares.

Para revisar la lista completa de los 25 condados en los que Ambetter of Illinois ofrecerá cobertura y programas, visite ambetterhealth.com/il/coverage-map. Los residentes de Illinois que deseen conocer más detalles sobre Ambetter of Illinois o inscribirse en un plan de salud durante el período de inscripción abierta pueden visitar ambetterhealth.com/il/renewtoday.

Acerca de Ambetter of Illinois

Ambetter of Illinois , un producto ofrecido por una filial de Centene Corporation (NYSE: CNC) que ofrece seguros a segmentos con seguro insuficiente o no asegurados de la población a través de Get Covered Illinois. Ambetter of Illinois está respaldada por Celtic Insurance Company, que es un emisor de Planes de salud calificados en Illinois.

*Los costos de atención médica variarán en función del miembro y el plan en el que usted se inscriba. Los fondos vencen inmediatamente después de la finalización de la cobertura del seguro. Las recompensas de My Health Pays® no se pueden utilizar para cubrir copagos de farmacia. Se aplican restricciones. Los miembros deben cumplir los requisitos y realizar todas las actividades para recibir $500 o más. Para conocer más detalles, visite Member.AmbetterHealth.com. El compromiso de su plan de salud es ayudarle a mantenerse en condiciones óptimas de salud. Las recompensas por participar en un programa de bienestar están disponibles para todos los miembros. Si cree que no podrá cumplir un requisito para recibir una recompensa en virtud de este programa de bienestar, puede calificar para una oportunidad de obtener la misma recompensa por un medio distinto.

**Se puede aplicar la repartición de costos cuando utiliza Telesalud 24/7 o Atención primaria virtual. La repartición de costos por Telesalud 24/7 no se aplica a planes HSA sino hasta cumplir el deducible y solo se aplica cuando la utiliza a través del programa de Telesalud 24/7. Ambetter Health no ofrece servicios de atención médica. La atención médica es proporcionada por proveedores individuales, los que actúan como contratistas independientes y no como agentes de Ambetter Health.

