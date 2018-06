Ambrosus annonce le lancement de ses kits de développement de code source (SDK) pour applications web (Javascript/Node.js), iOS (natif) et Android (natif)

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/647551/Ambrosus_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/704660/AMB_NET_distributed_network_Infographic.jpg )

Dans le cadre du lancement, Vlad Trifa, directeur des produits d'Ambrosus, guidera les développeurs à travers l'utilisation des nouveaux outils à l'aide d'un tutoriel vidéo qui sera publié plus tard cette semaine sur la chaîne YouTube d'Ambrosus.

Vlad Trifa a déclaré : « Nous avons publié trois nouveaux SDK le week-end dernier, lors du hackathon Techsylvania à Cluj. Les retours des développeurs qui ont testé nos nouveaux outils lors de l'événement étaient très positifs, et nous sommes heureux de les mettre maintenant à disposition de la communauté des développeurs au sens large. »

Le dépôt GitHub d'Ambrosus contient les fichiers des SDK, la documentation et quelques exemples d'application, et démontre à quel point il est simple de lire et d'écrire des données sur AMB-NET. Ces fichiers peuvent constituer le point de départ de n'importe quelle application.

Voici quatre applications AMB-NET de démonstration qu'Ambrosus développe actuellement :

1. Scanner de produits industriel universel

Il s'agit d'une simple application native qui permet aux utilisateurs de scanner divers codes-barres 1D/2D ou étiquettes NFC, de chercher des articles qui correspondent à ces identifiants dans AMB-NET et d'afficher des informations sur ces articles. De nouvelles informations sur ces articles peuvent également être saisies par le biais d'événements. Les utilisateurs peuvent se connecter à l'application et s'authentifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, de clés privées ou d'autres méthodes biométriques (reconnaissance faciale, iris ou empreintes digitales, etc.), afin de pouvoir consulter et créer plus de données privées. C'est un point de départ idéal pour concevoir des applications internes fiables dédiées à l'industrie, que les opérateurs de chaîne logistique ou de protection des marques pourront utiliser pour suivre et recueillir des applications.

2. Visionneur de produits à destination des consommateurs

Il s'agit d'un service simple basé sur le Web (hébergé par nous-mêmes) qui permet à l'utilisateur d'afficher facilement des données sur des articles ou des événements sur le Web (mobile ou de bureau), que nous avons nommé amb.to. Chaque fois que vous créez un article dans Ambrosus, celui-ci se voit automatiquement attribuer une adresse en amb.to (http://amb.to/[identifiant-article]), qui peut ensuite être imprimée sur des produits ou des emballages. Les utilisateurs disposent alors d'un navigateur universel pour parcourir les données de produits pouvant être facilement marqué et personnalisé, et en outre, la page d'accueil de chaque article peut facilement rediriger vers n'importe quelle URL, transformant ainsi n'importe quel code QR sur un produit en un service de redirection reconfigurable de type « bit.ly ». Nous prévoyons de publier une version légère d'amb.to en open source une fois notre réseau principal mis en route.

3. Script d'importation

Ce script node.js ultrasimple (quelques douzaines de lignes) prend un document JSON et l'utilise pour créer des événements sur des articles dans Ambrosus. Il s'agit d'un exemple simple de script qui permet d'intégrer des données d'Ambrosus dans des systèmes informatiques tiers tels que des ERP, des applications industrielles, des appareils, etc. (dans les deux directions).

4. Tableau de bord de rappel de produits

Il s'agit d'une démonstration très simple que nous avons construite pour un client fortement impliqué dans l'industrie de la viande. Cette application affiche l'inventaire en temps réel de toutes les viandes reçues/stockées/vendues par un supermarché. Les opérateurs peuvent alors filtrer tous les articles de viande qui répondent à certains critères (arrivés le même jour, fabriqués à partir de vaches d'une ferme particulière, etc.) et créer un événement de rappel pour tous ces articles. Toute personne scannant l'un de ces articles rappelés verra alors directement un message non modifiable du type « ce produit a été rappelé » accompagné des instructions pertinentes. En seulement quelques jours, nous sommes parvenus à implémenter une solution de rappel de produits basée sur la blockchain qui permet de réduire sensiblement les coûts et d'améliorer l'efficacité de la gestion et de l'exécution des rappels de produits.

Et vous, que souhaitez-vous construire avec Ambrosus ? Faites-nous part de votre idée (ou mieux, faites-en la démonstration !), et si elle est intéressante et originale, nous sommes disposés à investir jusqu'à 20 000 € pour transformer votre idée ou votre prototype en un produit minimum viable entièrement fonctionnel que vous pourrez alors concrétiser en créant un véritable produit ou une start-up !

Pourquoi cette étape est-elle importante ?

Les API et les SDK sont les composants clés de n'importe quelle technologie ouverte et axée sur les développeurs, et sont donc l'un des fondements de l'écosystème Ambrosus. Nous considérons les API comme la colle qui assure la cohésion de diverses applications d'entreprise, et qui peut être personnalisée en fonction des besoins d'un client. Cela permettra à n'importe quel développeur connaissant les rudiments des API de construire des applications pour AMB-NET, et permettra à nos clients et partenaires d'intégrer la blockchain Ambrosus sans savoir comment fonctionne la blockchain sous-jacente. En d'autres termes, cela réduit considérablement les conditions d'entrée pour qu'une entreprise (particulièrement si elle ne dispose pas d'une équipe technologique complète en interne) puisse rapidement numériser ses chaînes logistiques grâce à l'IoT et à la blockchain. Utiliser les API Ambrosus peut permettre à une entreprise de ne pas avoir à embaucher une équipe complète de développeurs experts (et coûteux !).

Démocratiser la blockchain

La technologie de la blockchain est un protocole encore récent qui est considéré comme un grand bond en avant en termes d'innovation, et qui aidera les entreprises à sécuriser et fiabiliser leur chaîne logistique. La solution de blockchain Ambrosus se concentre sur deux secteurs - l'alimentation et les produits pharmaceutiques - dans lesquels les besoins en sécurité, fiabilité et traçabilité sont particulièrement pressants.

À travers le développement de SDK, Ambrosus souhaite faciliter l'entrée et la participation à l'espace de la blockchain, créant le système véritablement décentralisé et démocratique qui est une promesse clé de la technologie blockchain.

Un marché pour les applications

Ambrosus invite les développeurs JavaScript et Android à examiner nos SDK et à proposer des cas d'utilisation intéressants et des applications décentralisées (dApps) à construire sur le réseau principal AMB, qui sera lancé en juillet. Qu'il s'agisse d'un simple programme de fidélité destiné aux consommateurs sur le Web, d'un scanner de logistique interne sur iOS, d'une passerelle pour capteurs IoT sur Android, ou d'un connecteur back-end pour SAP utilisant Node.js, le SDK facilitera le prototypage et le déploiement de composants d'entreprise sécurisés qui interagissent avec AMB-NET. Le mois dernier, Ambrosus a rendu publique la version bêta de notre infrastructure AMB-NET, en l'occurrence l'implémentation des nœuds Hermes. Chaque nœud Hermes fournit une API REST qui permet de concevoir facilement des applications qui interagissent avec le réseau blockchain sous-jacent.

Un nouveau langage

À la fin du 19[e] siècle, l'ophtalmologue polonais Ludwik Lejzer Zamenhof a créé un langage artificiel conçu pour être compris par tout le monde, et l'a nommé Esperanto. Désirant également offrir un système de communication universel, Ambrosus a créé ces outils comme un nouveau langage, un langage qui nous aidera à aborder les défis des entreprises et des êtres humains à travers le monde.

AMB-NET est un registre global, facile à intégrer et sécurisé qu'Ambrosus offre au monde pour faire avancer la cause humaine. L'annonce faite aujourd'hui nous rapproche un peu plus de cet objectif ambitieux.

Pour de plus amples informations, contactez press@ambrosus.com.

À propos d'Ambrosus

Ambrosus est le premier réseau de stockage et de distribution de données de chaîne logistique reposant sur la blockchain au monde pour les entreprises des secteurs alimentaire et pharmaceutique. À travers son réseau distribué AMB-NET, Ambrosus permet d'établir un dialogue sécurisé et fluide entre des capteurs, des registres distribués et des bases de données afin d'optimiser la visibilité de la chaîne logistique et l'assurance qualité.

Contact:

Mattia Ozzello

mattia.ozzello@ambrosus.com

SOURCE Ambrosus Technologies GmbH