AMC Networks et Shaftesbury concluent un nouveau partenariat stratégique, élargissant encore l'audience mondiale du contenu de Shaftesbury

Ce nouveau partenariat permettra d'élargir la gamme de contenus actuels et futurs de Shaftesbury, tous genres confondus, et de créer davantage de possibilités pour les créateurs canadiens devant et derrière la caméra. Le partenariat s'appuie également sur les relations de production existantes entre AMC Networks et Shaftesbury. Shaftesbury est le studio à l'origine de certains des plus grands titres de Acorn TV, dont les 14 saisons des Murdoch Mysteries . En plus d'Acorn TV, AMC Networks exploite les marques de divertissement AMC, SundanceTV, BBC America et les services de streaming à forte croissance AMC+, Shudder, Sundance Now et ALLBLK.

« Ce nouveau partenariat tirera parti de la vaste expertise d'AMC Networks et de Shaftesbury pour offrir d'importantes possibilités de croissance pour le développement, la production, la distribution et la portée de notre contenu », a déclaré Christina Jennings, PDG et présidente de Shaftesbury. « Faire connaître les histoires et les talents créatifs canadiens sur le marché international a toujours été la mission de Shaftesbury, cette relation nous donnera un grand coup de pouce. »

« Christina a bâti une société de production de classe mondiale avec une longue expérience et une réputation de création de contenu de haute qualité qui trouve un écho sur les marchés du monde entier », a déclaré Josh Sapan, président et directeur général d'AMC Networks. « Shaftesbury est un partenaire idéal pour AMC Networks, car nous nous concentrons de plus en plus sur l'approvisionnement en contenu de qualité et en propriété intellectuelle pour la distribution sur nos propres plateformes ainsi qu'à des tiers. En outre, ce partenariat donnera à AMC Networks des capacités accrues pour développer nos productions au Canada. »

À PROPOS DE AMC NETWORKS

AMC Networks est une société de divertissement mondiale connue pour son contenu populaire et acclamé par la critique. Son portefeuille de marques comprend AMC, BBC AMERICA (exploitée par une entreprise commune avec BBC Studios), IFC, SundanceTV, WE tv, IFC Films, et un certain nombre de services de streaming à croissance rapide, dont le bouquet de streaming premium AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now et ALLBLK (anciennement « UMC »). AMC Studios, le studio interne de la société, qui s'occupe de la production et de la distribution, est à l'origine de séries et de franchises primées, dont The Walking Dead, la série la plus cotée de l'histoire du câble. La société exploite également AMC Networks International, son activité de programmation internationale, et Levity Entertainment Group, son activité de services de production et de salles de spectacles.

À PROPOS DE SHAFTESBURY

Shaftesbury est un créateur et producteur primé de contenu original pour la télévision, le cinéma et le numérique. La liste actuelle de Shaftesbury comprend 2 saisons du succès d'audience Departure pour Global/Corus Entertainment, Peacock et NBC Universal, 14 saisons du favori des fans Murdoch Mysteries pour CBC, Acorn TV et UKTV, quatre saisons du drame policier Frankie Drake Mysteries pour CBC et UKTV, quatre saisons de la série d'horreur Slasher, acclamée par la critique, dont la quatrième saison est produite pour Shudder, trois saisons de Hudson & Rex pour Citytv/Rogers Media, Dead Still pour RTÉ, Acorn TV et Citytv/Rogers, et The Sounds pour CBC, Acorn TV et Sky NZ. www.shaftesbury.ca

