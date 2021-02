Neue strategische Partnerschaft: AMC Networks und Shaftesbury wollen weltweite Zielgruppe für Shaftesbury-Inhalte weiter ausbauen

NEW YORK und TORONTO, 2. Februar 2021 /PRNewswire/ -- AMC Networks , das Unterhaltungsunternehmen hinter einigen der beliebtesten und preisgekrönten Marken für Fernsehen, Streaming und Film, und die preisgekrönte Produktionsfirma Shaftesbury haben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Durch die Investition in Shaftesbury erhält AMC Networks Zugang zu den preisgekrönten Inhalten von Shaftesbury und erweitert seine Inhalte und Entwicklungskapazitäten in Kanada. Christina Jennings, CEO und Vorsitzende von Shaftesbury, wird weiterhin an der Spitze der kreativen Arbeit des Unternehmens stehen und gemeinsam mit Scott Garvie, Executive Vice President, den täglichen Betrieb leiten. Jennings, Garvie und Shaftesbury-Vorstandsmitglied Michael Levine bleiben im Vorstand von Shaftesbury. Hinzu kommen zwei neue Direktoren von AMC Networks, Harold Gronenthal, EVP für Programmierung und Marketing für AMC Networks International, und Matt Graham, Geschäftsführer des AMC Networks-eigenen Streaming-Dienstes Acorn TV. Shaftesbury und seine Aktionäre wurden bei dieser strategischen Investition von RBC Capital Markets beraten.