AMED FUNDS ANNONCE LA FINALISATION DE SON RACHAT DE CANADA FLUORSPAR

TORONTO, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- AMED Funds (« AMED ») et Clariti Strategic AdvisorsTM (« Clariti ») sont heureux d'annoncer la finalisation du rachat par une société du portefeuille d'AMED Fund IV de Canada Fluorspar Inc., la société mère de la mine spath fluor du Canada à Saint Lawrence, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador (« Canada Fluorspar »). La clôture de la transaction fait suite à de nombreux mois d'examen, d'analyse, de négociations et de discussions avec plusieurs intervenants, y compris les prêteurs principaux de Canada Fluorspar, les prêteurs débiteurs-exploitants, Grant Thornton (à titre de contrôleur désigné par le tribunal) et la province de Terre-Neuve-et-Labrador (la « Province »).

Rudolph de Bruin, un vétéran de l'industrie minière internationale qui possède des décennies d'expérience fructueuse dans le domaine de l'exploitation minière et de l'exploration, qui est partenaire de sponsoring d'AMED et administrateur de la société acheteuse, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu avec succès le rachat de Canada Fluorspar. La mine de spath fluor de Saint Lawrence est un important moteur économique de la province qui était source de nombreux emplois et d'importants revenus à l'échelle locale avant sa fermeture. La mine produit du spath fluor de qualité acide, un matériau clé utilisé dans le processus de production des batteries au lithium, des panneaux solaires et de l'acier. Ce sont des produits sur lesquels la société compte beaucoup, et cette dépendance ne devrait qu'augmenter. AMED est impatient de rouvrir la mine et d'établir ses activités commerciales en mettant l'accent sur une rentabilité durable à long terme et une incidence positive nette pour la région et la collectivité locale à court et à long terme. »

Willem Jacobs, directeur général senior et responsable des services bancaires d'investissement dans l'énergie et l'exploitation minière chez Clariti, a ajouté : « Canada Fluorspar deviendra un élément très important des activités d'AMED dans le domaine du spath fluor et de son offre mondiale de minéraux industriels. L'exploitation bénéficiera des connaissances techniques en matière de spath fluor d'AMED et de son réseau de vente et de distribution, ce qui aura des retombées importantes pour la province et la collectivité locale. »

Rahul Suri, fondateur et directeur associé de Clariti, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir conseillé AMED Funds sur sa stratégie et cette acquisition hautement stratégique. Il s'agissait d'une transaction complexe, car les parties devaient maintenir et équilibrer les intérêts de tous les intervenants dans le but d'obtenir un résultat globalement positif. Les parties ont travaillé avec diligence pour parvenir à un résultat optimal pour les intervenants, notamment les prêteurs principaux, les prêteurs débiteurs-exploitants, l'entreprise (agissant par l'intermédiaire du contrôleur désigné par le tribunal) et surtout la collectivité locale et la province. D'après les documents déposés par le contrôleur auprès du tribunal, nous comprenons que la proposition d'AMED était la meilleure proposition reçue, et nous tenons à remercier toutes les parties et leurs représentants pour leur travail diligent et très constructif qui a contribué à la finalisation de cette transaction. »

AMED Funds est un groupe de fonds de capital-investissement axés sur les projets miniers et d'exploration. Au cours de la dernière décennie, AMED Funds a réussi à identifier, acheter et exploiter divers projets miniers. Amed Funds dispose de plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs sous gestion, parmi lesquels un important investissement dans une exploitation de spath fluor basée en Afrique du Sud et divers autres projets de spath fluor.

Clariti Strategic AdvisorsTM est une société de services bancaires d'investissement et de conseils stratégiques qui offre à ses clients une vision, une créativité, une intégrité et une valeur inégalées. Pour plus d'informations, veuillez contacter Rahul Suri, fondateur et directeur associé de Clariti, dont les coordonnées se trouvent sur www.claritiadvisors.com

Contact pour les médias : Rahul Suri, fondateur et directeur associé, Clariti Strategic Advisors Inc., e-mail : [email protected], téléphone : 416-585-2629

SOURCE Clariti Strategic Advisors Inc.; AMED Funds