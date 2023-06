AMED FUNDS KONDIGT DE AFRONDING AAN VAN DE AANKOOP VAN CANADA FLUORSPAR

TORONTO, 13 juni 2023 /PRNewswire/ -- AMED Funds ("AMED") en Clariti Strategic AdvisorsTM ("Clariti") kondigen met genoegen de afronding aan van de aankoop door een portefeuillebedrijf van AMED Fund IV van Canada Fluorspar Inc., het moederbedrijf van de mijn Canada Fluorspar in St. Lawrence, NL ("Canada Fluorspar"). De afronding van de transactie volgt op vele maanden van onderzoek, analyse en onderhandelingen en besprekingen met verschillende stakeholders, waaronder de senior kredietverstrekkers aan Canada Fluorspar, de DIP-kredietverstrekkers, Grant Thornton (als door de rechtbank aangewezen toezichthouder) en de provincie Newfoundland en Labrador (de "provincie").

Rudolph de Bruin, een veteraan uit de internationale mijnbouwindustrie met tientallen jaren succesvolle mijnbouw- en exploratie-ervaring, die sponsor is van AMED en directeur van het aankopende bedrijf, zei: "We zijn erg blij dat we de aankoop van Canada Fluorspar met succes hebben afgerond. De mijn Canada Fluorspar in St. Lawrence is een belangrijke economische motor in de provincie en zorgde voor veel banen en aanzienlijke inkomsten voordat ze werd gesloten. De mijn produceert vloeispaat van Acidspar-klasse, een belangrijk materiaal dat wordt gebruikt in het productieproces van lithiumbatterijen, zonnepanelen en staal. Dit zijn producten waar de samenleving sterk op vertrouwt en die afhankelijkheid zal naar verwachting alleen maar toenemen. AMED kijkt ernaar uit om de mijn te heropenen en zijn bedrijfsactiviteiten op te starten met het oog op duurzame winstgevendheid op lange termijn en een netto positief voordeel voor de regio en de lokale gemeenschap op korte en lange termijn."

Willem Jacobs, Senior Managing Director en Head of Energy and Mining Investment Banking bij Clariti voegt hieraan toe: "Canada Fluorspar wordt nu een zeer belangrijk onderdeel van AMEDs vloeispaatactiviteiten en van het wereldwijde productaanbod voor industriële mineralen. De operatie zal profiteren van AMEDs technische kennis op het gebied van vloeispaat en van zijn verkoop- en distributienetwerk, wat op zijn beurt aanzienlijke voordelen zal opleveren voor de provincie en de lokale gemeenschap."

Rahul Suri, oprichter en Managing Partner van Clariti zei: "We zijn verheugd dat we AMED Funds hebben geadviseerd over hun strategie en deze zeer strategische overname. Dit was een complexe transactie, omdat de partijen de belangen van alle belanghebbenden moesten behartigen en tegen elkaar afwegen in een poging om tot een algemeen positief resultaat te komen. De partijen hebben ijverig gewerkt aan een optimaal resultaat voor de belanghebbenden, waaronder de senior kredietverstrekkers, de DIP-kredietverstrekkers, het bedrijf (via de door de rechtbank aangestelde toezichthouder) en, heel belangrijk, de lokale gemeenschap en de provincie. Uit de stukken die de toezichthouder bij de rechtbank heeft ingediend, begrijpen we dat het voorstel van AMED het beste voorstel was dat we hebben ontvangen, en we willen alle partijen en hun vertegenwoordigers bedanken voor hun ijverige en zeer constructieve werk om deze transactie tot een goed einde te brengen."

AMED Funds is een groep private-equityfondsen die zich richt op mijnbouw- en exploratieprojecten. AMED Funds heeft de afgelopen tien jaar met succes diverse mijnbouwprojecten geïdentificeerd, gekocht en geëxploiteerd. De AMED Funds hebben meer dan US$ 1,4 miljard aan activa onder beheer, waaronder een aanzienlijke investering in een in Zuid-Afrika gevestigde vloeispaatoperatie en verschillende andere vloeispaatprojecten.

Clariti Strategic AdvisorsTM is een investeringsbank en strategisch adviesbureau dat haar klanten ongeëvenaard inzicht, creativiteit, integriteit en waarde biedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rahul Suri, oprichter en managing partner van Clariti, wiens gegevens te vinden zijn op www.claritiadvisors.com

