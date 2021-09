America Ferrera, Eva Longoria y Lilliana Vazquez se unen a la segunda cumbre anual Latinas Make A Difference de Poderistas

LOS ÁNGELES, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Poderistas, una comunidad creada para celebrar la cultura latina e impulsar el poder de las latinas, anunció que su segunda cumbre anual Latinas Make a Difference tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre de 2021. Presentada por Lilliana Vazquez con participación de Eva Longoria, America Ferrera, Ana Navarro, Soledad O'Brien y Alexis McGill Johnson, la cumbre de este año destacará cómo las latinas inspiran y estimulan el cambio, y celebrará el primer aniversario de Poderistas tras su creación en agosto de 2020.

La cumbre Latinas Make a Difference de este año, presentada por Procter & Gamble y patrocinada por AARP, Parsons Entrepreneur Academy, Tampax y Vicks, se centrará en la idea de Poder in Action ("poder en acción"). La cumbre elevará a las latinas como catalizadoras del cambio y multiplicadoras de fuerzas al interior de sus propias familias y comunidades. Cada día se enfocará en uno de tres temas: The Power of Us ("el poder de nosotras"), The Power of You ("el poder de ustedes") y The Power of Community ("el poder de la comunidad").

"Me siento muy honrada de ser parte de la segunda cumbre anual Latinas Make A Difference de Poderistas, un evento que no solo celebra nuestro poder innato como latinas, sino que nos desafía a ir un paso más allá para poder transformar ese poder en acción", comentó Lilliana Vazquez, celebridad de televisión ganadora del premio Emmy y presentadora de la cumbre de este año. "Es un honor sentarme junto a mujeres inspiradoras como Eva Longoria y America Ferrera, y estoy encantada de presentar este increíble evento de tres días en el que puedo usar mi voz y plataforma para amplificar la belleza, fortaleza y diversidad de la comunidad latina".

Las sesiones de la cumbre mostrarán el formato único de Poderistas al equilibrar contenido relevante sobre estilo de vida con paneles clave sobre compromiso cívico y justicia social. Los participantes podrán participar en talleres de emprendimiento, lecturas y charlas, sesiones grupales de acondicionamiento físico y bienestar, presentaciones de voces latinas líderes y sesiones de organización que impulsarán medidas en torno a los problemas que más afectan a nuestra comunidad. Las sesiones presentarán latinas inspiradoras de una variedad de ámbitos, entre los que se incluyen política, belleza, acondicionamiento físico, cuidado de la salud, entretenimiento, activismo y música, entre otros.

"Estamos felices por nuestra alianza con Poderistas y por patrocinar la cumbre Latinas Make a Difference de este año", sostuvo Jennifer Davis, presidenta de P&G y patrocinadora ejecutiva de Feminine Care y Hispanic Network. "La igualdad y la inclusión están integradas en el ADN de nuestra compañía. Creemos que el progreso hispano impulsa el progreso de los Estados Unidos. Es por ello que mantenemos el compromiso de seguir empoderando a las latinas y a sus comunidades, mediante la promoción de la igualdad entre los géneros y el apoyo a programas que trabajan en pos de una mejor educación, mejores empleos y una mejor salud".

"Ser latina es tener un inimaginable poder, resiliencia, visión y fortaleza. AARP se complace en patrocinar la cumbre Latinas Make a Difference de Poderistas", señaló Yvette Peña, vicepresidenta de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de AARP. "Nuestra organización se dedica a empoderar a las personas para que elijan cómo vivir a medida que alcanzan avanzadas edades. AARP se enorgullece de apoyar a las latinas que eligen hacer del mundo un lugar mejor".

"Estamos muy emocionados de formar parte de la Cumbre Latinas Make a Difference de Poderistas", expresó Belén Aranda-Alvarado, directora de Marketing para Parsons Entrepreneur Academy, una plataforma en línea que ofrece formación comercial, creación de redes y tutoría para profesionales creativos. "Nos da la oportunidad de conocer a las agentes de cambio latinas donde están, y aprender cómo podemos asociarnos con ellas en su camino empresarial".

En octubre de 2020, poco después de que se fundó la organización, Poderistas organizó el primer tour anual de Latinas Make a Difference, que contó con la participación de Stacey Abrams y Selena Gomez, además de la presencia de más de 60 oradoras, entre ellas, Rosario Dawson, Regina Romero (alcaldesa de Tucson), Kate del Castillo y Stephanie Beatriz. El objetivo de la sesión 2020 fue demostrar a los participantes la importancia de las voces latinas no solo en las elecciones presidenciales de 2020, sino también en el poder de organizarse en torno a asuntos de las comunidades locales y en el uso de recursos para gestionar cambios.

"Poderistas es una comunidad creada para construir e impulsar el poder de las latinas. Nos enorgullece mucho lo que hemos logrado en solo un año, y estamos impacientes por reunir nuevamente a nuestra comunidad este mes de septiembre", expresó America Ferrera, activista, actriz, productora, directora y cofundadora de Poderistas. "Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a las latinas a generar poder, cambiar la forma en que nos ven los demás e incluso transformar la forma en que nos vemos a nosotras mismas. Estamos encantadas de poder realizar este trabajo y estamos impacientes por ver nuestro 'Poder in Action' durante la cumbre".

"Nuestra comunidad Poderistas creció con mucha rapidez durante el último año, y latinas de todo el país se han sumado para compartir sus diversas historias y experiencias, así como para aprovechar nuestro poder único", comentó Eva Longoria, activista, actriz, productora, directora y cofundadora de Poderistas. "Estoy muy ansiosa por reunirme con nuestra comunidad este septiembre en nuestra cumbre Latinas Make a Difference 2021 y escuchar al increíble conjunto de oradoras que tenemos en nuestro programa".

Para conocer el calendario completo de la cumbre, visite: www.poderistas.com/summit2021.

ACERCA DE PODERISTAS

Poderistas™ se creó en agosto de 2020 y es una de las comunidades digitales de más rápido crecimiento creadas por y para las latinas. Poderistas es una comunidad formada para celebrar la cultura latina e impulsar el poder de la comunidad. La misión de Poderistas es elevar, celebrar e inspirar a las latinas para amplificar sus voces y sus acciones, por ellas mismas y por sus comunidades. La iniciativa no partidista y sin fines de lucro fue fundada por líderes del mundo de la organización, la política y el entretenimiento: Alex Martínez Kondracke, America Ferrera, Carmen Perez, Christy Haubegger, Elsa Collins, Eva Longoria, Jess Morales Rocketto, Mónica Ramírez, Olga Segura y Stephanie Valencia.

CONTACTOS DE PRENSA:

Cat Crandall, Brandon Bouchard

Sunshine Sachs

[email protected]

FUENTE Poderistas

Related Links

https://poderistas.com/



SOURCE Poderistas