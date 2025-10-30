American Diabetes Month: Todo Importa

ARLINGTON, Virginia, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Noviembre es el American Diabetes Month® (Mes de concientización sobre la diabetes en Estados Unidos), una instancia para generar conciencia sobre la diabetes y unir esfuerzos en la búsqueda de una cura. La diabetes es una de las enfermedades crónicas de más rápido crecimiento en el mundo. Casi uno de cada dos estadounidenses padece diabetes o prediabetes.

El año 2025 marca el 85.º aniversario de la Asociación Americana de la Diabetes® (ADA) y, aunque se han producido avances extraordinarios en el conocimiento, el tratamiento y el cuidado de la diabetes, aún queda mucho por hacer para prevenir y curar la diabetes, así como para mejorar la calidad de vida de todas las personas afectadas por la enfermedad.

"Al repasar los avances logrados en los últimos 85 años, es posible observar cómo cada lección aprendida, cada cambio de política, cada momento dedicado a la búsqueda de una cura nos han ayudado a llegar a donde estamos hoy. Todo ha sido importante, y sigue siéndolo mientras avanzamos hacia un futuro libre de diabetes y de todas sus consecuencias", señaló Charles "Chuck" Henderson, director ejecutivo de la ADA.

Este noviembre, la ADA aparecerá en pantallas grandes y pequeñas para animar a todo el mundo a reunir esperanza y unirse a la lucha para acabar con la diabetes de cualquier forma posible. En los cines AMC, Cinemark y Regal, así como en cines regionales y más pequeños de todo el país, se transmitirá un anuncio de servicio público antes de los grandes éxitos de taquilla navideños. En el transcurso del mes, en los canales de redes sociales de la ADA, la gente podrá conocer historias inspiradoras, oportunidades para la comunidad, recursos y motivación para seguir en la lucha.

Ya sea entregar una donación, compartir su historia y difundir la concientización sobre la diabetes, o participar en un evento en persona, cada contribución mantiene el impulso.

