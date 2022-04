American Wave Machines e ProSlide se unem para levar o surfe a empreendimentos em todo o mundo

SOLANA BEACH, Califórnia, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A American Wave Machines, Inc. (AWM) – empresa pioneira em tecnologia de ondas e líder mundial no desenvolvimento de piscinas para surfe – e a ProSlide technology Inc. – líder do setor em projeto, tecnologia e fabricação de atrações aquáticas – tem o prazer de anunciar que a ProSlide agora é uma revendedora autorizada nos mercados de parques aquáticos e resorts. A ProSlide oferecerá a PerfectSwell ® de propriedade da AWM aos mercados globais, começando com os próximos projetos na Ásia e no Oriente Médio.

Rob Kelly no tubo na PerfectSwell® no American Dream. Foto: Seth Stafford

"A ProSlide supera os limites continuamente com inovações nos espaços de parques aquáticos e resorts", disse Jenna Timinsky, gerente de desenvolvimento de negócios da AWM. "A inovação está perfeitamente alinhada com a AWM e estamos entusiasmados em entrar em seus mercados com uma parceira tão capacitada."

A tecnologia PerfectSwell® da American Wave Machines pode reproduzir o melhor surfe de todo o mundo, a quilômetros de distância do oceano. Sua tecnologia patenteada já gerou quase meio milhão de sessões de surfe em lugares como Waco, no Texas, Shizunami, no Japão e no American Dream, em Nova Jersey. A PerfectSwell® é a única tecnologia que recria a dinâmica real do oceano e oferece variedade infinita de ondas que atrai tanto surfistas de elite quanto iniciantes.

"O histórico comprovado da AWM de produzir ondas de primeira classe combinado com nossas ofertas avançadas de tecnologia para atrações aquáticas cria um pacote de desenvolvimento sem paralelos e pronto para o uso que nossos clientes vão adorar", disse o gerente de desenvolvimento de negócios da ProSlide, ondas e surfe, Nicholas Yu.

Sobre a American Wave Machines

A American Wave Machines, Inc . desenvolve piscinas para surfe, sistemas de ondas e locais de surfe de primeira classe. A tecnologia de surfe da AWM é protegida por um portfólio de patentes em mais de 15 jurisdições em todo o mundo. As áreas SurfStream® têm capacidade para 100 pessoas, e as piscinas de surfe PerfectSwell® têm mais de 4.046 metros com capacidade para 1.000 pessoas. Desde 2007, mais de quatro milhões de sessões foram realizadas nas unidades da American Wave Machines em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1780456/Rob_Kelly_at_American_Dream.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg

FONTE American Wave Machines, Inc.

SOURCE American Wave Machines, Inc.