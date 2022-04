American Wave Machines i ProSlide łączą siły w celu wprowadzenia surfingu w obiektach na całym świecie

SOLANA BEACH, Kalifornia, 5 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) – pionier w dziedzinie technologii sztucznych fal i światowy lider budowy basenów surfingowych – oraz ProSlide Technology Inc. – lider branży projektowania, technologii i budowy atrakcji wodnych – z przyjemnością ogłaszają, że ProSlide jest autoryzowanym odsprzedawcą AWM, kierującym swoją ofertę do parków wodnych i kurortów. ProSlide będzie oferować zastrzeżoną technologię AMW PerfectSwell® na rynkach globalnych, rozpoczynając od nadchodzących inwestycji w Azji i na Bliskim Wschodzie.

„ProSlide nieustannie pokonuje nowe bariery dzięki innowacjom w przestrzeniach parków wodnych i kurortów - powiedziała Jenna Timinsky, dyrektor ds. rozwoju działalności w AWM. - Innowacje doskonale pasują do AWM i cieszymy się na naszą obecność na nowych rynkach z tak kompetentnym partnerem".

Technologia PerfectSwell® opracowana przez American Wave Machines jest w stanie odtworzyć najlepsze warunki do surfowania na całym świecie, daleko od oceanu. Ich opatentowana technologia już wygenerowała blisko pół miliona sesji surfingowych w takich miejscach jak Waco w Teksasie, Shizunami w Japonii, czy American Dream w New Jersey. PerfectSwell® jest jedyną technologią, która pozwala na odtworzenie prawdziwej dynamiki oceanu i zapewnia nieskończoną różnorodność fal, zarówno dla najlepszych zawodowych surferów jaki i dla początkujących.

„Udokumentowane osiągnięcia AWM w zakresie generowania światowej klasy fal w połączeniu z naszą ofertą zaawansowanych technologii atrakcji wodnych tworzy niezrównany pakiet inwestycji pod klucz, który pokochają nasi klienci" - powiedział Nicholas Yu, dyrektor ds. rozwoju działalności obejmującej sztuczne fale i surfowanie.

Spółka American Wave Machines, Inc buduje światowej klasy baseny surfingowe, systemy sztucznych fal i obiekty surfingowe. Technologia surfingowa AWM jest chroniona patentami w ponad 15 jurysdykcjach na całym świecie. Obiekty SurfStream® obejmują 100 miejsc, a baseny surfingowe PerfectSwell® mają powierzchnię przeszło 1 akra i mieszczą do 1000 osób. Od 2007 roku na całym świecie odbyło się ponad 4 000 000 sesji w miejscach, w których znajdują się American Wave Machines.

