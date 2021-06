American Wave Machines, Inc. ogłasza ostateczne oddanie do użytku obiektu PerfectSwell® Shizunami

Evan Geiselman, zawodowy surfer i zwycięzca zawodów 2016 Ichinomiya Chiba Open , dołączy do zespołu odbierającego PerfectSwell ® , poddając obiekt próbie. Nowością w Japonii są programowe innowacje, takie jak „zakrzywienie czasowe", (ang. Temporal Distortion) parametr fali, który pozwoli na jeszcze wyższy poziom kontroli. „Zakrzywienie czasowe sprawi, że dostępna będzie zupełnie nowa grupa fal, zarówno do zastosowań na najwyższym poziomie, jak i podczas nauki - powiedział Wiliam McFarland, programista fal firmy AWM. - Fale zostaną wzbogacone o zmieniające się w czasie elementy, tworząc bardziej dynamiczne podłoże". Inne nowe funkcje obejmują usprawnienia w szybkości reakcji systemu. „Wyniki testów rozruchowych potwierdzają, że udało się osiągnąć lepszą szybkość reakcji" - powiedział główny inżynier Miquel Lazaro.

PerfectSwell® Shizunami udowadnia, że wysokiej jakości surfing jest możliwy w lokalizacjach, miejskich, skoncentrowanych na sporcie, względnie mniejszych, które można określić jako „areny surfingowe". Ta możliwość skalowania pokazuje, jak Technologię PerfectSwell® Surf można wprowadzić na całym świecie do różnych zastosowań. „Surfing staje się dyscypliną olimpijską. To przełomowa chwila dla tego sportu - oświadczył Bruce McFarland, założyciel AWM. - Od 12 lipca obiekt PerfectSwell® Shizunami zapewni stabilną platformę do szkolenia sportowców, wystaw i wydarzeń przed nadchodzącymi Igrzyskami Olimpijskimi".

American Wave Machines

Technoliga surfowania American Wave Machines, Inc chroniona jest 39 patentami w 11 jurysdykcjach. Obiekty SurfStream® obejmują 100 miejsc, a baseny surfingowe PerfectSwell® mają powierzchnię przeszło 1 akra i mieszczą do 1000 osób. Od 2007 roku na całym świecie odbyło się ponad 4000000 sesji w miejscach, w których znajdują się American Wave Machines.

Surf Stadium Japan

Surf Stadium Japan to organizacja założona na zasadach społeczności i wzajemności. Surf Stadium Japan będzie kontynuować działanie w silnym ducha surfingu, który już prężnie rozwija się w Shizunami.

Film - https://www.youtube.com/watch?v=_r_pd8JmhC8

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1533361/AWM_Taichi_Wakita.jpg

Related Links

http://americanwavemachines.com/



SOURCE American Wave Machines, Inc.