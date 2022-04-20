American Wave Machines объявляет о создании лицензионного партнера PerfectSwell® Japan

News provided by

American Wave Machines, Inc.

Apr 20, 2022, 11:58 ET

Новый офис открылся в легендарном районе Сибуя,  Токио

SOLANA BEACH (Калифорния), 20 апреля, 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания American Wave Machines, Inc. объявила о создании компании PerfectSwell® Japan (PSJ) со штаб-квартирой в токийском районе Сибуя. Компания PSJ будет расширять свое присутствие, опираясь на опыт успешной реализации проекта PerfectSwell® Shizunami и поставляя оборудование как для крупномасштабных объектов смешанного назначения/курортных комплексов, так и для более компактных городских серфинг-арен. Команда PSJ, в состав которой входят специалисты в области спонсорства, контактов со СМИ и проведения соревнований по серфингу в Японии, ставит перед собой задачу по популяризации занятий серфингом в масштабах страны.

Continue Reading
Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut.
Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut.

«Наша цель — внести свой вклад в развитие глубокой и яркой культуры серфинга в Японии и построить бренд PerfectSwell ®,— заявил глава компании PSJ Кейичи Хаяси (Keiichi Hayashi). — Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества с разработчиками и надеемся, что нам удастся объединить культуру серфинга с современной архитектурой и удачно вписать наши объекты в уникальные ландшафты. Серфинг-арены PerfectSwell станут не только местом проведения соревнований по серфингу мирового класса, но и пользующимися большой популярностью площадками для развлечений».

Летом прошлого года исторический дебют серфинга на Олимпийских играх сопровождался открытием олимпийского тренировочного комплекса PerfectSwell®. Компания PSJ планирует сохранить олимпийский темп и расширить имеющиеся у японских спортсменов возможности для проведения соревнований по серфингу.

«Компания PerfectSwell® Japan сыграет решающую роль в обеспечении условий для оптимальной подготовки спортсменов, поставляя оборудование для создания повторяющихся волн с заданными параметрами, — заявил директор компании PSJ и менеджер по организации соревнований по серфингу Токийского Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Кимифуми Имото (Kimifumi Imoto). — Серфинг-арены PerfectSwell® Japan будут принимать серферов со всего мира, что вызовет рост интереса к этому виду спорта и будет способствовать созданию новых возможностей для его развития».

«Поскольку волновые машины PerfectSwell® обеспечивают равный доступ к волнам всем желающим, все могут попробовать свои силы в серфинге. Теперь серфинг становится более доступным, и многие молодые спортсмены будут стремиться стать серферами мирового класса», — заявил Масато Юкава (Masato Yukawa), директор PSJ, который сам является профессиональным серфером. 

Информация о компании PerfectSwell® Japan

PerfectSwell® Japan   — корпорация, занимающаяся созданием серфинг-бассейнов PerfectSwell® , начиная с разработки проекта и заканчивая сдачей в эксплуатацию. PerfectSwell® Japan видит свою задачу в укреплении духа серфинга в Японии.

Информация о компании American Wave Machines

Компания American Wave Machines, Inc. (AWM) является изобретателем и разработчиком технологий создания волн PerfectSwell® и SurfStream®. Компания AWM занимается строительством объектов для серфинга мирового класса при поддержке надежных специалистов в области финансов и профессиональных сёрферов. Уникальные технологии PerfectSwell® и SurfStream не имеют себе равных на рынке и защищены более чем 50 патентами по всему миру. Комплексы для серфинга SurfStream® вмещают сотни людей, а бассейны для серфинга PerfectSwell® рассчитаны на тысячи серферов. Начиная с 2007 года на объектах American Wave Machines по всему миру было проведено более 4 миллионов тренировок. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1799292/IMGP2386_cropped.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg 

 

SOURCE American Wave Machines, Inc.

Also from this source

Společnost American Wave Machines oznamuje nového licenčního...

American Wave Machines annonce la création du partenaire sous...

Explore

More news releases in similar topics