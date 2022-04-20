American Wave Machines объявляет о создании лицензионного партнера PerfectSwell® Japan

Новый офис открылся в легендарном районе Сибуя, Токио

SOLANA BEACH (Калифорния), 20 апреля, 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания American Wave Machines, Inc. объявила о создании компании PerfectSwell® Japan (PSJ) со штаб-квартирой в токийском районе Сибуя. Компания PSJ будет расширять свое присутствие, опираясь на опыт успешной реализации проекта PerfectSwell® Shizunami и поставляя оборудование как для крупномасштабных объектов смешанного назначения/курортных комплексов, так и для более компактных городских серфинг-арен. Команда PSJ, в состав которой входят специалисты в области спонсорства, контактов со СМИ и проведения соревнований по серфингу в Японии, ставит перед собой задачу по популяризации занятий серфингом в масштабах страны.

Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut.

«Наша цель — внести свой вклад в развитие глубокой и яркой культуры серфинга в Японии и построить бренд PerfectSwell ®,— заявил глава компании PSJ Кейичи Хаяси (Keiichi Hayashi). — Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества с разработчиками и надеемся, что нам удастся объединить культуру серфинга с современной архитектурой и удачно вписать наши объекты в уникальные ландшафты. Серфинг-арены PerfectSwell станут не только местом проведения соревнований по серфингу мирового класса, но и пользующимися большой популярностью площадками для развлечений».

Летом прошлого года исторический дебют серфинга на Олимпийских играх сопровождался открытием олимпийского тренировочного комплекса PerfectSwell®. Компания PSJ планирует сохранить олимпийский темп и расширить имеющиеся у японских спортсменов возможности для проведения соревнований по серфингу.

«Компания PerfectSwell® Japan сыграет решающую роль в обеспечении условий для оптимальной подготовки спортсменов, поставляя оборудование для создания повторяющихся волн с заданными параметрами, — заявил директор компании PSJ и менеджер по организации соревнований по серфингу Токийского Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Кимифуми Имото (Kimifumi Imoto). — Серфинг-арены PerfectSwell® Japan будут принимать серферов со всего мира, что вызовет рост интереса к этому виду спорта и будет способствовать созданию новых возможностей для его развития».

«Поскольку волновые машины PerfectSwell® обеспечивают равный доступ к волнам всем желающим, все могут попробовать свои силы в серфинге. Теперь серфинг становится более доступным, и многие молодые спортсмены будут стремиться стать серферами мирового класса», — заявил Масато Юкава (Masato Yukawa), директор PSJ, который сам является профессиональным серфером.

Информация о компании PerfectSwell® Japan

PerfectSwell® Japan — корпорация, занимающаяся созданием серфинг-бассейнов PerfectSwell® , начиная с разработки проекта и заканчивая сдачей в эксплуатацию. PerfectSwell® Japan видит свою задачу в укреплении духа серфинга в Японии.

Информация о компании American Wave Machines

Компания American Wave Machines, Inc. (AWM) является изобретателем и разработчиком технологий создания волн PerfectSwell® и SurfStream®. Компания AWM занимается строительством объектов для серфинга мирового класса при поддержке надежных специалистов в области финансов и профессиональных сёрферов. Уникальные технологии PerfectSwell® и SurfStream не имеют себе равных на рынке и защищены более чем 50 патентами по всему миру. Комплексы для серфинга SurfStream® вмещают сотни людей, а бассейны для серфинга PerfectSwell® рассчитаны на тысячи серферов. Начиная с 2007 года на объектах American Wave Machines по всему миру было проведено более 4 миллионов тренировок.

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SOURCE American Wave Machines, Inc.