American Wave Machines anuncia parceira licenciada PerfectSwell® Japan

SOLANA BEACH, Califórnia, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A American Wave Machines, Inc. anunciou hoje a criação da PerfectSwell® Japan (PSJ) com escritório na cidade de Shibuya, Tóquio. A PSJ expandirá o sucesso atual da PerfectSwell® Shizunami com empreendimentos de uso misto/resorts em larga escala e áreas urbanas menores de surfe. A equipe da PSJ, composta por especialistas em patrocínio, mídia e no competitivo circuito de surfe japonês, está focada no crescimento da comunidade japonesa de surfe.

Shun Murakami fazendo um bottom turn para sua próxima manobra em preparação para a estreia do surfe nos Jogos Olímpicos. (PRNewsfoto/American Wave Machines, Inc.)

"Nosso objetivo é contribuir para a cultura profunda e vibrante do surfe no Japão e desenvolver a marca PerfectSwell®", disse Keiichi Hayashi, CEO da PSJ. "Esperamos fazer parceria com os desenvolvedores para unir a cultura do surfe e a arquitetura contemporânea, e ao mesmo tempo capturar a essência de locais únicos. As unidades da PerfectSwell oferecerão um evento de surfe e uma plataforma de entretenimento de primeira linha com amplo apelo."

No verão passado, a estreia histórica do surfe nas Olimpíadas foi acompanhada por uma unidade de treinamento olímpico da PerfectSwell®. A PSJ planeja manter o ritmo olímpico e expandir as oportunidades competitivas para atletas japoneses.

"A PerfectSwell® Japan será uma parte fundamental do treinamento ideal, oferecendo ondas repetidas e personalizadas", disse Kimifumi Imoto, diretor da PSJ e gerente de esportes de competição de surfe, Comitê Organizador de Tóquio para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. "As unidades da PerfectSwell® Japan receberão surfistas de todo o mundo, aumentando o entusiasmo em torno do esporte e criando novas oportunidades de competição."

"Como todos têm acesso igual às ondas, é possível experimentar a essência do surfe com a PerfectSwell®. Agora, o surfe ficou mais acessível, e muitos jovens atletas passarão a se tornar surfistas de primeira classe", disse Masato Yukawa, diretor da PSJ e surfista profissional.

Sobre a PerfectSwell® Japan

A PerfectSwell® Japan é uma empresa que desenvolve unidades de surfe PerfectSwell® desde planejamento de conceitos até as operações. A PerfectSwell® Japan fortalecerá ainda mais o espírito do surfe que já está crescendo no Japão.

Sobre a American Wave Machines

A American Wave Machines, Inc. é a idealizadora e desenvolvedora da tecnologia de ondas PerfectSwell® e SurfStream®. A AWM desenvolve destinos com instalações de surfe de primeira classe com finanças comprovadas e surfistas animados. A PerfectSwell® e a SurfStreaml® são únicas no mercado e são protegidas por mais de 50 patentes em todo o mundo. As unidades da SurfStream® têm capacidade para 100 pessoas, e as piscinas de surfe PerfectSwell® têm capacidade para 1.000 pessoas. Desde 2007, mais de quatro milhões de sessões de surfe foram realizadas nas unidades da American Wave Machines em todo o mundo.

