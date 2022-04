American Wave Machines annonce la création du partenaire sous licence PerfectSwell® Japan

Ouverture d'un nouveau bureau dans le légendaire arrondissement de Shibuya, à Tokyo

SOLANA BEACH, Californie, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. a annoncé aujourd'hui la création de PerfectSwell® Japan (PSJ), dont les bureaux sont situés dans l'arrondissement de Shibuya, à Tokyo. PSJ s'appuiera sur le succès continu de PerfectSwell® Shizunami pour s'attaquer à la création de projets de construction à usage mixte et de centres de villégiature et aux zones de surf de plus petite taille en milieu urbain. L'équipe de PSJ, qui est composée de spécialistes du parrainage et des médias, ainsi que de professionnels du circuit des compétitions de surf au Japon, met l'accent sur la croissance de la communauté japonaise d'amateurs de surf.

« Notre objectif est de contribuer à la culture du surf au Japon et de promouvoir la marque PerfectSwell®, a déclaré Keiichi Hayashi, président directeur général de PSJ. Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer avec des concepteurs pour combiner la culture du surf et l'architecture contemporaine, tout en saisissant l'essence de lieux uniques. Les installations PerfectSwell offriront à la fois des compétitions de surf et une plateforme de divertissement de premier plan d'un grand intérêt. »

L'été dernier, les débuts historiques des compétitions de surf aux Jeux de Tokyo mettaient également en valeur un centre d'entraînement olympique PerfectSwell®. PSJ prévoit de s'appuyer sur l'élan créé par les Jeux olympiques afin d'offrir aux athlètes japonais un plus grand nombre d'occasions de participer à des compétitions.

« PerfectSwell® Japan sera un élément clé de l'entraînement optimal grâce à des vagues répétitives et personnalisées, a déclaré Kimifumi Imoto, directeur de PSJ et directeur des compétitions de surf du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Les installations de PerfectSwell® au Japon accueilleront des surfeurs du monde entier, suscitant l'enthousiasme à l'égard du sport et créant de nouvelles occasions de compétition. »

« Comme tout le monde profite d'un accès égal aux vagues, il est possible de découvrir l'essence du surf avec PerfectSwell®. Le surf est maintenant plus accessible, ce qui permettra à de nombreux jeunes athlètes de devenir des surfeurs de classe mondiale », a déclaré Masato Yukawa, directeur de PSJ et surfeur professionnel.

À propos de PerfectSwell® Japan

PerfectSwell® Japan est une société qui construit des installations de surf PerfectSwell®, de la planification de la conception jusqu'aux opérations. PerfectSwell® Japan renforcera le fort esprit du surf qui prospère déjà au Japon.

À propos d'American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. (AWM) est l'inventeur et le concepteur de PerfectSwell® et de la technologie des vagues SurfStream®. AWM conçoit des destinations abritant des installations de surf de classe mondiale qui font le bonheur des surfeurs et dont la stabilité financière est éprouvée. Les technologies uniques sur le marché PerfectSwell® et SurfStream® sont protégées par plus de 50 brevets à travers le monde. Les sites SurfStream® peuvent accueillir des centaines de personnes, tandis que les piscines de surf PerfectSwell® peuvent accueillir des milliers de personnes. Depuis 2007, plus de 4 000 000 de séances de surf ont eu lieu dans les installations d'American Wave Machines du monde entier.

