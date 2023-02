Americaneagle.com feiert den Erfolg, alle fünf kombinierbaren Spezialisierungsstufen von Sitecore erreicht zu haben

DES PLAINES, Illinois, 13. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Americaneagle.com, eine in Familienbesitz befindliche globale digitale Agentur, freut sich bekanntzugeben, dass sie sowohl die Sitecore OrderCloud-Spezialisierung als auch die Sitecore CDP + Personalize-Spezialisierung erreicht hat. Die Leistung markiert offiziell die beiden verbleibenden Spezialisierungen, die erforderlich sind, um den begehrten Status für alle fünf kombinierbaren Kernprodukte von Sitecore zu erhalten, zu denen auch Content Hub, Experience Platform (XP) und Experience Commerce (XC) gehören. Das macht Americaneagle.com zu einer von nur drei Agenturen der Welt mit allen fünf Spezialisierungen.

Das Sitecore Practice Specialization Framework (PSF) ist eine Möglichkeit, die Produktkenntnisse und -fähigkeiten der Partner hervorzuheben und den Partnern und Kunden einen Vorsprung beim Projekterfolg zu geben. Unternehmen, die Sitecore verwenden, können sich in Hinblick auf die erfolgreiche Bereitstellung ihrer Projekte vertrauensvoll an Americaneagle.com wenden, was ihnen selbst ermöglicht, sich auf die Maximierung ihrer Rendite zu konzentrieren.

Um die neuesten zwei Spezialisierungen zu erreichen, führte Americaneagle.com praxisübergreifende Produkteinführungen durch, darunter die Verifizierung der Anforderungen an die Produktausstattung, Schulungen auf mehreren Ebenen für die Befähigung von Vertrieb, Lösungsarchitekten und Entwicklern sowie die Erstellung einer engagierten, geeigneten und skalierbaren Vorgehensweise mit erwiesener Kundenzufriedenheit.

„Wir freuen uns sehr über diese monumentale Leistung", so Jon Price, Global Sitecore Practice Director bei Americaneagle.com. „Das Erreichen dieser fünf Spezialisierungsstufen ist ein echter Beweis für das Engagement und die Expertise unserer Teams innerhalb von Sitecore. Einer der ersten Agenturpartner zu sein, der alle kombinierbaren Spezialisierungen erreicht hat, zeugt von unserem Engagement für diese Partnerschaft und dem Wunsch, für unsere Kunden Erfolge zu erzielen. Wir werden auch weiterhin kombinierbare Software aus dem Angebot von Sitecore erkunden und viele weitere Spezialisierungserfolge vorweisen können."

Americaneagle.com ist ein Global Sitecore Platinum Implementation and Hosting Partner von Sitecore mit mehr als 30 benannten Most Valuable Professionals (MVP) in den letzten sechs Jahren. Die globale digitale Agentur ist einer der ursprünglichen Platin-Partner und gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum Sitecore-Ökosystem. Im Laufe der Jahre hat Americaneagle.com mehr als 1.000 Sitecore-Projeke in Nordamerika, Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern implementiert, mehr als 100 Zertifizierungen durchgeführt und hat nun den Spezialisierungsstatus für alle fünf kombinierbaren Kernprodukte von Sitecore erlangt.

Was zum Erfolg von Americaneagle.com bei Sitecore beigetragen hat, ist seine umfangreiche Erfahrung bei der Gestaltung und Entwicklung von fortschrittlichen E-Commerce-Websites. Seit 1995 hat die Agentur robuste E-Commerce-Funktionen für Hunderte von B2B- und B2C-Unternehmen entwickelt, die ihr Online-Einkaufserlebnis verbessern möchten. Americaneagle.com arbeitet daran, den E-Commerce-Erfolg durch verbesserte Integrationen, sicheres Hosting und einen engagierten Support zu fördern.

Informationen zu Americaneagle.com

Americaneagle.com ist eine Full-Service-, in Familienbesitz befindliche digitale Agentur, die sich seit mehr als 25 Jahren der Bereitstellung von erstklassigem Webdesign, Entwicklung, Hosting, Support nach der Markteinführung und digitalen Marketing-Diensten widmet. Mit einem globalen Team von mehr als 700 qualifizierten Fachleuten und Spezialisten konzentriert sich Americaneagle.com darauf, messbare Ergebnisse zu erzielen und die Ziele für alle unsere Kunden zu übertreffen. Dank unserer Flexibilität und unseres Fachwissens in einer breiten Palette von Online-Diensten sind wir in der Lage, jedes Unternehmen jeder Größe in jeder Branche zu fördern.

