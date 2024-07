Amflow, nuovo produttore di mountain bike elettriche, approda a Eurobike 2024 e presenta la sua prima, rivoluzionaria bicicletta alimentata da DJI Avinox

Rider appassionati ed esperti di tecnologia si sono uniti per integrare un sistema motore potente e compatto in un telaio ultraleggero. È nata Amflow PL.

FRANCOFORTE, Germania, 3 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Amflow, l'azienda specializzata in eMTB che progetta biciclette nell'anima e nel corpo, sancisce oggi il suo ingresso sul mercato con il lancio di Amflow PL. Con una potenza di picco significativamente robusta di 850 W e un peso leader del settore di soli 19,2 kg1, Amflow PL è l'atteso connubio tra potenza, autonomia e prestazioni, avvolto nel corpo slanciato di una mountain bike elettrica.

"Da ingegneri con la passione per la mountain bike, abbiamo visto tante innovazioni tecnologiche non trovare un futuro nel mondo delle eMTB", ha dichiarato Peter Archer, Senior Product Specialist di Amflow. "Coniugando la nostra esperienza con la passione che ci unisce, siamo oggi pronti a presentarci alla community di rider come Amflow, e con noi ecco anche il nostro primo prodotto: Amflow PL. Siamo certi che questo sarà un momento di svolta per il settore delle eMTB, perché finalmente la tecnologia innovativa si combina a materiali ultraleggeri per trasformare ogni terreno in un mondo di possibilità per gli amanti della Mountain Bike.

Telaio ultraleggero, design organico

Amflow PL è una eMTB full-power dal corpo straordinariamente leggero. Il telaio in fibra di carbonio, ultraleggero, pesa solo 2,27 kg1 ed è stato sapientemente progettato e realizzato per offrire la massima esperienza di pedalata su ogni tipo di percorso.

Esplora ogni strada con sicurezza

Al cuore di Amflow PL c'è DJI Avinox Drive System, un concentrato di tecnologie all'avanguardia integrate nel software e nel design. Dotato di cambio al mozzo planetario, il motore vanta un rapporto potenza/dimensioni leader del settore, generando una coppia di 105 N m e una potenza di picco di 850 W (potenza nominale di 250 W) da un'unità motore che pesa solo 2,52 kg1.

All'interno dell'unità motore, il materiale polimerico altamente resistente riduce efficacemente il rumore della scatola cambio alle alte velocità. Con più sensori di precisione integrati, combinati agli avanzati algoritmi DJI, fornisce un'assistenza potente e fluida alla pedalata in diversi scenari e su ogni tipo di terreno.

Assistenza per ogni esigenza

Oltre alle modalità di assistenza più comuni, DJI Avinox Drive System vanta anche la speciale modalità Auto, in grado di adattare il livello di assistenza in base alle condizioni della strada e alla posizione di guida1. Una volta attivata, la modalità Auto consente di affrontare terreni e pendenze di ogni tipo automaticamente, senza il bisogno di cambiare modalità.

Sui sentieri più impervi è possibile attivare la modalità Boost, per ricevere all'istante una coppia di 120 N m e ben1,000 W di spinta1, per affrontare con facilità anche le salite più ripide.

A ciò si aggiungono la modalità Camminata che fornisce assistenza intelligente mentre si spinge la bicicletta su salite ripide, la funzione Auto Hold che evita lo scivolamento della bici all'indietro sulle discese, e la funzione Assistenza alla partenza in salita che offre una spinta in più per gli avvii in pendenza. La bici è dotata inoltre di cambio marce stazionario, per garantire un'esperienza di guida semplice e intuitiva.

La batteria con ricarica rapida e ad alta capacità offre più autonomia

La batteria di Avinox Drive System pesa solo 2.87 kg1 e ha una densità energetica ultra-elevata, in grado di offrire un'autonomia di utilizzo senza compromessi.

E per chi non vede l'ora di tornare in sella, il caricabatterie1 GaN da 12A/508W, compatto e pratico, riesce a ricaricare la batteria dallo 0% al 75% in soltanto 1,5 ore1.

A proposito di autonomia energetica, monitoraggio in tempo reale, riduzione della tensione attiva e avvisi di anomalie, tutto fa parte del sistema di gestione della batteria, in grado di salvaguardare la salute della batteria mantenendola all'80% della sua capacità iniziale anche dopo 500 cicli di ricarica/scarica1.

Agile e reattiva con una geometria all'avanguardia

Il telaio all-around di Amflow PL ha una geometria dal design innovativo, che offre un perfetto bilanciamento in termini di leggerezza e iperagilità. Con una maneggevolezza stabile ma nel contempo agile nei movimenti, permette ai rider di affrontare con facilità i tratti più sconnessi e i percorsi più tecnici.

Per chi desidera scegliere ruote adatte alle proprie esigenze, la struttura del telaio di Amflow PL è compatibile sia con ruote posteriori da 27,5" che da 29"1. Sia per le pedalate più fluide con ruote più grandi, che per i movimenti più agili con le più piccole, basterà una semplice regolazione del flip chip per montare ruote di entrambe le dimensioni senza alterare il baricentro geometrico del telaio.

Efficienza di guida ottimizzata

Grazie alla struttura di collegamento a quattro barre, Amflow PL riduce significativamente il contraccolpo ai pedali, migliorando l'efficienza dei movimenti. Perché ogni pedalata conta.

Sospensioni superiori

L'ammortizzatore posteriore, sintonizzato in collaborazione con FOX, offre una risposta reattiva allo scatto iniziale, per filtrare efficacemente le vibrazioni minori. Il sistema fornisce inoltre un potente supporto di fine corsa per evitare il distacco dal terreno durante gli impatti continui ad alta velocità o le discese ripide, in modo da godersi appieno il divertimento sugli sterrati.

Danny Tien, Asia Sales Manager di FOX ha dichiarato: "Noi di FOX puntiamo sempre al miglioramento, e questo rispecchia il desiderio di Amflow di ricreare un'esperienza di guida ai massimi livelli. Durante la nostra collaborazione, ci hanno colpito l'entusiasmo e la professionalità del team di Amflow. Come loro partner e anche gruppo di rider esperti, accogliamo con entusiasmo la nascita di Amflow PL, la mountain bike elettrica all-around. L'eccellente maneggevolezza conferita dal peso ultraleggero e dal design innovativo, ci convince che l'arrivo di Amflow porterà molti amanti del ciclismo a provare il brivido delle mountain bike elettrica.

Comandi a portata di mano

La mente del sistema DJI Avinox è il display di controllo con touchscreen OLED a colori da 2 pollici, integrato direttamente nel telaio di Amflow PL. Offre ai rider completa visibilità su un'ampia gamma di informazioni, come dati in tempo reale, distanza stimata e la possibilità di cambiare le modalità di pedalata semplicemente scorrendo il dito sullo schermo.

Ancora più versatilità di controllo viene offerta dai comandi remoti Bluetooth, che si connettono al display di controllo senza l'uso di cavi. Il cambio di modalità e la regolazione dei parametri possono essere eseguiti durante la corsa.

Collegandosi alla bici con l'app Avinox, i rider hanno accesso a

Parametri personalizzabili: i cinque parametri presentati sul display di controllo possono essere personalizzati all'istante per adattare potenza, coppia e cadenza in base alle abitudini di guida.

Modalità antifurto: 1 la modalità antifurto, protetta da password, emetterà un allarme sonoro e l'app invierà una notifica qualora venisse riscontrato un movimento anomalo dell'eMTB.

la modalità antifurto, protetta da password, emetterà un allarme sonoro e l'app invierà una notifica qualora venisse riscontrato un movimento anomalo dell'eMTB. Localizzazione remota: la posizione in tempo reale della bici più essere individuata facilmente.

Registrazione di dati completi e di facile condivisione

Tramite il display di controllo o l'app Avinox, i rider possono controllare moltissimi dati come velocità, autonomia, cadenza, potenza, coppia, pendenza, altitudine, calorie bruciate, tempi di pedalata, battito cardiaco e tanto altro. Questi dati sono anche sincronizzabili con app di terze parti come Strava, per condividerli con gli amici e con la community eMTB.

Accuratamente testata per la massima affidabilità

Chi guida un'Amflow PL o utilizza componenti di DJI Avinox Drive System può fidarsi della qualità dei prodotti, in quanto sono tutti certificati dagli enti riconosciuti TÜV SÜD, UL Solutions e TÜV Rheinland.1.

Inoltre, Amflow ha creato una piattaforma proprietaria per effettuare diversi test di affidabilità su robustezza del telaio, impermeabilità e trasporto su lunghe distanze in condizioni di guida reali. Ciò assicura stabilità e sicurezza del prodotto in condizioni ambientali estreme, garantendone una qualità completa.

Prezzo e disponibilità

Si prevede l'arrivo dei prodotti Amflow sul mercato entro la fine del 2024, distribuiti presso i revenditori di Germania, Regno Unito, Australia e altri Paesi. Questa rete di assistenza globale offre ai clienti un servizio tempestivo, efficiente e professionale, garantendo un'assistenza costante sulla qualità del prodotto.

Per maggiori informazioni su Amflow e Amflow PL, visitare: https://www.amflowbikes.com/pl-carbon

Informazioni su Amflow

Un'azienda nata con orgoglio nel 2023. Amflow è l'incontro tra esperti di tecnologia con una passione sconfinata per la Mountain Bike. Amflow vuole stupire, combinando sapientemente potenza, autonomia e prestazioni, e avvolgendoli nel corpo snello di una mountain bike elettrica. L'impegno di Amflow verso il mondo delle e-bike è quello di portare le sue mountain bike elettriche tra le mani di tutti i rider che desiderano trasformare ogni terreno in un mondo di possibilità.

A proposito di DJI

Dal 2006, DJI ha guidato il mondo con le sue innovazioni nella tecnologia dei droni civili, che hanno permesso alle persone comuni di prendere il volo per la prima volta, ai visionari di trasformare la loro immaginazione in realtà e ai professionisti di trasformare completamente il loro lavoro. Oggi, DJI cerca costantemente di costruire un mondo migliore promuovendo il progresso umano. Con una mentalità orientata alle soluzioni e una genuina curiosità, DJI ha ampliato le sue ambizioni in settori come il ciclismo, l'energia rinnovabile, l'agricoltura, la sicurezza pubblica, il rilevamento e mappatura, e l'ispezione delle infrastrutture. In ogni applicazione, i prodotti DJI offrono esperienze che aggiungono valore alle vite delle persone di tutto il mondo in modo più profondo che mai.

Per saperne di più, visitate il nostro:

1 Tutti i dati sono stati acquisiti in ambiente controllato. L'esperienza d'uso effettiva potrebbe variare. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla pagina del prodotto sul sito Web ufficiale di Amflow.

