Der neue E-Mountainbike-Anbieter Amflow betritt den Markt und stellt auf der Eurobike 2024 sein revolutionäres erstes Bike mit DJI Avinox vor

Passionierte Biker:innen und Tech-Expert:innen haben gemeinsam ein leistungsstarkes und kompaktes E-Bike-System in einer ultraleichten Konstruktion entwickelt: das Amflow PL

FRANKFURT, Deutschland, 3. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Amflow, der neue E-Mountainbike-Experte, entwickelt und baut E-Bikes von Grund auf selbst. Mit der Einführung des Amflow PL markiert er seinen Einstieg in die Branche. Mit einer beachtlichen Spitzenleistung von 850 W und einem branchenführenden Gewicht von ultraleichten 19,2 kg1 bietet das Amflow PL eine unvergleichliche Kombination aus Leistung, Reichweite und Performance in elegantem E-Mountainbike-Design.

„Als Ingenieure mit einer Leidenschaft für das Mountainbiken haben wir bereits zahlreiche technische Innovationen gesehen, die es nie in die E-Mountainbike-Szene geschafft haben", sagt Pete Archer, Senior Product Specialist bei Amflow. „Wir haben unser technisches Know-how mit unserer Leidenschaft und unserem Anspruch verbunden und stellen der Mountainbike-Community heute voller Stolz unser erstes Produkt vor, Amflow PL. Wir sind überzeugt, dass dies ein bedeutender Moment für die eMTB-Branche ist, da die Kombination aus innovativer Technologie und ultraleichtem Material jedes Terrain in ein Wunderland der Möglichkeiten für alle eMTB-Begeisterten verwandelt."

Ultraleichter Rahmen und organisches Design

Amflow PL ist ein Full-Power-E-MTB mit einem erstaunlich geringem Gewicht. Der ultraleichte Carbonrahmen wiegt nur 2,27 kg1 und wurde von Expert:innen entwickelt und gefertigt, um das ultimative Fahrgefühl zu vermitteln, egal in welchem Gelände.

Meistere jedes Terrain mit voller Zuversicht

Das Herzstück des Amflow PL ist das DJI Avinox Drive System, das eine Vielzahl von hochmodernen Technologien sowohl im Software- als auch im Hardware-Design beinhaltet. Die Antriebseinheit ist mit einem Planetengetriebe ausgestattet, das ein branchenweit führendes Leistungs-/Größenverhältnis bietet. Es verfügt über 105 N•m Drehmoment und eine Spitzenleistung von 850 W (Nennleistung von 250 W), und das bei einem Motorgewicht von nur 2,52 kg.1

Die hochfesten Polymerzahnräder im Inneren der Antriebseinheit unterdrücken effektiv Geräusche während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs. Mit mehreren hochpräzisen Sensoren, kombiniert mit den fortschrittlichen Algorithmen von DJI, bietet es eine starke und reibungslose Unterstützung bei unterschiedlichen Fahrbedingungen und auf verschiedenen Terrains.

Assistenz bei der Abstimmung von Präferenzen

Zusätzlich zu den traditionellen Assistenzmodi bietet das DJI Avinox Drive System einen speziellen Auto-Modus, der die Unterstützung in Echtzeit an die Straßenverhältnisse und die Fahrposition anpasst.1 Sobald der Auto-Modus aktiviert ist, kann man eine Vielzahl von Geländetypen und Steigungen bewältigen, ohne den Modus wechseln zu müssen.

Für die härtesten Trails kann der Boost-Modus aktiviert werden, um sofort ein Drehmoment von 120 N•m und eine leistungsstarke Unterstützung von 1000 W zu erhalten,1 mit denen große Steigungen mit Leichtigkeit bewältigt werden können.

Zudem verfügt Amflow PL über den Walk-Modus mit intelligenter Schiebehilfe für einfaches Überwinden von Steigungen. Auto Hold verhindert das Zurückrollen an Steigungen und Hill Start Assist sorgt für zusätzliches Drehmoment, um das Anfahren an Steigungen zu erleichtern. Es ermöglicht auch das Schalten im Stand für ein reibungsloses und intuitives Handling.

Schnelle Aufladung und hochkapazitiver Akku für größere Reichweite

Der Akku des Avinox Systems wiegt nur 2,87 kg1 und verfügt über eine extrem hohe Energiedichte, die eine unbegrenzte Reichweite gewährleistet.

Für diejenigen, die so schnell wie möglich wieder ins Gelände wollen, gibt es ein kompaktes und praktisches 12A/508W GaN-Schnellladegerät,1 das den Akku in nur 1,5 Stunden von 0 Prozent auf 75 Prozent aufladen kann.1

Was die Lebensdauer des Akkus betrifft, so fließen Echtzeitüberwachung, Selbstentladung, aktive Spannungsreduzierung und Warnmeldungen bei Abnormalitäten in das Akkumanagementsystem ein, um einen langlebigen und zuverlässigen Akku zu erhalten, der auch nach 500 Lade-/Entladezyklen noch mindestens 80 Prozent seiner Kapazität beibehält.1

Agil und reaktionsschnell mit modernster Geometrie

Das Allround-Rahmendesign des Amflow PL zeichnet sich durch eine hochmoderne Geometrie aus und bietet eine ausgewogene Performance, die sowohl leicht als auch extrem agil ist. Dank dieses dynamischen Handlings kann man mit Leichtigkeit wilde Trails und technisch anspruchsvollere Fahrten bewältigen.

Für diejenigen, die die Laufradgröße an ihre Bedürfnisse anpassen möchten, ist die Rahmenstruktur des Amflow PL sowohl mit 27,5"- als auch mit 29"-Hinterrädern kompatibel,1 Egal, ob man mit größeren Laufrädern ein ruhigeres Fahrverhalten oder mit kleineren ein wendigeres Fahrverhalten erreichen möchte, durch eine einfache Einstellung des Flip-Chips können beide Größen montiert werden, ohne den geometrischen Schwerpunkt des Rahmens zu verändern.

Optimierte Fahreffizienz

Mit seiner Gelenkviereck-Struktur reduziert Amflow PL den Pedalrückschlag erheblich und verbessert gleichzeitig die Pedaleffizienz, sodass jeder Tritt zählt.

Hochwertige Federung

Der gemeinsam mit FOX abgestimmte Dämpfer bietet ein sensibles Ansprechverhalten und filtert kleinere Vibrationen effektiv heraus. Zudem bietet er eine kraftvolle Unterstützung im Endanschlag, um ein Durchschlagen bei anhaltenden Hochgeschwindigkeitsstößen oder steilen Abfahrten zu verhindern. Damit lässt sich jedes Off-Road-Abenteuer in vollen Zügen genießen.

Danny Tien, Asia Sales Manager bei FOX konstatiert: „FOX hat sich schon immer dem Streben nach Verbesserung verschrieben, was die Leidenschaft von Amflow widerspiegelt, das ultimative Fahrerlebnis zu schaffen. Während unserer Partnerschaft waren wir von der Begeisterung und Professionalität des Amflow Teams beeindruckt. Sowohl als Geschäftspartner als auch als erfahrener Mountainbiker sind wir begeistert von der Entstehung des Amflow PL, einem elektrischen Allround-Mountainbike. Das exzellente Fahrverhalten, das durch das ultraleichte und hochmoderne Design ermöglicht wird, bekräftigt unsere Überzeugung, dass die Präsenz von Amflow noch mehr Radfans in die Lage versetzen wird, den Nervenkitzel des elektrischen Mountainbikens zu genießen."

Steuerung per Tastendruck

Das Herzstück des DJI Avinox Systems ist ein Kontrolldisplay mit 2" OLED-Vollfarb-Touchscreen, das direkt in den Rahmen des Amflow PL integriert ist. Fahrer:innen erhalten eine Vielzahl an Informationen, darunter Fahrdaten in Echtzeit, die geschätzte Reichweite und die Möglichkeit, das Setup mit einer Wischbewegung anzupassen.

Noch mehr Kontrolle bieten Bluetooth-fähige Wireless-Controller, die sich drahtlos mit dem Kontrolldisplay verbinden. Während der Fahrt können Moduswechsel vorgenommen werden.

Wenn eine Verbindung mit der Avinox App besteht, hat man Zugang zu:

Benutzerdefinierten Parametern: Die Parameter der Fahrmodi können schnell angepasst werden, um Leistung, Drehmoment und Trittfrequenz entsprechend den Fahrgewohnheiten einzustellen.

Anti-Diebstahl-Modus: 1 Ein passwortgeschützter Anti-Diebstahl-Modus löst einen Alarm aus und die App sendet eine Benachrichtigung, wenn eine unbefugte Bewegung des eMTB festgestellt wird.

Ein passwortgeschützter Anti-Diebstahl-Modus löst einen Alarm aus und die App sendet eine Benachrichtigung, wenn eine unbefugte Bewegung des eMTB festgestellt wird. Fernortung: Der Echtzeitstandort des Bikes kann leicht überprüft werden.

Umfassende Datenaufzeichnung, einfache Metrikfreigabe

Mit dem Kontrolldisplay oder der Avinox App kann man eine Vielzahl von Daten wie Geschwindigkeit, Reichweite, Trittfrequenz, Leistung, Drehmoment, Steigung, Höhe, Kalorienverbrauch, Fahrzeit, Herzfrequenz und mehr abrufen. Diese Daten können auch leicht mit Drittanbieter-Apps wie Strava synchronisiert werden, um sie mit Freund:innen und der eMTB-Community zu teilen.

Sorgfältig getestet für optimale Zuverlässigkeit

Sicherheit und Qualität sind für diejenigen, die das Amflow PL Bike und die Komponenten des DJI Avinox Drive Systems nutzen, gewährleistet. Die Produkte sind zertifiziert von anerkannten Organisationen wie TÜV SÜD, UL Solutions und TÜV Rheinland.1

Darüber hinaus hat Amflow eine Testplattform eingerichtet, um eine Vielzahl von Zuverlässigkeitstests zur Rahmenfestigkeit, Wasserdichtigkeit und Langstreckentransport unter realen Fahrbedingungen durchzuführen. Dies gewährleistet Produktstabilität und -sicherheit in extremen Umgebungen und bietet eine umfassende Qualitätssicherung.

Verfügbarkeit

Die Produkte von Amflow werden voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2024 über autorisierte Händler unter anderem in Deutschland, Großbritannien und Australien erhältlich sein. Dieses globale Servicenetzwerk bietet zeitnahen, effizienten und professionellen Service, um die Produktqualität stets zu gewährleisten.

Weitere Informationen über Amflow und Amflow PL finden Sie unter: https://www.amflowbikes.com/pl-carbon

Über Amflow

Die Marke Amflow wurde 2023 von Technikexpert:innen mit einer grenzenlosen Leidenschaft für das Mountainbikefahren gegründet. Das Unternehmen ist bestrebt, mit einer unvergleichlichen Kombination aus Kraft, Reichweite und Leistung zu beeindrucken, die sich in eleganten Rahmen von E-Mountainbikes versteckt. Amflow hat es sich zum Ziel gesetzt, seine E-Mountainbikes zur ersten Wahl für alle E-Bike-Fans zu machen, die jedes Terrain in ein Wunderland der Möglichkeiten verwandeln wollen.

Über DJI

Seit 2006 ist DJI richtungsweisend bei zivilen Drohneninnovationen. Diese Innovationen haben Menschen ermöglicht zum ersten Mal zu fliegen, sie haben Visionären geholfen ihre Fantasie in die Realität umzusetzen und sie haben Fachleuten völlig neue Arbeitsmöglichkeiten eröffnet. Bis heute widmet sich DJI dem kontinuierlichen Ausbau dieser Innovationen und ist ständig auf der Suche nach weiteren Verbesserungen, um den menschlichen Fortschritt zu fördern. Mit einer lösungsorientierten Denkweise und echter Neugier hat DJI seine Ambitionen auf Bereiche wie Fahrradfahren, erneuerbare Energien, Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit/BOS, Vermessung und Kartierung sowie Infrastrukturinspektion ausgeweitet. Jeden Tag ermöglichen Produkte von DJI neu Erfahrungen, die das Leben auf der ganzen Welt auf tiefgreifende Weise bereichern.

Weitere Informationen:

1 Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen getestet. Die tatsächliche Erfahrung kann variieren. Weitere Details finden Sie auf der Produktseite der offiziellen Website von Amflow.

