AMI rejoint le programme de partenariat de NXP Semiconductors pour renforcer le support des solutions Arm embarquées

ATLANTA, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AMI®, le chef de file mondial des microgiciels dynamiques, annonce aujourd'hui avoir officiellement rejoint le NXP® Semiconductors Partner Program. En participant à ce programme, AMI continuera à renforcer son support de classe mondiale pour ses solutions dynamiques Aptio® UEFI Firmware for Embedded Arm®, ainsi que pour ses solutions MegaRAC® Manageability Solutions et Tektagon™ Platform Root of Trust, qui prend en charge plusieurs plateformes de puces innovantes de NXP Semiconductors.

L'objectif d'AMI reste d'offrir les solutions UEFI les plus complètes du secteur qui permettent aux fournisseurs de plateformes Arm d'obtenir facilement un support multi-OS, comme Ubuntu® et Windows® IoT OS, et des certifications standard comme Arm SystemReady, Windows Logo, Ubuntu Certified et la Firmware Test Suite (FWTS) de Canonical. En confiant à AMI le développement, la validation et l'assistance des microgiciels, les fournisseurs peuvent se concentrer sur le développement de fonctions pour l'utilisateur final qui distinguent leurs technologies.

« Nous accueillons chaleureusement AMI dans notre programme de partenariat NXP Semiconductors et nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir d'autres acteurs sectoriels sur un marché en expansion », déclare Jeff Steinheider, vice-président et directeur général, Industrial Edge Processing, NXP Semiconductors. « Les solutions UEFI exhaustives d'AMI viennent compléter les offres de MPU basées sur Arm de NXP, ce qui permet aux clients de développer plus facilement des solutions pour les marchés de l'informatique, de la maison intelligente et industriel. »

« AMI a toujours été très fier de son soutien à l'écosystème des solutions embarquées, en formant des partenariats avec des entreprises de premier plan dans divers secteurs verticaux et applications. Notre participation au programme de partenariat de NXP Semiconductors est une indication claire de notre engagement continu à garantir que notre microgiciel dynamique Aptio UEFI répond aux exigences rigoureuses du marché des produits embarqués Arm », souligne Srivatsan Ramachandran, vice-président principal pour l'alliance stratégique mondiale et le développement de l'écosystème, AMI.

AMI®, Aptio®, MegaRAC® et Tektagon™ sont des marques déposées/marques commerciales d'AMI aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Arm® est une marque déposée d'Arm Limited (ou de ses filiales) aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ubuntu® est une marque déposée de Canonical Ltd aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos d'AMI

AMI réinvente le micrologiciel pour l'informatique moderne. En tant que chef de file mondial des firmwares dynamiques pour les solutions de sécurité, d'orchestration et de gestion, AMI permet aux plateformes informatiques du monde entier de fonctionner sur site, sur cloud et en périphérie. La technologie fondamentale et le support client d'AMI ont généré des partenariats pérennes et stimulé l'innovation pour les plus grandes marques de l'industrie des hautes technologies.

