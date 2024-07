AMI tritt dem NXP Semiconductors Partner Program bei, um die Unterstützung für Embedded-Arm-Lösungen auszubauen

ATLANTA, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- AMI®, der weltweit führende Anbieter von dynamischer Firmware für die weltweite Datenverarbeitung, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen offiziell dem NXP® Semiconductors Partner Program beigetreten ist. Durch die Teilnahme an diesem Programm wird AMI weiterhin seinen erstklassigen Support für unsere dynamischen Aptio® UEFI Firmware for Embedded Arm® Lösungen sowie unsere MegaRAC® Manageability Solutions und Tektagon™ Platform Root of Trust, mit Unterstützung für mehrere innovative Chipsatz-Plattformen von NXP Semiconductors, ausbauen.

Der Schwerpunkt von AMI liegt weiterhin auf dem Angebot der umfassendsten UEFI-Lösungen der Branche, die es Anbietern von Arm-Plattformen ermöglichen, problemlos eine Unterstützung für mehrere Betriebssysteme wie Ubuntu® und Windows® IoT OS sowie branchenübliche Zertifizierungen wie Arm SystemReady, Windows Logo, Ubuntu Certified und die Firmware Test Suite (FWTS) von Canonical zu erhalten. Durch die Übertragung der Verantwortung für Firmware-Entwicklung, Validierung und Support an AMI können sich die Anbieter auf die Entwicklung von Endbenutzerfunktionen konzentrieren, die ihre Technologien von anderen abheben.

„Wir heißen AMI herzlich in unserem NXP Semiconductors Partner Program willkommen und freuen uns auf neue Engagements in einem expandierenden Markt", sagte Jeff Steinheider, Vizepräsident und Geschäftsführer, Industrial Edge Processing, NXP Semiconductors. „Die umfassenden UEFI-Lösungen von AMI ergänzen die Arm-basierten MPU-Angebote von NXP und erleichtern es Kunden, Lösungen für die Bereiche Computer, Smart Home und Industrie zu entwickeln."

„AMI war schon immer sehr stolz auf seine Unterstützung des Ökosystems für eingebettete Lösungen und hat Partnerschaften mit führenden Unternehmen in verschiedenen Bereichen und Anwendungen geschlossen. Unsere Teilnahme am NXP Semiconductors Partner Program ist ein Beleg für unser kontinuierliches Engagement, mit dem wir sicherstellen wollen, dass unsere dynamische Aptio UEFI Firmware den hohen Anforderungen des Marktes für eingebettete Arm-Systeme gerecht wird", so Srivatsan Ramachandran, Senior Vizepräsident für globale strategische Allianzen und Entwicklung von Ökosystemen bei AMI.

AMI®, Aptio®, MegaRAC® und Tektagon™ sind eingetragene Marken/Marken von AMI in den USA und/oder anderswo. Arm® ist eine eingetragene Marke von Arm Limited (oder seinen Tochtergesellschaften) in den USA und/oder anderswo. Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Ubuntu® ist eine eingetragene Marke von Canonical Ltd in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Handelsmarken und eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Informationen zu AMI

AMI ist Firmware Reimagined für modernes Computing. Als weltweit führender Anbieter von dynamischer Firmware für Sicherheits-, Orchestrierungs- und Verwaltungslösungen ermöglicht AMI den Einsatz von Compute-Plattformen von On-premises über die Cloud bis hin zur Edge. Die branchenführende Basistechnologie und der unerschütterliche Kundensupport von AMI haben zu dauerhaften Partnerschaften geführt und Innovationen für einige der bekanntesten Marken in der High-Tech-Industrie vorangetrieben.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1327926/4821278/AMI_Logo2023.jpg