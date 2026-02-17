Amigos For Kids es seleccionado como beneficiario del OpenAI Ready Award a través del People-First AI Fund

MIAMI, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras Amigos For Kids se aproxima a su 35.º aniversario fortaleciendo a las familias del sur de Florida, la organización ha sido seleccionada como beneficiaria del OpenAI Ready Award, otorgado a través del People-First AI Fund, una iniciativa nacional de 50 millones de dólares que apoya a organizaciones sin fines de lucro que desarrollan soluciones comunitarias con enfoque humano.

Amigos For Kids forma parte de las 208 organizaciones sin fines de lucro seleccionadas en todo el país para recibir fondos sin restricciones destinados a impulsar la innovación, fortalecer la capacidad organizacional y promover la sostenibilidad a largo plazo. Como beneficiario del OpenAI Ready Award, Amigos se une a una cohorte nacional de organizaciones que están incorporando herramientas emergentes y nuevos enfoques para profundizar su impacto en las familias.

"Esta inversión llega en un momento clave en la trayectoria de nuestra organización", expresó Karina Pavone, Presidenta y Directora Ejecutiva de Amigos For Kids. "Con el apoyo de OpenAI, ampliaremos nuestros programas de enriquecimiento integrando herramientas apoyadas por inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, fortalecer la participación familiar y mejorar la manera en que medimos resultados y brindamos nuestros servicios. Esta alianza nos permite servir a las familias de forma más intencional, eficiente y equitativa".

"Por más de 35 años, Amigos For Kids ha estado al lado de las familias", afirmó Jorge Plasencia, Fundador y Presidente Emérito de Amigos For Kids. "Este reconocimiento honra ese legado y reafirma nuestro compromiso con soluciones que responden a las necesidades reales de las personas y las familias".

Los fondos del People-First AI Fund permitirán a Amigos For Kids ampliar el acceso a entornos de aprendizaje seguros y acogedores en comunidades con recursos limitados, a través de la implementación de proyectos piloto con herramientas apoyadas por inteligencia artificial diseñadas para fortalecer trayectorias de aprendizaje individualizadas, apoyar el desarrollo socioemocional y mejorar la prestación de servicios en programas centrados en la familia.

"Amigos For Kids siempre ha creído que las familias fuertes son la base de comunidades prósperas", señaló Yosbel Ibarra, Presidente de la Junta Directiva de Amigos For Kids. "Este reconocimiento valida el liderazgo de la organización, su solidez financiera y su compromiso a evolucionar con propósito. Nos posiciona para seguir construyendo sistemas más inteligentes que apoyen mejor a las familias y generen oportunidades duraderas para los niños".

El OpenAI Ready Award reconoce a organizaciones sin fines de lucro que están construyendo sistemas resilientes y preparados para el futuro, y que impulsan soluciones con enfoque humano, reforzando el compromiso de Amigos For Kids de fortalecer a las familias, fomentar la resiliencia y crear futuros más prometedores para los niños en todo el condado de Miami-Dade.

Acerca de Amigos For Kids

Fundada en 1991, Amigos For Kids es una organización sin fines de lucro con sede en Miami dedicada a fortalecer a las familias y educar a las comunidades para promover infancias seguras y saludables. A través de programas como Amigos Care, el Programa de Crianza Positiva, Amigos LEAD (enriquecimiento después de clases y en verano), las iniciativas de liderazgo juvenil Project YES y amplios esfuerzos de alcance comunitario, Amigos For Kids atiende a niños y familias en comunidades con recursos limitados en todo el condado de Miami-Dade.

Amigos For Kids está comprometido con la construcción de familias más fuertes, hogares más seguros y futuros más brillantes para la próxima generación.

