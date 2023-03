AMN Ltd. et Orange Madagascar signent un accord NaaS pour construire un minimum de 500 stations de base rurales

MILTON KEYNES, Angleterre, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- AMN a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord avec Orange Madagascar afin d'étendre la couverture rurale et connecter les personnes non connectées. AMN et Orange Madagascar prévoient de construire un minimum de 500 stations de base rurales ; AMN a obtenu tous les financements nécessaires pour remplir cet accord.

Les 500 nouveaux sites permettront à plus d'un million de Malgaches de communiquer efficacement sur de longues distances sans avoir à se déplacer dans les zones urbaines, tout en leur donnant accès à tous les services offerts par le réseau Orange tels que les services financiers d'Orange Money.

Orange Madagascar accélère son objectif de connecter les personnes dans les zones rurales, conformément à son ambition de devenir le premier fournisseur de services numériques à Madagascar tout en développant l'inclusion financière.

AMN exploite actuellement plus de 700 sites pour Orange en RDC et au Cameroun et est ravi d'étendre cette relation déjà existante pour y inclure Orange Madagascar.

AMN Ltd construit, possède, exploite et entretient des infrastructures de réseaux mobiles afin de fournir des services aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de niveau 1 en Afrique. Le modèle NaaS (Network-as-a-Service) d'AMN permet aux ORM de niveau 1 d'étendre la couverture de leur réseau dans les zones rurales, sans dépenses d'investissement et sans risque pour les dépenses d'exploitation. AMN comprend les défis auxquels font face tous les opérateurs et possède une expérience significative dans l'extension de la couverture réseau dans des endroits où les opérateurs en seraient autrement incapables.

"Orange Madagascar poursuit ses investissements dans l'infrastructure de son réseau pour mieux couvrir les zones rurales, conformément au projet gouvernemental consistant à désenclaver les zones rurales de Madagascar. Ce partenariat permettra à Orange Madagascar d'offrir un accès à son réseau téléphonique au plus grand nombre et visera à apporter des services de téléphonie mobile aux Malgaches qui étaient jusqu'à présent exclus de la technologie numérique. Ces 500 sites s'ajoutent aux 500 sites déjà en cours de déploiement avec un autre partenaire d'Orange Madagascar" a expliqué Frédéric Debord, le PDG d'Orange Madagascar.

AMN exploite plus de 3 000 stations de base dans 12 pays et a signé un accord NaaS avec Orange Madagascar. Chaque site sera connecté au réseau Orange pour une durée minimale de 10 ans et fournira des services 2G et 3G à au moins 500 communautés auparavant non connectées, afin d'apporter des avantages sociaux, économiques et éducatifs à la population. AMN prévoit que les premiers sites seront opérationnels courant 2023.

"La vision d'AMN est simple : aucune communauté, quelle que soit sa taille, ne doit être privée de services de télécommunication basiques. Nous sommes ravis de pouvoir ajouter Orange Madagascar à notre réseau en pleine expansion. Nous utiliserons notre expérience en matière de déploiement rapide et efficace pour impacter de manière positive les personnes vivant dans les communautés rurales de Madagascar. Notre modèle économique unique nous permet de connecter de manière avantageuse les communautés rurales et ultra-rurales, ce qui est essentiel pour assurer le développement durable des services mobiles. Nous sommes enthousiastes à l'idée de renforcer notre partenariat de longue durée avec Orange, pour étendre leur couverture jusqu'aux zones rurales profondes de Madagascar."

AMN a récemment obtenu un financement lui permettant d'atteindre un total d'environ 7 000 stations de base, et prévoit d'atteindre la mise en fonction d'environ 4 500 sites d'ici fin 2023.

AMN est un fabricant d'équipement d'origine (OEM) du nœud radio AMN (ARN). L'ARN est une radio logicielle capable de fournir des services 2G, 3G et 4G à partir d'un seul nœud. Elle est optimisée pour la liaison satellite afin de fournir des services même dans les endroits les plus reculés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014532/AMN_Logo.jpg

SOURCE AMN