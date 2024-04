AMN utilise la constellation Starlink de SpaceX pour connecter les villages ruraux au Nigeria

LONDRES, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- AMN a le plaisir d'annoncer que sa première station de base utilisant la transmission en Orbite Terrestre Basse (OTB) de Starlink, est désormais en service. En 2023, AMN avait annoncé un accord commercial pour utiliser Starlink, la constellation de satellites de SpaceX en OTB, afin de connecter les stations de son réseau mobile aux services à haut débit et à plus faible latence.

En utilisant les terminaux Starlink pour une transmission satellitaire à faible latence, nous sommes en mesure de déployer la pleine capacité du nœud d'accès radio multi-opérateur unique d'AMN (l'ARN) avec la 3G et la 4G ainsi que la 2G, en fournissant des quantités toujours croissantes de bande passante et de volumes de données demandés par les abonnés, tout en restant économiquement viables. La liaison en OBT ouvre également la voie à la fourniture de services 5G par AMN, prévue avant la fin de l'année 2024.

AMN a commencé à déployer des stations de base rurales au Nigeria en 2018, et l'entreprise possède et exploite désormais plus de 1 600 stations de base dans tout le pays. Le village de Yebu a été la première communauté rurale à être connectée à l'aide de la station de base alimentée à l'énergie solaire et instable partout d'AMN. Le village est situé à environ 80 km d'Abuja, mais il faut compter jusqu'à quatre heures pour l'atteindre en raison de l'état des routes. Yebu est essentiellement une communauté agricole, avec un marché offrant aux agriculteurs locaux la possibilité de vendre leurs produits.

Depuis la connexion de la communauté en novembre 2018, AMN a traité plus de 9 millions de minutes de voix à Yebu, avec une croissance significative en 2022 et 2023 après la mise à niveau de la BTS vers le nœud radio propre d'AMN qui est l'ARN. AMN est devenu fabricant d'équipements RAN en 2020 après l'acquisition de Range Networks, et exploite désormais plus de 1 200 ARN en Afrique et en Amérique latine. L'impact de cette mesure stratégique est évident à Yebu. En 2023, le site a traité près de trois fois plus de trafic qu'en 2020.

"La communauté de Yebu a été laissée de côté sans connexion, mais l'arrivée d'Africa Mobile Networks en 2018 nous a permis de réaliser beaucoup de choses telles que le poste de police, l'éclairage solaire 24 heures sur 24 et des communications régulières dans le monde entier. Avant rien de tout cela n'existait." – Salihu, au nom de la communauté Yebu

AMN estime que toutes les communautés, quelle que soit leur taille, devraient avoir accès à des services de télécommunication qui profitent à la population sur les plans éducatif, économique et social. AMN a déployé plus de 4 000 stations de base en Afrique et en Amérique latine. L'installation de nouveaux sites se poursuivra tout au long de 2024 au Nigeria, en RDC, au Cameroun, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Rwanda. Chez AMN, nous sommes conscients que toute solution visant à combler le fossé numérique doit être économiquement durable et offrir un service de la même qualité que dans les zones urbaines. Qu'il s'agisse de la conception et de la fabrication de notre propre BTS, spécialement conçue pour les sites ruraux alimentés par l'énergie solaire, ou de l'offre de solutions de liaison de pointe, nous nous engageons à apporter une connectivité de haute qualité à ceux qui vivent dans les zones rurales et ultra-rurales.

