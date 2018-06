AMO Labs démocratise les transactions de cryptomonnaie avec Pallet, sa nouvelle application de portefeuille

Les utilisateurs de cryptomonnaie sont souvent laissés à eux-mêmes lorsqu'il s'agit de trouver un portefeuille leur permettant d'effectuer des transactions. Beaucoup se tournent alors vers des générateurs de clés en ligne qui ont tendance à constituer des cibles faciles pour les pirates informatiques. Pour démocratiser les transactions de cryptomonnaie, la création et la gestion de portefeuilles doivent, dans les plus brefs délais, devenir plus sûres pour l'utilisateur moyen. Pallet, le portefeuille de cryptomonnaie d'AMO Labs, a été développé pour combler ce vide en matière de sécurité des portefeuilles et permettre l'essor d'une économie basée sur la cryptomonnaie.

Bien que la technologie blockchain apporte des améliorations de sécurité en théorie, Pallet s'attaque directement au maillon le plus faible de sa mise en œuvre pratique, à savoir la dépendance envers les utilisateurs pour les questions de gestion sécurisée des portefeuilles. C'est la raison pour laquelle Pallet a été conçue pour un environnement d'exécution de confiance (Trusted Execution Environment ou TEE), Ainsi, en cas de divulgation de clés suite à une mauvaise manipulation, les pirates ne peuvent pas les utiliser en dehors du dispositif physique de l'utilisateur. Afin de maintenir un environnement de cryptomonnaie à un tel niveau de sécurité, Pallet ne sera ni proposée en tant qu'extension de navigateur, ni sur des appareils n'ayant pas été mis à jour depuis la publication de la version d'Android 5.0, en 2014.

Pallet offre à l'utilisateur de cryptomonnaie moyen d'importantes fonctionnalités de sécurité habituellement réservées aux portefeuilles haut de gamme. Par ailleurs, les utilisateurs de portefeuilles matériels seront heureux de constater que l'application mobile Pallet peut également être utilisée en conjonction avec divers portefeuilles matériels par l'intermédiaire du Bluetooth et de la communication en champ proche (Near field communication ou NFC).

Au sujet du lancement, le Dr SangGyoo Sim, PDG d'AMO Labs, a déclaré: « La croissance rapide de la popularité des cryptomonnaies n'a pas été accompagnée des améliorations de sécurité urgentes nécessaires aux environnements de cryptomonnaie pour les transactions financières. Nous avons par conséquent choisi de nous concentrer sur une solution pouvant être adoptée en masse afin de pallier cette défaillance de sécurité généralisée. »

Afin de garantir une interopérabilité maximale, Pallet est compatible avec les normes de l'industrie de la technologie blockchain tels que les propositions d'amélioration du Bitcoin BIP-44, BIP-39 et BIP-32. Cela signifie que les utilisateurs de ce portefeuille multidevises pourront effectuer des transactions sécurisées sur une plateforme unifiée en important des portefeuilles externes – une excellente nouvelle pour les utilisateurs souhaitant importer des portefeuilles depuis d'autres plates-formes telles que MyEtherWallet, récemment identifié comme souffrant de vulnérabilités critiques.

Palette est disponible sur le Google Play Store et prend en charge une variété de devises, y compris le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH) ainsi que l'AMO, utilisé sur le marché des données automobiles d'AMO Lab. Les jetons ERC20 devraient venir compléter cette liste au cours de ce trimestre, toute comme des devises supplémentaires prochainement. Après avoir fait une entrée remarquée sur le marché des portefeuilles de cryptomonnaie avec Palette Android, AMO Labs compte poursuivre sur sa lancée avec une version iOS au troisième trimestre, ainsi que l'annonce d'une nouvelle gamme de portefeuilles matériels dotés de fonctionnalités de sécurité encore plus sophistiquées.

À propos d'AMO Labs

AMO Labs est l'équipe à l'initiative du projet d'infrastructure blockchain de données de voiture AMO Market. Depuis son siège de Singapour, AMO développe un écosystème blockchain pour l'industrie automobile. AMO prévoit de finaliser son blockchain mainnet (réseau principal blockchain) d'ici au troisième trimestre de 2019. Pour plus d'informations sur AMO, veuillez consulter le site www.amo.foundation, ou envoyer un courriel à l'adresse support@amo.foundation pour soumettre des demandes de partenariat.

À propos de Penta Security Systems Inc.

Fondé sur sa propre technologie de cryptage de données en 1997, Penta Security Systems est un fournisseur de premier plan de solutions et de services web, de l'Internet des objets (Internet of Things ou IoT) et de sécurité des données. Depuis le lancement du produit de sécurité automobile « AutoCrypt » en août 2015, de la solution Smart Factory Security en février 2017 et de la solution Smart Metering Security, Penta Security prospère dans le secteur de la sécurité de l'IoT et ouvre la voie au développement sécurisé de l'environnement de l'IoT.

