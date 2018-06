Mit Pallet, der neuen Wallet-App, ermöglicht AMO Labs Kryptowährungs-Transaktionen für alle

Um ein handelsfähiges Wallet zu verwenden, greifen User von Kryptowährungen oft auf ihre eigenen Geräte zurück. Viele verwenden daher Online-Schlüsselgeneratoren, die jedoch ein beliebtes Ziel von Hackern sind, da sie nur ein schwaches Sicherheitsdesign aufweisen. Damit Kryptowährungen auch von der breiten Bevölkerung genutzt werden, muss es für den Durchschnittsnutzer sicherer werden, ein Wallet zu erstellen und zu verwalten. Und dies sollte schnell passieren. Pallet, das Kryptowährungs-Wallet von AMO Labs, wurde entwickelt, um diese Lücke der Wallet-Sicherheit schließen, damit der Handel auf Basis von Kryptowährungen endlich an Schwung gewinnen kann.

Während die Blockchain-Technologie zwar theoretisch eine verbesserte Sicherheit liefern kann, greift Pallet am schwächsten Glied der praktischen Umsetzung an, der Abhängigkeit von den Nutzern für eine sichere Wallet-Verwaltung. Daher entwickelte das AMO-Team Pallet, das in einer vertrauenswürdigen Laufzeitumgebung (Trusted Execution Environment, TEE) läuft, sodass Hacker selbst bei undichten Stellen durch falsche Handhabung keine Möglichkeit haben, die Schlüssel außerhalb des physischen Geräts des Nutzers zu verwenden. Um eine Kryptowährungs-Umgebung mit einer derartigen Sicherheitsstufe zu betreiben, wird Pallet weder als Browser-Erweiterung noch auf Geräten angeboten, die nicht auf die neueste Android-Version 5.0 von 2014 aktualisiert wurden.

Pallet bietet dem durchschnittlichen Kryptowährungsnutzer starke Sicherheitsfunktionen, die sonst oft nur in teuren Wallets enthalten sind. Die Nutzer von Hardware-Wallets werden sich aber auch freuen, dass die mobile App über Bluetooth- und NFC-Konnektivität in Verbindung mit verschiedenen Hardware-Wallets verwendet werden kann.

Dr. SangGyoo Sim, CEO von AMO Labs, meinte zum Launch: „Trotz der raschen Zunahme der Beliebtheit von Kryptowährungen wurden bislang noch keine Verbesserungen bezüglich der dringend nötigen Sicherheit in der Kryptowährungs-Umgebung für finanzielle Transaktionen erreicht. Daher haben wir uns dafür entschieden, eine Lösung zu entwickeln, die von der breiten Bevölkerung eingesetzt werden kann und die die verbreiteten Sicherheitsprobleme löst."

Für maximale Interoperabilität ist Pallet mit Blockchain-Industriestandards kompatibel, z. B. BIP-44, BIP-39 und BIP-32. Dies bedeutet, dass User dieses Mehrwährungs-Wallets auf einer einheitlichen Plattform auf sichere Weise Transaktionen durchführen können, indem sie externe Wallets importieren. Das sind gute Neuigkeiten für User, die Wallets aus anderen beliebten Plattformen importieren möchten, z. B. das beliebte MyEtherWallet, bei dem kürzlich kritische Schwächen bekannt wurden.

Pallet ist im Google-Play-Store erhältlich und unterstützt verschiedene Währungen, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) sowie AMO, das im Autodaten-Markt von AMO Labs verwendet wird. Es wird zudem erwartet, dass noch in diesem Quartal weitere ERC20-Token hinzugefügt werden und es ist geplant, noch weitere Währungen aufzunehmen. Nach diesem starken Einstieg in den Markt der Kryptowährungs-Wallets wird AMO nach dem Android-Debüt von Pallet im 3. Quartal eine iOS-Ausgabe folgen lassen, sowie eine neue Reihe von Hardware-Wallets einführen, die sogar noch weitere komplexe Sicherheitsfunktionen enthalten.

Informationen zu AMO Labs

AMO Labs ist das Team hinter dem Infrastrukturprojekt der Autodaten-Blockchain, AMO Market. AMO hat seinen Firmensitz in Singapur und arbeitet an der Entwicklung eines Blockchain-Ökosystems für die Automobilindustrie. AMO rechnet damit, den Aufbau des Blockchain-Mainnetzes bis zum 3. Quartal 2019 abzuschließen. Weitere Informationen zu AMO finden Sie unter www.amo.foundation. Anfragen bezüglich Partnerschaften richten Sie bitte an support@amo.foundation.

Informationen zu Penta Security Systems Inc.

Penta Security Systems wurde 1997 gegründet und ist marktführender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Web-, IoT- und Datensicherheit. Mit der Einführung des Fahrzeugsicherheitsprodukts „AutoCrypt" im August 2015, einer Smart Factory-Security-Lösung im Februar 2017 und einer Smart Metering Security-Lösung ist Penta Security weiterhin in der IoT-Sicherheitsbranche erfolgreich und bereitet den Weg für die sichere Entwicklung der IoT-Umgebung.

