Amorepacific und Eastman gehen eine Partnerschaft ein, um bedeutende Fortschritte bei nachhaltigen Verpackungen und der Reduzierung von Kunststoffabfällen zu erzielen

LANEIGE Water Sleeping Mask mit Cristal Renew kommt im Dezember 2021 bei Sephora auf den Markt

KINGSPORT, Tennessee und SEOUL, Südkorea, 30. November 2021 /PRNewswire/ -- Das globale Schönheitsunternehmen Amorepacific und der globale Anbieter von Spezialmaterialien, Eastman , geben ihre Zusammenarbeit bei der Einführung nachhaltiger Verpackungslösungen bekannt, die Eastmans molekulare Recyclingtechnologien nutzen. LANEIGE wird die erste Amorepacific-Marke sein, die bereits ab Dezember 2021 Verpackungen aus Eastman Cristal™ Renew Copolyester mit zertifiziertem Recyclinganteil* verwendet.

„Cristal Renew und die innovativen molekularen Recycling-Technologien von Eastman werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass wir die in unserem ‚2030 A MORE Beautiful Promise'-Versprechen festgelegten Verpflichtungen erfüllen können, ohne dabei auf das erstklassige Schönheitserlebnis zu verzichten, das die Kunden von Amorepacific erwarten", sagte Jung Changwook, Senior Vice President der Entwicklungs- und Einkaufsabteilung von Amorepacific.

LANEIGEʼs Water Sleeping Mask featuring Cristal Renew wird in den USA und Kanada beim Kosmetikhändler Sephora und unter us.laneige.com erhältlich sein. Die neue Water Sleeping Mask, die von den Kunden seit 2002 geliebt wird, zeichnet sich durch technologische Fortschritte in der Hautpflege und in der Verpackung aus - mit einem aus Probiotika gewonnenen Komplex, der die Feuchtigkeitsbarriere der Haut stärkt und die Klarheit der Haut verbessert, verpackt in schönen Tiegeln, die mit molekularer Recyclingtechnologie hergestellt wurden.

Die molekularen Recyclingtechnologien von Eastman zerlegen schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle in Bausteine, aus denen neue Materialien hergestellt werden, die in Bezug auf Klarheit, Glanz und mechanische Eigenschaften mit herkömmlichen Materialien vergleichbar sind. Durch die Verwendung von Molekularrecycling zur Herstellung dieser Materialien wird Kunststoffabfall von Deponien, Verbrennungsanlagen und der Umwelt ferngehalten. Das Verfahren reduziert auch den Einsatz fossiler Ressourcen und führt zu 20-50 % geringeren Treibhausgasemissionen als die herkömmliche Herstellung.

Für Amorepacific ist Cristal Renew der Schlüssel zur Entwicklung von Verpackungen aus recyceltem Material, die der charakteristischen, weltweit bekannten Schönheitsästhetik des Unternehmens gerecht werden. Cristal Renew, das mit 30 % und 50 % zertifiziertem Recyclingmaterial* erhältlich ist, verleiht dem führenden Hautpflegeunternehmen eine brillante, kristallklare Verpackung, die seine Produkte und das Kundenerlebnis aufwertet.

„Es ist eine Ehre, als Partner für Amorepacifics Weg zur Nachhaltigkeit ausgewählt worden zu sein", sagte Glenn Goldman, Commercial Director für Kunststoffe bei Eastman. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen, um neue Innovationen auf den Markt zu bringen, beginnend mit der Markteinführung von LANEIGE noch vor Ende des Jahres."

Besuchen Sie us.laneige.com für weitere Informationen über die neue Water Sleeping Mask. Besuchen Sie apgroup.com für weitere Informationen über das Unternehmen und seine Marken. Und besuchen Sie eastman.eco um mehr über die Bemühungen von Eastman im Bereich der Kreislaufwirtschaft und Eastman Renew Materialien zu erfahren.

*Der Rezyklatgehalt wird erreicht, indem der recycelte Kunststoffabfall den Eastman Cristal™ Renew-Copolyestern nach einem von ISCC zertifizierten Massenbilanzverfahren zugewiesen wird.

Informationen zu Eastman

Eastman wurde 1920 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette an Produkten herstellt, die in alltäglichen Gebrauchsgegenständen zu finden sind. Mit dem Ziel, die Lebensqualität in Bezug auf Materialien zu verbessern, arbeitet Eastman mit seinen Kunden zusammen, um innovative Produkte und Lösungen zu liefern und gleichzeitig Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das innovationsgetriebene Wachstumsmodell des Unternehmens zeichnet sich durch erstklassige Technologieplattformen, intensive Kundenbindung und eine differenzierte Anwendungsentwicklung aus, um seine führenden Positionen auf attraktiven Endmärkten wie Transport, Bauwesen und Verbrauchsmaterialien auszubauen. Als global integriertes und vielfältiges Unternehmen beschäftigt Eastman weltweit rund 14.500 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von rund 8,5 Milliarden USD und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee, USA. Weitere Informationen finden Sie auf eastman.com .

Informationen zu Amorepacific

Seit 1945 hat Amorepacific ein einziges, klares Ziel: der Welt seine einzigartige Auffassung von Schönheit zu präsentieren - nämlich das, was es „Asian Beauty" nennt. Als Koreas führendes Schönheitsunternehmen schöpft Amorepacific aus seinem tiefen Verständnis für die Natur und den Menschen, um die Harmonie zwischen innerer und äußerer Schönheit zu fördern. Mit seinem Portfolio von mehr als 20 Kosmetik-, Körperpflege- und Gesundheitsmarken widmet sich Amorepacific den unterschiedlichen Lebensstilen und Bedürfnissen der Verbraucher in aller Welt: Asien, Nordamerika, Europa, Ozeanien und der Nahe Osten. Die Forschungszentren von Amorepacific auf der ganzen Welt widmen sich der nachhaltigen Forschung und Entwicklung, die das Beste aus natürlichen asiatischen Inhaltsstoffen und fortschrittlicher Biotechnologie kombiniert. Mit seinen erstklassigen Produkten ist Amorepacific für die innovative Art und Weise bekannt, mit der es die globalen Schönheitstrends verändert.

