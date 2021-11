Amorepacific e Eastman fazem parceria para promover avanços significativos em embalagens sustentáveis, reduzindo a geração de resíduos plásticos

Máscara hidratante para dormir à base de água da LANEIGE com Cristal Renew chega à Sephora em dezembro de 2021

KINGSPORT, Tennessee e SEUL, Coreia do Sul, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa global do setor de beleza Amorepacific e a fornecedora global de materiais especiais Eastman anunciam colaboração para implementar soluções de embalagens sustentáveis utilizando as tecnologias de reciclagem molecular da Eastman. A LANEIGE será a primeira marca da Amorepacific que utilizará embalagens fabricadas com poliésteres Eastman Cristal™ Renew com conteúdo reciclado certificado* até dezembro de 2021.

Máscara hidratante para dormir à base de água da LANEIGE com Cristal Renew da Eastman chega à Sephora em dezembro de 2021. "As tecnologias inovadoras de reciclagem molecular da Cristal Renew e da Eastman desempenharão um papel crucial para nos ajudar a concretizar os compromissos estabelecidos em nossa "2030 A MORE Beautiful Promise" (Promessa MAIS Bela de 2030), sem sacrificar a experiência de beleza que os clientes esperam da Amorepacific", disse Jung Changwook, vice-sênior presidente da divisão de compras e desenvolvimento da Amorepacific. Amorepacific

A máscara hidratante para dormir à base de água da LANEIGE com Cristal Renew estará disponível na rede de cosméticos Sephora nos EUA e no Canadá e pelo site us.laneige.com. Muito apreciada pelos clientes desde 2002, a nova máscara hidratante para dormir à base de água conta com avanços tecnológicos para oferecer cuidados com a pele e também na fabricação de suas embalagens—com um complexo derivado de probióticos para fortalecer a barreira de hidratação da pele que melhora a clareza, embalada em lindos potes fabricados com aplicação de tecnologia de reciclagem molecular.

As tecnologias de reciclagem molecular da Eastman decompõem resíduos plásticos difíceis de reciclar em blocos utilizados para criar novos materiais que equivalentes aos tradicionais em termos de clareza, brilho e propriedades mecânicas. A aplicação da reciclagem molecular na fabricação desses materiais evita o direcionamento de resíduos plásticos para aterros sanitários, incineradores e o meio ambiente. O processo também reduz a utilização de recursos fósseis e resulta em cerca de 20 a 50% menos emissões de gases de efeito estufa do que a fabricação tradicional.

Para a Amorepacific, o Cristal Renew é a chave para a criação de embalagens com conteúdo reciclado que façam jus à sua estética de beleza característica, reconhecida mundialmente. O Cristal Renew, disponível com 30% e 50% de conteúdo reciclado certificado*, oferece ao líder em cuidados com a pele uma embalagem brilhante e transparente que aprimora seus produtos e a experiência do cliente.

"É uma honra termos sido selecionados como parceiro na jornada de sustentabilidade da Amorepacific", disse Glenn Goldman, diretor comercial de plásticos da Eastman. "Esperamos trabalhar ainda mais com eles para oferecer novas inovações ao mercado, começando com o lançamento de LANEIGE antes do final do ano."

Acesse us.laneige.com para obter mais informações sobre a nova máscara hidratante para dormir à base de água. Acesse apgroup.com para obter mais informações sobre a empresa e suas marcas. Acesse também eastman.eco para obter mais informações sobre os esforços da Eastman na economia circular e materiais Eastman Renew.

*O conteúdo reciclado é obtido com uso de resíduos plásticos reciclados nos copoliésteres Eastman Cristal™ Renew por meio de um processo de equilíbrio de massa certificado pelo ISCC.

Sobre a Eastman

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de matérias-primas especiais que produz uma ampla variedade de produtos encontrados em objetos que as pessoas usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma significativa, a Eastman colabora com os clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento orientado para a inovação da empresa utiliza plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo envolvimento com o cliente e o desenvolvimento diferenciado de aplicações para incrementar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa global inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 14.500 pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A empresa registrou um faturamento de aproximadamente US$ 8,5 bilhões em 2020 e está sediada em Kingsport, Tennessee, nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse eastman.com.

Sobre a Amorepacific

Desde 1945, a Amorepacific tem uma missão única e definida: apresentar ao mundo sua percepção única de beleza, ou seja, o que ela define como "Beleza asiática". Como empresa líder em beleza da Coreia, a Amorepacific baseia-se em seu profundo conhecimento da natureza e do ser humano para buscar a harmonia entre a beleza interior e a exterior. Com seu portfólio de mais de 20 marcas de cosméticos, cuidados pessoais e cuidados com a saúde, a Amorepacific dedica-se a atender aos diferentes estilos de vida e necessidades dos consumidores globais em todo o mundo: na Ásia, América do Norte, Europa, Oceania e Oriente Médio. Os centros de pesquisa da Amorepacific localizados ao redor do mundo são dedicados à P&D sustentável que combina o melhor dos ingredientes naturais asiáticos e a biotecnologia avançada. Com seus produtos de classe mundial, a Amorepacific é aclamada pelas formas inovadoras pelas quais está transformando tendências globais de beleza.

